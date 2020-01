Chi può attivare i 70 GB di Kena Mobile a 5,99 euro

Kena 5,99 Flash permette di avere minuti e SMS illimitati più 70 GB di traffico in 4G . L’offerta del MVNO di Tim però non è aperta a tutti. Ecco chi sottoscriverla senza costi di attivazione

Kena Mobile è tra i più importanti operatori di telefonia mobile low cost in Italia. Il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) di Tim ha guadagnato un discreto seguito di utenti, soprattutto negli ultimi mesi. L’azienda infatti ha spinto su promozioni interessanti come l’annullamento delle spese per l’attivazione e la consegna della SIM a domicilio. Attenzione però, l’offerta è disponibile solo fino al 31 gennaio 2020.

Oggi l’offerta più interessante dell’operatore virtuale è certamente Kena 5,99 Flash. Il problema è che non tutti possono sottoscrivere questa tariffa in quanto l’azienda ha posto un limite che dipende dall’operatore di provenienza. Ecco a chi è riservata la proposta più economica di Kena.

Kena Mobile 5,99 Flash

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 5,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è azzerata così come quella per l’acquisto di una nuova SIM fino al 31/1/20. L’offerta è riservata a chi arriva da:

Iliad

PosteMobile

1MOB

BLAD

BT Mobile Full

BTEM

CONAD

COOP

DAILY TELECOM

DMOB

ERG

FASTWEB

Fastweb Full

GREEN ICN

INTERMATICA

LYCAFULL

Mundio

NETVALUE

OPTIMA

TISCALI

Welcome Italia

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o presso i negozi autorizzati.

Attiva Kena 5,99 Flash »

Per ritirare la nuova SIM di Kena si hanno due possibilità. La prima è quella di acquistare Kena 5,99 Flash online e di richiedere la consegna gratuita e a domicilio della scheda tramite il corriere. Non c’è bisogno di fissare un appuntamento in quanto la SIM viene imbucata direttamente nella cassetta delle lettere. Solitamente la consegna avviene tra i 3 e i 9 giorni dal pagamento del piano.

Per attivare la SIM servono un PC dotato di webcam o uno smartphone ed effettuare la videoidentificazione con un operatore Kena per verificare i propri dati anagrafici. Il servizio di check-in è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 14. Anche in questo caso non c’è bisogno di prenotare. In tutti l’operazione richiede circa una decina di minuti.

L’alternativa è quella di acquistare comunque la SIM online ed effettuare il ritiro presso una delle tabaccherie convenzionate con Banca 5. Per mettersi in tasca la scheda telefonica servono il codice QR Code ricevuto via email, un documento d’identità e il codice fiscale. Il pagamento della SIM avviene direttamente al tabaccaio. L’attivazione avviene entro le 24 ore successive. Il punto di ritiro più vicino si può trovare facilmente utilizzando l’apposita mappa interattiva presente sul sito di Kena.

Le altre offerte di Kena Mobile

1. Kena Voce

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 MB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese ed è riservata a chi attiva un nuovo numero Kena o chi effettua la portabilità del numero arrivando da un altro operatore. La spesa per l’attivazione è azzerata così come quella per l’acquisto di nuova SIM fino al 31/1/20.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

Annunci Google

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o presso i negozi autorizzati.

2. Kena 13,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13,99 euro al mese ed è riservata a chi attiva un nuovo numero Kena o chi effettua la portabilità del numero arrivando da un altro operatore. La spesa per l’attivazione è azzerata così come quella per l’acquisto di nuova SIM fino a 31/1/20.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o presso i negozi autorizzati.

Attiva Kena 13,99

I vantaggi di passare a Kena Mobile

Passare a Kena è vantaggioso a prescindere dall’operatore di provenienza. Chi arriva da Iliad, ad esempio, può sottoscrivere un piano più ricco (70 GB contro i 50 GB di Giga 50) ad un costo inferiore (5,99 contro 7,99 euro). I clienti di altri operatori come Tim, Tre, Vodafone e Wind possono comunque contare su Kena 13,99 dall’eccellente rapporto qualità prezzo.

Kena Mobile inoltre non pone vincoli a coloro che diventano suoi clienti. Quest’ultimi possono passare ad altro operatore o chiedere la chiusura del contratto in ogni momento e senza alcun tipo di penale o costo per la disattivazione. In più, l’offerta si rinnova una volta al mese, sempre lo stesso giorno. In questo modo si ha la certezza si sapere quanto si spende e quando.

Kena Mobile include nelle sue tariffe tutti i principali servizi di base. Tra questi figurano il controllo del credito residuo online, telefonicamente o via app e Lo Sai per non perdere nessuna chiamata. Le offerte permettono di accedere anche la segreteria telefonica (ascolto dei messaggi è gratuito) e sono inclusi il blocco dei servizi a sovrapprezzo e la modalità Hotspot per condividere la rete con altri telefoni o dispositivi. Non solo, Kena permette di integrare le sue offerte con opzioni per aggiungere minuti, SMS e Gigabyte o per ottenere ulteriore traffico dati nel caso in cui si abbia esaurito quello previsto dal piano prima del rinnovo successivo (1 GB per 3 euro valevoli per 7 giorni).

Con Giga Amico si possono poi trasferire ad un amico con un numero Kena se si dispone di almeno 1 cent di credito residuo. Nello specifico si parla di 2 GB in regalo al costo di 1 euro. L’amico ha 7 giorni per utilizzare il traffico trasferito.

Ogni aspetto del piano può comunque essere gestito direttamente dall’app My Kena disponibile gratuitamente per iPhone e Android. Da qui si può effettuare una ricarica online, verificare i minuti, SMS e Gigabyte residui, modificare le opzioni eventualmente attiva sulla linea, cambiare piano e molto altro ancora.

Gli unici nei di Kena Mobile sono l’assenza di tariffe telefono incluso e la velocità di navigazione. L’azienda infatti offre solamente alla connessione in 4G Basic a 30 Megabit al secondo in upload e download. Si tratta comunque di un difetto comune a molti altri operatori virtuali, ad eccezione di Iliad che dispone di una rete 4G e 4G+ anche se non capillarmente diffusa sul territorio.