Catalogo Netflix: le serie tv e i film di dicembre 2019

Il mese di dicembre 2019 prende il via con una lunga serie di novità, sia per quanto riguarda le Serie TV che per i film, per il catalogo di Netflix che, in vista del periodo natalizio, si arricchisce con diverse “prime visioni” e con tanti altri contenuti aggiuntivi da guardare, come al solito, in diretta streaming. Ecco, quindi, quali sono le migliori novità del catalogo Neflix di dicembre 2019.

Ecco le novità in arrivo a dicembre per il catalogo di Netflix

Tante novità in arrivo per il catalogo Netflix a dicembre 2019. La nota piattaforma di streaming TV, oramai divenuta un vero e proprio punto di riferimento dell’intrattenimento domestico, si arricchirà in questo mese con tantissimi nuovi contenuti che, tra serie TV e film, offriranno decine di ore di visione agli utenti che avranno la possibilità di scegliere tra un gran numero di novità. Tra i contenuti originali di Netflix, le nuove stagioni delle più apprezzate serie TV e tanti nuovi film le possibilità di scelta sono davvero numerose.

Ecco, invece, quali sono le novità in arrivo per il catalogo di Netflix nel corso dell’ultimo mese del 2019. Partiamo dalle serie TV:

Le migliori serie TV in arrivo su Netflix a dicembre 2019

Il catalogo di serie TV disponibili su Netflix registra il debutto delle nuove stagioni di Agents of S.H.I.E.L.D (sesta stagione), Eastsiders (quarta stagione) e The 100 (quinta stagione) con l’inizio del mese di dicembre. Dal 2 dicembre, invece, c’è il debutto della seconda parte della prima stagione di Team Kaylie, la prima “Original” a debuttare su Netflix nel corso del mese di dicembre.

A partire dal prossimo 4 dicembre sarà disponibile The Prince of Tennis – Match! Tennis Juniors mentre dal 5 dicembre si potrà seguire Home For Christmas e V Wars, due novità assolute proposte questo mese da Netflix. Ricco anche il catalogo di novità disponibili dal 6 dicembre con il debutto della quinta stagione di Le Amiche di Mamma e della seconda stagione de Il Prescelto.

Da segnalare anche la mini serie Tre giorni di Natale e le nuove Triad Princess e Virgin River. Il 18 dicembre, inoltre, il catalogo di Netflix si arricchisce con la prima stagione di un’altra serie originale, Soundtrack, che sarà affiancata, dal 19 dicembre, dalla prima stagione di C’era una seconda volta e dalla seconda stagione di Ultraviolet.

L’appuntamento da segnalare sul calendario è fissato per il prossimo 20 dicembre quando è in programma la prima stagione dell’attesissimo The Witcher, la nuova serie originale di Netflix ispirata alla saga di romanzi fantasy divenuta poi un successo internazionale nel mondo videoludico grazie soprattutto al terzo episodio.

Nel ruolo di protagonista della serie troviamo Henry Cavill, noto soprattutto per essere stato Superman negli ultimi tre film che hanno visto il supereroe DC protagonista sul grande schermo. La prima stagione di The Witcher è composta da 8 episodi della durata di circa un’ora ciascuno. Come da tradizione Netflix, tutti gli episodi della serie saranno rilasciati in contemporanea, nel corso del 20 dicembre.

Dal 24 dicembre, giusto in tempo per le festività di Natale, ci sarà Lost in Space con la seconda stagione. Mentre dal 26 dicembre arriverà la seconda stagione di You. Tra le novità del mese di dicembre per il catalogo di serie TV di Netflix segnaliamo anche la prima stagione di Spectros, serie brasiliana che sarà disponibile dal 31 dicembre.

I film originali Netflix

Il mese di dicembre sarà un mese ricco di novità anche per quanto riguarda il catalogo di film originale di Netflix con diverse novità a tema natalizio. Dal prossimo 5 dicembre, ad esempio, sarà disponibile Un principe per Natale: Royal Baby. Dal 6 dicembre, invece, ci sarà il debutto della pellicola Storia di un matrimonio con un cast d’eccezione che comprende Scarlett Johansson e Adam Driver.

Appuntamento al 13 dicembre per la “prima” di 6 Underground, il nuovo film diretto da Michael Bay che ha tra i suoi protagonisti anche Ryan Reynolds. Il film è stato girato, in parte, anche in Italia con set sparsi in diverse regioni del Paese ed, in particolare, a Firenze, Roma, Siena, Taranto e Frascati.

Dal prossimo 20 dicembre, invece, sarà disponibile l’atteso I due papi con protagonisti Anthony Hopkins e Jonathan Pryce che interpreteranno, rispettivamente, Papa Benedetto XVI e Papa Francesco. Anche questa pellicola è stata girata, in parte, in Italia ed, in particolare, a Roma ed alla Reggia di Caserta. Il 24 dicembre sarà disponibile, invece, il film Come caduto dal cielo.

