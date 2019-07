Catalogo Netflix: le serie tv e i film di Luglio 2019

Il mese di luglio è appena iniziato e su Netflix stanno per arrivare un gran numero di film e serie TV che andranno ad arricchire il catalogo della nota piattaforma di streaming on demand, divenuta oramai una parte essenziale dell’intrattenimento domestico ed una vera e propria alternativa alla TV tradizionale. Ecco, quindi, le novità del catalogo Netflix con tutte le nuove serie TV ed i film in arrivo a luglio 2019.

Nel corso di questo mese, il catalogo di Netflix si arricchirà con tantissime novità. In particolare, registreremo il debutto di nuove stagioni di alcuni serie TV culto come Stranger Things e Orange Is the New Black, che dopo sette stagioni giunge ad un atteso epilogo. Da notare, inoltre, anche l’arrivo di tanti film, tra cui diverse produzioni originali Netflix.

Ricordiamo che Netflix è disponibile via web, accedendo al sito ufficiale da un qualunque browser che supporta la piattaforma, che tramite una delle tante applicazioni ufficiali. Netflix può contare su app per smartphone e tablet Android, per iPhone ed iPad, per console da gioco Playstation e Xbox, per un gran numero di Smart TV e per la Fire TV Stick di Amazon.

1-7 luglio: si inizia con la terza stagione di Stranger Things

La prima settimana di luglio inizia con tante novità per Netflix. Il 1° luglio, infatti, arriva sulla piattaforma la seconda stagione di Riverdale che viene affiancata dai film anime Ken Il Guerriero – La leggenda di Hokuto e Full Metal Panic!. Da notare anche il debutto di film molto interessanti come Panic Room, Zero Dark Thirty, I Love Radio Rock, About a Boy, Incontri ravvicinati del terzo tipo, Ace Venutura, Dark Crystal e Vento di Passioni.

Il 3 luglio, invece, c’è la prima stazione della docu-serie Gli Ultimi Zar, una serie originale di Netflix. In tema di produzioni originali di Netflix segnaliamo, per il 4 luglio, il debutto della terza stagione di Stranger Things, una delle serie più seguite ed apprezzate dell’intero catalogo di Netflix. La prima settimana del mese di luglio si chiude con il debutto nell’offerta di film di Netflix anche di Thor: Ragnarok, uno dei titoli più importanti del Marvel Cinematic Universe che anticipa i due ultimi film degli Avengers.

8-14 luglio: nuovi film originali di Netflix al debutto

Il prossimo 12 luglio debutterà su Netflix il nuovo film originale Il sequestro di Stella, una produzione tedesca che rappresenta anche uno dei film di genere crime di maggior interesse di tutto il mese per il catalogo della piattaforma. Da notare anche il debutto di Point Black, nuovo film crime action, sempre produzione originale di Netflix. La settimana comprende altre due produzioni originali come le serie L’arte soffiata e L’estrema promessa. La settimana si chiude con il debutto del film Warcraft: l’inizio.

15-21 luglio: ritorna La Casa di Carta

La terza settimana del mese di luglio si apre con l’arrivo di tre film: Qualunquemente, Scuola di Polizia e Notte prima degli esami. I tre film in questione saranno disponibili a partire dal 15 luglio. Successivamente, invece, sarà la volta del film Madre!, disponibile sulla piattaforma dal successivo 17 luglio. Dal 18 luglio, invece, ci sarà il debutto del film thriller Secret Obsession, una nuova produzione originale di Netflix.

In tema di produzioni originali di Netflix, il 19 di luglio c’è il debutto de La Casa di Carta -Parte 3, uno dei programmi più attesi del mese. La terza parte della stagione promette di essere ancora più interessante ed avvincente. Sempre dal 19 luglio, inoltre, ci sarà il debutto della prima stagione di Saint Seya: I cavalieri dello zodiaco, remake di Netflix del popolarissimo cartone animati degli anni 80 e 90, a cui fa seguito la quarta stagione di Queer Eye. Il 21 luglio, infine, si segnala il debutto di Baby Driver – Il Genio della Fuga che va ad incrementare il numero di nuovi film in arrivo questo mese su Netflix.

22-31 luglio: arrivano la prima stagione di Another Life e l’ultima di Orange is the new Black

L’ultima parte del mese di luglio registra il debutto di Another Life con la prima stagione che sarà disponibile dal 25 luglio. Si tratta di una nuova serie TV originale di Netflix di genere fantascientifico che segna il ritorno in una produzione sci-fi di Katee Sackhoff, attrice americana divenuta famosa per Battlerstar Galactica.

Sempre il 25 luglio, inoltre, c’è il debutto del film Terminator Salvation. Dal 26 luglio, invece, registreremo il debutto della settima ed ultima stagione di Orange is the new Black, una delle prime serie originali di Netflix ad affermarsi su scala internazionale come produzione di grandissimo successo. Da notare, invece, il 31 luglio il debutto sulla piattaforma di Kung Fu Panda 3, Hitch – Lui sì che capisce le donne e dell’anime Kengan Ashura.

Uscite dal catalogo Netflix di luglio 2019

Il mese di luglio 2019 sarà caratterizzando anche da alcune uscite dal catalogo Netflix. Gli utenti della piattaforma non potranno più guardare alcuni contenuti che, in giorni specifici, verranno rimossi dall’elenco di film e serie TV disponibili per lo streaming. Già oggi 1° luglio si registra l’uscita del film Codice Genesi.

Dal 2 luglio, invece, usciranno dal catalogo i film Pedro galletto coraggioso e Regression oltre al documentario Extraordinary: The Stan Romanek Story. Il 4 luglio, invece, toccherà a Insider Man e Cinquanta sfumature di nero mentre il 6 luglio usciranno dal catalogo Netflix anche il film The Darkness ed il documentario The Armor of Light.

Il prossimo 8 luglio, invece, non saranno più disponibili i film Gone Baby Gone e The Divergent Series: Allegiant. Dal 9 luglio, invece, uscirà il documentario Mateo mentre dal 10 luglio non sarà più disponibile La chiave di Sara. A concludere l’elenco delle uscite dal catalogo di Netflix per il mese di luglio troviamo il documentario Meet the Patels e il film Robin Hood.

Chi è interessato ad uno di questi contenuti ha tempo sino alla data indicata per poter guardarlo su Netflix.

Netflix: ecco i prezzi di tutti gli abbonamenti

Netflix ha incrementato il prezzo di alcuni suoi abbonamento nel corso delle scorse settimane. Non ci sono novità, in ogni caso, per l’abbonamento Base che continuerà ad essere proposto al costo di 7,99 Euro al mese permettendo l’accesso alla piattaforma da un solo dispositivo alla volta e garantendo la possibilità di guardare i contenuti solo in definizione normale.

Per i più esigenti c’è, invece, l’abbonamento Standard che ora ha un costo mensile di 11,99 Euro. Quest’abbonamento continua a consentire l’accesso a Netflix da due dispositivi in contemporanea e permette di guardare i contenuti anche con risoluzione HD oltre che in risoluzione base.

L’abbonamento più ricco a Netflix è il Premium che ora ha un costo di 15,99 Euro al mese. Questa soluzione permette di accedere alla piattaforma da quattro dispositivi in contemporanea (dividendo il costo dell’abbonamento, quindi, la sottoscrizione a Netflix costerà 4 Euro al mese). Con quest’abbonamento è possibile guardare i contenuti disponibili su Netflix anche in risoluzione Ultra HD (quando supportata dal programma).