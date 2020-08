Catalogo netflix: le serie tv e i film di agosto 2020

Molti di noi ad agosto potranno godere di più tempo libero. Perché non scoprire quindi le migliori proposte streaming del mese tra serie tv e i film disponibili nel catalogo Netflix? In questo articolo, abbiamo creato per voi due speciali liste che includono le uscite inedite più attese e i ritorni più apprezzati.

Netflix serie tv agosto 2020

1. Unbreakable Kimmy Schmidt (uscita speciale)

Ritorna su Netflix questo mese una nuova uscita speciale della serie che vede protagonista Kimmy Schmidt, la ventinovenne americana piena di ottimismo che prova a ricominciare una vita diversa a New York dopo essere stata salvata da anni di prigionia in una setta religiosa. La novità di Unbreakable Kimmi Schmidt: Kimmy vs il Reverendo è il fatto che sarà possibile indirizzare a proprio piacimento il corso degli eventi grazie ad una serie di attività interattive che già avevamo visto in uno degli episodi della serie Black Mirror.

Uscita per la prima volta nel 2015, la serie è stata acclamata dalla critica e ha raggiunto velocemente l’apice delle classifiche di gradimento degli utenti a livello internazionale. I protagonisti, Ellie Kemper e Tituss Burgess, hanno ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il Webby Award nel 2015 come migliori attori e le nomination per la stessa categoria dei premi Emmy, Television Critics Association Awards, Critics’ Choice Television Award, Screen Actors Guild Awards e EWwy Awards.

2. The Umbrella Academy (2° stagione)

Ad agosto potrete finalmente godervi la seconda stagione di The Umbrella Academy, la serie televisiva statunitense ideata da Steve Blackman e prodotta da Netflix. Il suo rilascio nel 2019 ha riscosso un forte apprezzamento da parte del pubblico internazionale, che si è appassionato alle avventure dei sette protagonisti dotati di speciali super poteri. Per i migliori fan, ricordiamo che la produzione è basata sulla prima miniserie di un fumetto che porta lo stesso nome e di cui gli autori sono Gerard Way e Gabruel Bà, pubblicato per la prima volta nel luglio 2009.

La seconda stagione di The Umbrella Academy è composta da 10 nuovi episodi della durata di circa 40-60 minuti.

3. Connected: The Hidden Science of Everything (1° stagione)

Per gli amanti delle docuserie dal contenuto scientifico, è in arriva ad agosto Connected: The Hidden Science of Everything. Condotto dal giornalista Latif Nasser, gli episodi si concentrano sulle connessioni tra le persone e i principali fenomeni scientifici e tecnologici a livello globale.

Alcuni dei temi che il reporter affronterà sono ad esempio il modo in cui i servizi di gestione e salvataggio dei dati su cloud (in italiano, letteralmente “nuvola”) sono connessi alle reali nuvole atmosferiche e altri fenomeni climatici, oppure come le leggi matematiche influenzino i nostri gusti musicali. La serie include 6 episodi della durata di circa 40 minuti.

4. Come vedere droga online (in fretta) (1° stagione)

Tra le novità dell’estate 2020 su Netflix, non possiamo dimenticare Come vendere droga online (in fretta), di produzione tedesca e basata su fatti realmente accaduti a Lipsia (Germania) nel 2015. La serie narra la storia di due studenti delle scuole superiori che decidono di aprire un commercio di droga sul web per riconquistare l’amore di una coetanea.

Rilasciata per la prima volta nel 2019, Come vendere droga online (in fretta) è una commedia nera che include 12 episodi con una durata variabile tra 24 e 38 minuti.

5. Norsemen (3° stagione)

Uno degli aspetti più interessanti della piattaforma di streaming serie online è la possibilità di godersi produzioni serie tv e film da tutto il mondo. Una tra queste è Norsemen, scritta e girata in Norvegia a partire dal 2016 e inserita l’anno successivo dal New York Times nella lista delle 10 migliori serie TV internazionali dell’anno. Sempre nel 2017, il Guardian ha piazzato Norsemen al 29° posto nella classifica dei migliori programmi televisivi dell’anno. In Norvegia, la serie ha vinto il premio Gullruten come miglior commedia.

Per entrare nel dettaglio, Norsemen racconta della vita di un gruppo di vichinghi che affrontano la dura vita del villaggio di Nordheim attorno all’anno 790. Questo mese, potrete vedere la terza stagione della serie su Netflix.

