Catalogo Netflix: le serie tv e i film di settembre 2020

Come ogni inizio mese, anche a settembre il catalogo di Netflix si arricchisce con tanti nuovi contenuti che andranno ad espandere, ulteriormente, il catalogo della piattaforma di streaming, vero e proprio punto di riferimento dell’intrattenimento domestico. Ecco quali sono i nuovi film e le serie TV in arrivo a settembre 2020 per ampliare il catalogo di Netflix.

Il catalogo di Netflix si arricchisce a settembre 2020 con tante nuove serie TV e film da guardare tramite il popolarissimo servizio di TV streaming. Sin dal 1° settembre, infatti, gli utenti Netflix potranno accedere a tanti nuovi contenuti, con ore e ore di intrattenimento garantite grazie ai film, le serie TV, i documentari e tutti gli altri video presenti sulla piattaforma. Ecco quali sono le novità più interessanti che vanno ad arricchire il catalogo di Netflix nel corso del mese di settembre 2020.

Serie TV

Il mese di settembre porta con sé diverse novità per quanto riguarda il catalogo delle serie TV a disposizione per gli utenti Netflix. Per quanto riguarda le serie originali, abbiamo diverse novità assolute che vanno ad arricchire le opzioni di visione degli utenti. Tra il 3 e il 4 settembre, ad esempio, arriveranno su Netflix ben tre serie inedite: Il giovane Wallander, Was it Love? e Away. Dal 10 settembre, invece, c’è in programmazione la nuova Julie and the Phantoms mentre dall’11 settembre arriverà The Duchess.

Il 18 settembre sarà disponibile su Netflix la prima stagione di Ratched mentre dal 25 settembre ci sarà il debutto di The School Nurse Files. Nello stesso giorno, inoltre, arriverà all’interno del catalogo del servizio anche Sneaker Heads. Il catalogo di serie TV originali di Netflix includerà anche nuove stagioni di serie TV già disponibili sulla piattaforma di streaming. In particolare, dal 16 settembre ci sarà la terza stagione di Baby, serie italiana prodotta da Netflix che si ispira liberamente allo scandalo delle “baby squillo” dei Parioli. La terza stagione di Baby è composta da 8 episodi. Da segnalare anche l’arrivo della seconda stagione di The Gift che sarà disponibile dal 10 settembre.

Tra le produzioni non originali in arrivo su Netflix, per arricchire il catalogo di serie TV disponibili, segnaliamo la sitcom H, una produzione francese che può contare su quattro stagioni e tanti episodi per ore e ore di divertimento.La serie sarà disponibile da inizio mese. Sarà necessario attendere il prossimo 27 settembre, invece, per il debutto della quinta stagione de Le regole del delitto perfetto. Per quanto riguarda le serie TV appena arrivate su Netflix, ricordiamo che dallo scorso 21 agosto è disponibile sulla piattaforma di streaming la prima parte della quinta stagione di Lucifer, una delle produzioni più apprezzate, in assoluto, del catalogo di Netflix.

Film

Il mese di settembre porterà con sé tante novità anche per quanto riguarda il catalogo di film a disposizione degli utenti di Netflix. In particolare, con il nuovo mese si registrerà l’arrivo di diversi film originali che debutteranno in anteprima proprio sulla piattaforma di streaming.

Tra le novità più attese segnaliamo Enola Holmes, adattamento cinematografico della serie di romanzi The Enola Holmes Mysteris che racconta le avventure della giovane sorella di Sherlock Homes (interpretato da Henry Cavill). Enola è, invece, interpretata da Millie Bobby Brown, volto noto per gli utenti di Netflix avendo già interpretato Jane Ives / “Undici” nella serie televisiva Stranger Things. Il film, la cui uscita nelle sale cinematografiche è stata cancellata a causa della pandemia, sarà disponibile dal 24 settembre.

Tra i film originali in arrivo nel corso del mese di settembre troviamo anche Freaks – Una di noi, Love, Guaranteed e Sto pensando di finirla qui che saranno disponibili nella prima settimana di settembre. Il 9 settembre sarà disponibile il chiacchierato (e criticato) film Donne ai primi passi. Il film, una produzione francese, è stato premiato al Sundance Film Festival ma è stato molto criticato in questi ultimi giorni a causa di un poster promozionale realizzato da Netflix che ritraeva in modo inappropriato le giovani protagoniste. Netflix ha ritirato il poster scusandosi pubblicamente.

Dal 10 settembre, invece, ci sarà l’arrivo su Netflix di La babysitter: Killer Queen. Dal 16 settembre, invece, spazio a Le Strade del Male, film con un cast di primissimo livello (Tom Holland, Bill Skarsgård, Riley Keough, Jason Clarke, Sebastian Stan, Haley Bennett, Eliza Scanlen, Mia Wasikowska e Robert Pattinson) tratto dal romanzo omonimo del 2011 scritto da Donald Ray Pollock. Dal 30 settembre, invece, arriva su Netflix The Boys in the Band con Jim Parsons, Zachary Quinto, Matt Bomer e Andrew Rannells.

