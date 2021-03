Catalogo netflix: le serie tv e i film di marzo 2021

Ancora freddo e pioggia almeno fino a fine mese, ma il catalogo di Netflix vi salverà da questa coda di inverno. Ecco la guida ai migliori film e alla serie tv da non perdere a Marzo e, per chi non è ancora abbonato, tutte le nuove offerte per accedere alla piattaforma di pay tv

Il catalogo Netflix si è aggiornato e fino a fine Marzo sono previste tante nuove serie tv e film. Se odiate le interruzioni pubblicitarie e avete già visto diverse volte i classici film o le serie tv più popolari riproposte a nastro dai canali televisivi, allora la pay tv è l’unica alternativa.

I vantaggi che avrete nello scegliere una tv in streaming, anziché Sky, sono la mancanza di vincoli e un prezzo contenuto. In più questa piattaforma è anche diventato uno dei maggiori produttori di contenuti, tanto che i suoi film e i documentari sono stati candidati agli Oscar e hanno vinto alcuni dei più importanti premi cinematografici o di docu-fiction del mondo.

Le principali piattaforme di pay tv con caratteristiche simili a Netflix sono il Prime Video di Amazon o NOW TV di Sky – quest’ultima soluzioni vi offre il catalogo della pay tv in streaming via fibra su pc, cellulari o smart tv. Il link qui in basso vi permetterà di conoscere le migliori offerte per abbonarsi alla pay tv senza nessun impegno all’acquisto.

Quanto costa e come funziona abbonarsi alla pay tv

Rispetto ai contratti di Sky gli abbonamenti Netflix sono meno vincolanti, non avrete bisogno di installare antenne o di decoder. L’abbonamento pay tv è molto simile alle offerte per il cellulare: si paga un canone mensile (con addebito diretto o con quota fissa mensile da versare), si crea il proprio profilo e si scarica un player o si guardano i contenuti online.

ecco quali sono le offerte per avere un account Netflix. Sono al momento disponibili tre soluzioni:

Base da 7,99 euro – supporta 1 dispositivo alla volta e visione standard

Standard da 11,99 euro – si potrà accedere da 2 dispositivi allo stesso tempo e vedere contenuti in Full HD

Premium da 15,99 euro – 4 dispositivi collegati in contemporanea e visione ultra HD

Potete creare l’account Netflix dovrete fornire i vostri dati personali, associare un metodo di pagamento e indicare se i contenuti saranno visionati da maggiorenni o anche da minori. Tra le piattaforme di streaming si sta diffondendo la tendenza ad includere tra i contenuti disponibili anche film, serie tv e documentari a pagamento, nel catalogo di Netflix invece avete accesso solo ai materiali compreso nell’abbonamento.

Le novità del catalogo Netflix di Marzo 2021

In questa guida scopriamo quali sono le nuove serie tv e i film in arrivo sulla piattaforma Netflix a Marzo. Suddividiamo i nuovi contenuti in film, serie tv e documentari, ecco quali sono i titoli da non perdere questo mese.

Film in arrivo su Netflix

Cresce l’attesa per le premiazioni degli Oscar, previste per il 15 Marzo. Nel frattempo ecco qualche titolo nuovo che troverete nel catalogo della pay tv questo mese.

1. Girl Power

Nel mese dedicato alla Giornata internazionale della donna non poteva mancare una pellicola che celebrasse il femminismo e le lotte per l’equità di genere. Questo film è molto leggero e ironico e ha come protagonista Vivian (Hadley Robinson), una sedicenne che sembra molto timida e che preferisce passare inosservata. Sarà l’arrivo di una nuova ragazza a scuola che scompiglierà le carta. Vivian si troverà a dover fare i conti con gli atteggiamenti scorretti – molto sessisti – dei suoi compagni di scuola.

La ragazza deciderà che è arrivato il momento di ribellarsi e lo farà ispirandosi alla madre(Amy Poehler), una donna dal passato ribelle. Vivian pubblicherà una fanzine, Moxie, in modo anonimo e denuncerà tutte le angherie quotidianamente commesse nel suo liceo. Sarà l’inizio di un movimento.