I cult e le altre pellicole

Il mese di dicembre per Netflix sarà caratterizzato anche dall’arrivo di tanti film che si affiancheranno alle “prime visioni” messe a disposizione dalla piattaforma. Dal 1° dicembre, ad esempio, sono disponibili classici come Ace Ventura, A Cindarella Story, Superman Returns e Il Talento di Mister Ripley oltre all’italiano Romanzo Criminale.

Dal 2 dicembre, invece, c’è Mister Felicità con Alessandro Siani. Dal 5 dicembre arriva su Netflix il fantasy Underworld: Il Risveglio mentre dal 7 dicembre c’è Non c’è più religione, film italiano del 2016 con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro e Alessandro Gassmann. Appuntamento al prossimo 15 di dicembre per Chiamami col tuo nome ed al 16 di dicembre per quattro novità come Babe – Maialino coraggioso, Fievel sbarca in America, Scarface e Smokin’ Aces.

Le altre novità del mese di dicembre 2019 per il catalogo di Netflix

Non solo serie TV e film per il catalogo Netflix. Nel corso del mese di dicembre 2019, infatti, arriveranno diversi nuovi documentari, tra cui alcuni prodotti originali che saranno disponibili in anteprima sulla piattaforma, oltre che un ricco catalogo di stand-up comedy.

Per quanto riguarda i documentari originali, segnaliamo il debutto, dal 5 dicembre, di Apache – La vita di Carlos Tevez, che racconterà la storia del noto calciatore argentino, mentre dal 6 dicembre toccherà a The Confession Killer, documentario che narra le confessioni del serial killer Henry Lee Lucas. Da notare, dal 27 dicembre, la disponibilità del documentario Kevin Hart: Don’t f**k this up.

Tra i documentari non originali, invece, segnaliamo che dal 10 dicembre sarà disponibile Our Godfather – La vera storia di Tommaso Buscetta. A dicembre ci saranno anche diverse novità per quanto riguarda le stand-up comedy con il debutto di alcuni show americani come Glow Up, Tiffani Haddish: Black Mitzvah, Jack Whitehall: Christmas With My Father e molto altro ancora.

Quanto costa l’abbonamento a Netflix

Per accedere a Netflix è possibile scegliere tra uno dei tre piani di abbonamenti attualmente disponibili per gli utenti della piattaforma. I contenuti disponibili su Netflix sono a disposizione di tutti i clienti, a prescindere dalla tipologia di sottoscrizione attivata che, invece, influenza il numero di accessi in contemporanea per singolo account e la risoluzione dei contenuti video disponibili.

Ecco i tre abbonamenti disponibili per gli utenti interessati a registrarsi a Netflix:

Base: questa soluzione è l’opzione più economica per abbonarsi a Netflix e presenta un costo periodico di 7,99 Euro al mese garantendo la possibilità di accedere alla piattaforma con un solo dispositivo (non è prevista la possibilità di accedere a Netflix da più dispositivi in contemporanea utilizzando lo stesso account); i contenuti video disponibili per gli utenti “Base” presentano una risoluzione standard

questa soluzione è l’opzione più economica per abbonarsi a Netflix e presenta un costo periodico di al mese garantendo la possibilità di accedere alla piattaforma con un solo dispositivo (non è prevista la possibilità di accedere a Netflix da più dispositivi in contemporanea utilizzando lo stesso account); i contenuti video disponibili per gli utenti “Base” presentano una risoluzione standard Standard: questa soluzione è l’opzione intermedia per abbonarsi a Netflix e prevede un costo periodico di 11,99 Euro al mese; per chi sceglie l’abbonamento Standard c’è la possibilità di accedere a Netflix da due differenti dispositivi in contemporanea; i contenuti video con quest’abbonamento avranno una risoluzione HD

questa soluzione è l’opzione intermedia per abbonarsi a Netflix e prevede un costo periodico di al mese; per chi sceglie l’abbonamento Standard c’è la possibilità di accedere a Netflix da due differenti dispositivi in contemporanea; i contenuti video con quest’abbonamento avranno una risoluzione HD Premium: per i clienti più esigenti c’è Premium, l’opzione più ricca e costosa per abbonarsi a Netflix; il costo mensile è di 15,99 Euro e c’è la possibilità di accedere alla piattaforma con un massimo di quattro dispositivi; per gli abbonamenti Premium, inoltre, Netflix propone i contenuti video con risoluzione Ultra HD

Ricordiamo che è possibile disdire l’abbonamento in qualsiasi momento. Netflix, infatti, non prevede vincoli di alcun tipo per i suoi utenti che possono disattivare il rinnovo automatico dell’abbonamento e continuare ad accedere alla piattaforma sino all’ultimo giorno del mese già pagato al momento dell’attivazione.

E’ possibile accedere a Netflix da tantissimi tipologie di dispositivi. Il servizio è, infatti, disponibile:

via web, utilizzando un qualsiasi browser web supportato

da PC Windows 10 utilizzando l’app dedicata disponibile sul Microsoft Store (per MacOS è necessario utilizzare un browser web)

tramite app per smartphone e tablet Android oppure per iPhone o iPad

su Smart TV sempre tramite applicazione dedicata

utilizzando la Fire TV Stick di Amazon (l’app è pre-installata)

tramite console da gioco come Playstation 4 oppure Xbox One

