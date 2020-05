Catalogo Netflix: le serie tv e i film di Maggio 2020

Un tweet che annunciava l’arrivo della serie completa di Boris sul catalogo di Netflix a Maggio ha reso contenti molti fan italiani. Nello scorso weekend in tanti hanno rivisto una delle migliori produzioni nazionali degli ultimi anni, ma non è l’unica novità in programma questo mese. Ecco quali altre serie tv e film sono disponibili sulla piattaforma di streaming tv o saranno caricate nelle prossime settimane di Maggio tra produzioni originali e non

L’account Twitter di Netflix Italia il 1° Maggio alle 9 pubblica: “Basito lui, basita lei, luce un po’ smarmellata e daje che abbiamo fatto”. *preme F4* “Fermi tutti, c’ho un’idea. Rimettiamo #Boris. Così, de botto, senza senso”. “Aspetta n’attimo”. *chiude una telefonata* “Genio”. *gli stringe la mano*. In moltissimi commentano questo messaggio e controllano, la piattaforma ha caricato tutte le puntate di Boris, una delle serie tv più amate nel nostro Paese negli ultimi 15 anni.

La produzione è andata in onda tra il 2007 e il 2010 e conta 3 stagioni, il cast conta nomi come quelli di Francesco Pannofino, Caterina e Corrado Guzzanti e Ninni Buschetta, solo per dirne alcuni. Le scene di questa serie sono dei cult citati spesso dagli utenti online e i meme legati alle uscite colorite del regista Renè Ferretti, interpretato da Pannofino. La storia è quella di una troupe che deve girare le puntate di una serie nostrana che è un misto tra un medical drama e Beautiful, gli Occhi del cuore 2. I personaggi sono tutti caricaturali dagli attori di bassissimo livello che però credono di essere delle superstar agli sceneggiatori iper intellettuali. Questa serie per molti è un cult senza tempo e in tanti speravamo in una nuova stagione, ma le probabilità che si avveri questo scenario sono ridottissime.

Le nuove serie tv Netflix di Maggio

Non c’è solo Boris ad arricchire il catalogo della pay tv Netflix a Maggio, ecco quali sono le altre principali novità. Questo mese sono in arrivo molti titoli quindi per non confondere troppo le acque li dividiamo in serie tv, film e contenuti originali Netflix. Partiamo proprio da quest’ultima categoria e facciamo una panoramica sulle produzioni a marchio Netflix che sono entrate in programmazione a Maggio o che saranno caricate nelle prossime settimane.

1. The Last Dance

Un documentario su uno degli sportivi più amati di sempre, The Last Dance ripercorre gli anni d’oro dei Chicago Bulls e di Micheal Jordan raccontando anche i lati oscuri del campione e i suoi problemi con il gioco d’azzardo. Una serie di 6 puntate in cui saranno gli stessi giocatori dei Bulls anni 90 a condurre gli spettatori alla conquista del titolo e nelle loro vite personali, ma soprattutto a conoscere Jordan oltre il campo.

2. The innocence project

Una miniserie che ripercorre alcuni casi giudiziari americani in cui sono emersi errori e irregolarità nei processi. In tutti i casi le persone condanne e recluse sono risultate dopo anni di battaglie legali innocenti rispetto alle accuse per cui hanno scontato le pene. Le ricostruzioni di vittime e avvocati insieme ai filmati dei procedimenti sono alla base di questo progetto per mostrare le faglie del sistema e raccontare le vite di 8 vittime di casi sbagliati.

3. Felice o quasi

Toni molto più allegri e irriverenti per questa serie tv argentina. Al centro della storia si trova Sebastián, un conduttore radiofonico di modesta fama che è in cerca della sua strada e che si interroga sulla fine del suo matrimonio. Anche se cerca di passare oltre e filtra con altre donne è ancora innamorato di Pilar la sua ex moglie, il rapporto tra i due è il vero perno della commedia. Una serie con alcuni spunti interessanti, delle scenette che riescono a strappare un sorriso.

4. Ghost in The Shell

Una versione animata del film e del manga Ghost in The Shell. La storia è ambientata in una Tokyo del futuro 2029 in cui è in atto una guerra tra umani e cyborg. Una crisi finanziaria senza precedenti a livello globale ha colpito il mondo e i cyborg attraverso le reti telematiche controllano tutti i settori economici e di produzione. A tentare di ostacolare questo loro potere è rimasta solo la Sezione 9 che tenta di respingere le nuove minacce informatiche dell’AI.

5. Hollywood

Un tuffo nel passato con questa serie che tenta di immaginare un gruppo di giovani attori e registi nella Hollywood degli anni 50. Un dramma diretto da Ryan Murphy, che è anche colui che ha avuto l’idea di questo racconto. Nella trama si riconoscono i tratti e le storie di personaggi realmente esistiti, quello già segnalato da tutti è Rock Hudson, e altri che sono un misto di fantasia e realtà. La storia da cui prende il via la trama è quella di Peg Entwistle, una sfortuna giovane attrice che è apparsa in un’unica pellicola prima di togliersi la vita. Le sue vicende suscitano l’interesse di Archie Coleman (Jeremy Pope), un autore che cerca di emergere, e del regista Raymond Ainsley (Darren Criss).