2. A Star is born

Uno dei film più chiacchierati degli ultimi anni, soprattutto per l’ipotetica relazione tra il regista/attore Bradley Cooper e la cantante/attrice Lady Gaga. Il film è un remake di una pellicola degli anni del 1937, anche se la versione più popolare è stata quella riadattata nel 1976 con Barbra Streisand.

La trama del film racconta la storia d’amore tra Jackson Maine, affermato musicista rock in un periodo di crisi profonda a causa dei suoi problemi d’alcolismo e d’udito e Ally giovane talento che invece ha davanti a sé una carriera luminosa. I due si incontra mentre lei si esibisce in un locale trans e canta La Vie En Rose. Jackson ne resta affascinato.

Ally si ritroverà in un vortice di emozioni, il cantante la porterà con sé in tour e diventeranno una coppia. La voce di lei conquisterà subito i fan e i discografici e l’inizio del suo successo scatenerà in Jackson paure e depressioni sempre più importanti.

3. La Tigra Bianca

Nel catalogo Netflix si trovano spesso titoli provenienti da paesi emergenti, questo mese è la volta dell’India. La Tigre Bianca racconta della trasformazione di Balram Halwai (Adarsh Gourav) da povero ragazzo di provincia a grande imprenditore.

Il film è carico di humor e di scene grottesche e mostra delle maschere esasperate, come quelle dei ricchissimi Ashok (Rajkummar Rao) e Pinky (Priyanka Chopra Jonas), ricchissimi conterranei tornati in India dall’America.

La pellicola nasconde dietro le gag e l’umorismo una critica profonda alla società indiana, ancora profondamente legata alle caste e ad un concetto di servitù che per noi europei è ormai inconcepibile.

Balram arriverà a ribellarsi ad un sistema così ingiusto e si trasformerà in padrone illuminato. Il film è tratto da un bestseller pubblicato del New York Times e vincitore del Booker Prize 2008.

4. Ma Rainey’s Black Bottom

Ma Rainey’s Black Bottom è ambientato nella Chicago degli anni ’20. Sulla scena incontriamo un gruppo di musicisti jazz che attende Ma Rainey (Viola Davis), colei che è stata la Madre del Blues. Questa artista è una leggenda, ma il suo ritardo porta il manager e il produttore ad una discussione sulla musica di Ma Ma Rainey.

Nella pellicola è presente anche Chadwick Boseman, deceduto lo scorso anno. L’attore interpreta Levee un trombettista della band, il ragazzo ha grandi ambizioni e approfitterà del momento per farsi raccontare dai suoi compagni storie e verità nascoste. Saranno quel ritardo e le storie che si racconteranno a cambiare le loro vite. La pellicola è un inno al potere della musica.

5. Il processo ai Chicago 7

Nell’ultimo anno sono state molti i film ispirati a storie di ingiustizie subite dalle persone di colore negli Stati Uniti, in questo film si ripercorre un episodio avvenuto nel 1968. A Chicago viene organizzata una grande convention del Partito democratico, nello stesso momento i cittadini decidono di fare una manifestazione pacifica per protestare contro il razzismo e la guerra in Vietnam.

Fin da subito si capisce che la situazione degenererà presto e in poche ore da marcia pacifica si trasforma in uno scontro tra manifestanti, polizia e Guardia nazionale. Gli organizzatori delle proteste vengono accusati di cospirazione e incitamento alla violenza, tra di loro ci sono Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden e Bobby Seale. Questa storia sfocerà in uno dei processi più noti e controversi di quegli anni.

Le serie tv del mese

6. New Amsterdam

Una delle nuove serie lanciate su Netflix è questo doc drama. Il protagonista è il direttore del più grande ospedale pubblico di New York, il dottor Max Goodwin. Nel suo pronto soccorso vengono accettati tutti, anche i cittadini che non hanno un’assicurazione sanitaria.