Come ogni inizio mese, anche nei primi giorni di settembre ci saranno diversi debutti nel catalogo di film di Netflix ed, in particolare, tra le produzioni “non originali”. Già dal 1° settembre troveremo Freddy vs Jason, 40 giorni & 40 notti, la Maledizione di Chucy, La Partita, L’Amore Criminale, Spawn e Un Weekend da Bamboccioni 2. Il 4 settembre, invece, arriveranno in catalogo La Madre e Poliziotto in Prova mentre dal 5 settembre toccherà a Bob & Marys – Criminali a Domicilio.

A partire dal prossimo 6 di settembre sarà, invece, disponibile all’interno del catalogo del servizio Suicide Squad, il cine-comic con Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie e Joel Kinnaman uscito nelle sale qualche anno fa. Dall’8 settembre, invece, ci sarà Cargo, un particolare e avvincente film post apocalittico, mentre dal 15 settembre arriverà all’interno del catalogo di Netflix The Terminal diretto da Steven Spielberg ed interpretato da Tom Hanks. Appuntamento al 17 settembre, infine, per il debutto sulla piattaforma di Django Unchained di Quentin Tarantino.

Film e serie animate e nuovi documentari

Per quanto riguarda le novità relative a film e serie animate e agli anime, a partire da inizio settembre il catalogo di Netflix si arricchirà con Baby Boss: Caccia al bambini, Arriva Yoohoo (con le stagioni 2 e 3), Heidi (con la stagione 2 del remake della popolare serie animata) e Vera: La giornata dell’amicizia. Dal 4 settembre, inoltre, ci sarà Spirit: Avventure in Libertà – L’accademia equestre.

A partire dal prossimo 8 settembre, invee, arriverà su Netflix la seconda stagione di Starbeam mentre dal 10 settembre ci sarà la prima di Memorie di Idhun. Il 17 settembre debutterà l’inedito anime Dragon’s Dogma, tratto da una serie di videogiochi di grande successo degli ultimi anni. Dal 17 settembre, inoltre, ci sarà la prima stagione di JurassicWorld: Nuove avventure mentre dal 22 settembre debutterà Mighty Express.

Per quanto riguarda i documentari, invece, ad inizio mese troveremo su Netflix Bad Boy Billionaires: India, Chef’s Table: BBQ e Il mio amico in fondo al mare. Dal 9 settembre ci sarà La Linea: l’ombra del narcotraffico, una miniserie che racconta il narcotraffico europeo. In arrivo, nel corso della seconda metà del mese di settembre, troviamo HopeFrozen: si può vivere due volte?, Tutto sul taco, Izzy nel mondo dei Koala, Il carnivoro, Un omicidio irrisolto: il caso Rohwedder e A Love Song for Latasha.

Netflix: quanto costa e quali sono gli abbonamenti disponibili

Netflix è oramai un vero e proprio punto di riferimento per l’intrattenimento ed è, a tutti gli effetti, la piattaforma di streaming di riferimento, in Italia e in tantissimi altri Paesi del mondo. Nel nostro Paese, gli utenti interessati ad attivare un abbonamento a Netflix possono scegliere tra tre diverse opzioni con bonus crescenti. In base alle proprie esigenze, l’utente potrà individuare la versione di Netflix da attivare per sfruttare al massimo il ricco catalogo disponibile.

I piani di Netflix sono:

Base: contenuti in SD, non è possibile accedere alla piattaforma da più dispositivi in contemporanea; il costo di questa versione di Netflix è di 7,99 Euro al mese

contenuti in SD, non è possibile accedere alla piattaforma da più dispositivi in contemporanea; il costo di questa versione di Netflix è di Standard: contenuti in HD, è possibile accedere alla piattaforma da due dispositivi in contemporanea; il costo di questa versione di Netflix è di 11,99 Euro al mese

contenuti in HD, è possibile accedere alla piattaforma da due dispositivi in contemporanea; il costo di questa versione di Netflix è di Premium: contenuti in Ultra HD, è possibile accedere alla piattaforma da quattro dispositivi in contemporanea; il costo di questa versione di Netflix è di 15,99 Euro al mese

Ricordiamo che tutti gli abbonamenti a Netflix hanno una durata mensile e non prevedono alcun vincolo di permanenza. L’utente, infatti, ha facoltà di disattivare il rinnovo automatico del proprio abbonamento senza alcuna penale o costo aggiuntivo. Disattivando il rinnovo automatico, sarà possibile accedere alla piattaforma sino all’ultimo giorno del mese già acquistato. Per l’acquisto di un abbonamento a Netflix è possibile utilizzare una qualunque carta di pagamento, un account PayPal o una carta regola da acquistare in uno dei negozi partner della piattaforma.

Gli utenti possono accedere a Netflix da quasi tutti i dispositivi disponibili. Oltre alla versione web, accessibile tramite browser, è possibile accedere a Netflix tramite le app per dispositivi mobili Android e iOS e le applicazioni disponibili per quasi tutti i modelli di Smart TV. Il servizio è disponibile, come app, anche tramite le principali console da gioco oltre che con la Fire TV Stick di Amazon e con numerosi modelli di box TV. Accedere a Netflix ed attivare un nuovo abbonamento non sarà, quindi, un problema.