I film originali Netflix

Tra le novità del catalogo di questo mese ci sono anche diversi lungometraggi contrassegnati dalla tipica N, il simbolo che identifica le produzioni della piattaforma. Ecco le trame di qualcuno dei più visti o dei più attesi film Netflix a Maggio 2020.

6. Tyler Rake

Chris Hemsworth è il centro di questo adattamento della graphic novel Ciudad, scritta da Ande Parks, Anthony e Joe Russo, Fernando Leon Gonzalez ed Eric Skillman. La regia è di Sam Hargrave, che ha anche una piccola parte nella pellicola. Hemsworth interpreta Tyler un mercenario australiano che viene ingaggiato per una missione impossibile, recuperare Ovi, il figlio di un signore della droga indiano, rapito da un rivale del padre. Non aspettative grandi dialoghi o una morale finale, è un action movie senza pause.

7. All day and a night

Un film molto crudo che attraversa tutta vita, le scelte e le situazioni che hanno portato Jakhor nella cella in cui si trova. Cresciuto in un quartiere povero tra un padre criminale e una madre che ha tentato disperatamente di tenerlo lontano dalla strada, dalle gang e dal crimine. Ma quali alternative ha realmente avuto Jakh crescendo? “Non diventerà mai come te”, diceva a denti stretti la madre quando era piccolo, eppure lui e il padre si trovano entrambi in carcere.

8. La Missy Sbagliata

Quanto può costare inviare un sms al mittente sbagliato, Tim Morris sta per scoprirlo. Tim, interpretato da David Spade, ha conosciuto quella che crede essere la donna dei suoi sogni, Missy, e decide di invitarla con un messaggio ad una convention aziendale alle Hawai. Solo che il giorno della partenza in aereo si presenta Missy (Lauren Lapkus), una ragazza con cui ha avuto un pessimo primo appuntamento al buio.

9. Becoming

Un documentario in cui è Michelle Obama, l’ex first lady americana, a raccontare come è arrivata ed essere Michelle Obama. Un racconto che ripercorre le linee della sua autobiografia e che si concentra sugli anni precedenti ai due mandati presidenziali di Barack Obama, come quando una sua tutor al liceo le disse che stava puntando troppo in alto rispetto alle sue potenzialità. Sarà disponibile da mercoledì 6 Maggio.

10. The Lovebirds

Una commedia romantica in cui una coppia che sta per mollarsi rimane coinvolta in uno strano caso di omicidio. Leilani (Issa Rae) e Jibran (Kumail Nanjiani) si trovano quindi costretti a collaborare per capire cosa sia successo e per dimostrare la loro innocenza.

Pellicole cult e i grandi classici

Tra le altre pellicole che sono arrivate a Maggio su Netflix ci sono titoli come La donna che visse due volte di Alfred Hitchcock e Il Fuggitivo di Andrew Davis. Due film di certo noti a molti ma che se non avete ancora visto è il caso di recuperare. Il primo è un giallo in perfetto stile Hitchcook con Kim Novak e James Stewart. Un marito assume un ex detective della polizia John “Scottie” Ferguson, che in seguito ad un incidente di servizio soffre di vertigini e ha lasciato il suo impiego, per sorvegliare la moglie Madeleine. L’uomo sospetta che lo spirito della vecchia bisnonna, Carlotta Valdes, possieda la giovane donna e la spinga al suicidio.

Il Fuggitivo è invece un giallo anni 90, la pellicola ha anche vinto un Oscar (era stato candidato per 7 categorie) e un Golden Globe. I due interpreti principali sono Harrison Ford e Tommy Lee Jones, il primo è il chirurgo Richerd Kimble accusato ingiustamente dell’omicidio della moglie mentre Tommy Lee Jones è l’agente federale che ne segue le tracce.

Altri titoli da segnalare sono Il Divo, la pellicola di Paolo Sorrentino che racconta gli anni chiave del Primo Ministro Giulio Andreotti e i misteri e le contraddizioni da sempre legate a questo personaggio. A dare il volto ad Andreotti è Toni Servillo, molto apprezzato per questa interpretazione. Caccia ad Ottobre Rosso, un film sull’eterno conflitto tra sovietici e americani. La storia è ambientata nel 1984, il capitano Ramius (Sean Connery) si ribella al governo russo e si avvicina alle coste americane con il sottomarino nucleare Ottobre Rosso. L’unico a credere che il capitano voglia realmente disertare e non sia una minaccia per gli Stati Uniti è l’analista Jack Ryan (Alec Baldwin).

Dal 22 Maggio infine sarà anche disponibile 8 Mile, il film che ha portato sul grande schermo Eminem, il rapper, come attore. La storia, ispirata alla vita reale del cantante, è quella di Jimmy “Rabbit” Smith un ragazzo bianco di Detroit che sogna di sfondare di vincere nel battling e diventare un rapper famoso.