Non è sempre stato così nel New Amsterdam, ma Goodwin chiarisce da subito che per lui la cosa più importante sono i pazienti e non i tronfi donatori o gli stipendi con tanti zeri. La serie è chiaramente nella scia delle più note hospital serie come Grey’s Anatomy, quindi non mancheranno storie d’amore e colpi di scena.

7. La coppia quasi perfetta

La coppia quasi perfetta è una serie ispirata ad un romanzo di John Marrs. Il libro, e quindi la serie, si pongono una domanda: il partner può essere trovato basandosi su un test del DNA?

La serie mostra quello che potrebbe avvenire in un mondo in cui un test del DNA può stabilire qual è l’unica persona per noi. Come se fosse tutta una questione genetica. Quali potrebbero essere i risvolti e le conseguenze di una coppia del genere?

8. Last Chance U: Basketball

Il grande successo della serie the Last Chance U continua. Sono stati caricati il 10 Marzo i nuovi 8 episodi di questa doc serie che racconta il mondo del basket universitario negli USA, un misto di competizione e grandi sogni.

In questa stagione la serie segue gli East Los Angeles College Huskies (ELAC) nella stagione in cui tentano di vincere il campionato di basket della California. Non si tratta di una season come le altre, l’allenatore John Mosley, il team degli ELAC cercheranno di sfruttare la loro ultima possibilità di giocare a livello professionistico.

9. Il Leader Franck

Dal 10 Marzo è disponibile anche questa serie che racconta di un regista di video musicali che vuole filmare il leader di una gang di una della banlieue del sud della Francia che sogna di diventare un rapper. Franck riuscirà ad infiltrare e conoscerà Tony e la sua banda che ha messo in piedi un traffico di droga, il regista con la sua telecamera cercherà di mostrare il vero volto dello spaccio ma è in arrivo una sanguinosa guerra tra bande e lui si trova proprio nel mezzo.

10. Modern Family

Anche se non è una novità assoluta nel catalogo Netflix, la serie Modern Family è sempre un’alternativa valida e per chi non l’ha ancora vista è un ottimo investimento del vostro tempo.

Le trame sono tre, ci sono dei nuclei familiari che tra divorzi e nuovi matrimoni si intrecciano in modo molto complesso. Abbiamo Jay Pritchett, capo famiglia, sposato in seconde nozze con Gloria, una donna colombiana molto più giovane di lui. Gloria ha avuto un bambino con Manny, il suo ex marito.

C’è poi Claire, la prima figlia di Jay, lei ci presenta suo marito Phil e i loro tre figli: Haley, Alex e Luke. E l’ultima trama segue le vicende di Mitchell, il secondo figlio di Jay, ormai adulto e con un compagno, Cameron. Anche Mitchell e Cameron hanno una bimba, hanno adottato Lily.

I documentari di Netflix

Ci sono questo mese da segnalare anche due documentari, il primo è Biggie: I Got a Story to Tell che racconta la vita del rapper – assassinato giovanissimo. Il documentario ripercorrerà i passaggi più importanti dalla storia di Christopher George Latore Wallace, noto come Notorious B.I.G. Parleranno di lui le persone che lo hanno conosciuto e racconteranno anche qual è stata la sua influenza enorme nel mondo della musica.

Il documentario è diretto da Emmett Malloy e include dei filmati concessi da Damion “D-Roc” Butler, uno dei migliori amici di Biggie.

L’altro documentario che non dovreste perdervi è Pelé: il re del calcio. Potrete vedere filmati sull’iconico calciatore, uno dei più grandi di tutti i tempi. La pellicola contiene anche intervista ad ex calciatori che hanno giocato con Pelé, come Zagallo, Jairzinho e Rivellino. Il film si concentra sugli anni da giocatore di questo atleta, cioè dal 1958 al 1970.

Pelé è stato l’unico al mondo, per il momento, ad aver vinto tre Coppe del Mondo. Nel raccontare questa cavalcata verso il successo, il regista mostrerà anche com’è cambiato il Brasile negli stessi anni.