6. World’s Most Wanted (1° stagione)

Tra le nuove uscite dell’estate 2020 nella categoria docuserie, troviamo anche World’s Most Wanted, che racconta le vicende di ricercati celebri, autori di crimini tremendi e, nonostante le indagini internazionali dispiegate, sfuggiti alla cattura.

World’s Most Wanted è alla sua prima stagione ed è composto da cinque episodi della durata di circa 45 minuti. Focus dei mini-documentari sono criminali conosciuti globalmente del calibro di Félicien Kabuga, accusato di aver finanziato il genocidio in Ruanda nel corso degli anni Novanta, Ismael “El Mayo” Zambada Garcia, uno dei capi del cartello della droga più prominenti in Messico, e Matteo Messina Denaro, il boss italiano di Cosa Nostra oggi ancora latitante.

7. Good Girls (3° stagione)

Lanciata nel 2018, Good Girls è una tra le commedie drammatiche più di successo disponibili su Netflix. Questo mese, potrete gustarvi la terza stagione, composta da 11 nuovi episodi. La serie racconta la storia di tre donne che, trovatesi in condizioni sociali ed economiche precarie, decidono di associarsi con il mondo del crimine per sopravvivere.

8. Gotham (5° stagione)

Nel caso in cui siate amanti delle serie di genere thriller, non potrete perdervi la quinta stagione di Gotham, una nuova uscita Netflix di agosto 2020. Di produzione statunitense, Gotham include 5 stagioni per un totale di 100 episodi, girati tra il 2014 e il 2019 sotto la direzione di Bruno Heller.

La serie continua a narrare la carriera del Commissario Gordon, Detective del Dipartimento di Polizia della sezione omicidi di Gotham City. La sua vita si incrocerà inevitabilmente con quella del più celebre Batman, leggendario eroe mascherato.

9. SpongeBob (8° e 9° stagione)

Tra le ultime uscite Netflix di agosto 2020, non potevano mancare le produzioni di serie d’animazione come SpongeBob. In particolare, questo mese la piattaforma rilascia allo stesso tempo l’ottava e la nona stagione.

Grazie alle avventure di SpongeBob, il simpatico personaggio dalle disavventure memorabili che vive nella casa a forma di ananas in fondo al mare, il divertimento è assicurato.

Netflix film agosto 2020

1. A.I. – Intelligenza artificiale

Una delle migliori novità disponibili su Netflix a partire da agosto 2020 è senza alcun dubbio il film di fantascienza A.I. – Intelligenza artificiale. Si tratta di un film uscito nel 2001, girato da Steven Spielberg, ma basato su un progetto scritto e sviluppato niente di meno che dal celebre Stanley Kubrick.

La trama è ispirata al racconto “Supertoys che durano tutta l’estate” di Brian Aldiss, edito nel 1969. L’opera si apre con una panoramica sull’anno 2125 quando, a causa dell’innalzamento degli oceani, molte delle più belle e importanti città del mondo sono state sommerse. Tra gli esseri umani, vivono anche i Mecha, robot evoluti al massimo grado, tanto da somigliare a uomini e donne in carne e ossa. Tra gli attori particolarmente degni di nota, ricordiamo la presenza di Jude Law nel ruolo di Gigolò Joe.

2. La febbre del sabato sera

Celebre musical americano del 1977, La febbre del sabato sera (in lingua originale, Saturday Night Fever) è disponibile da questo mese anche su Netflix. La pellicola è all’origine della fama di John Travolta ed è guardata come un vero e proprio omaggio alla disco music e alla cultura dell’intrattenimento degli anni Settanta. Il film affronta anche altre dinamiche sociali che hanno caratterizzato l’epoca, come l’emigrazione, il razzismo, la violenza e l’uso di sostanze stupefacenti.

3. Basic Instinct

Basic Instinct è una tra le uscite “vintage” da non perdere in arrivo sulla piattaforma di video-streaming per i nostalgici dei classici degli anni Novanta. Si tratta di film di genere noir, in cui i protagonisti sono grandi attori come Michael Douglas e Sharon Stone. Ai tempi della sua distribuzione, quasi trent’anni fa, Basic Instinct venne descritto da un critico cinematografico come “un capolavoro neo-noir, che gioca e trasgredisce le regole narrative del suo genere.”

4. La mummia

Concludiamo la lista dei grandi film del passato in uscita questo agosto su Netflix parlando de La mummia, datato 1999. Questo film ebbe un enorme successo che non è mai stato raggiunto dal successivo sequel del 2017.

5. Codice Unlocked

Un film uscito in Italia per la prima volta nel 2017, Codice Unlocked è una delle novità di agosto 2020 nel catalogo Netflix. Questo thriller, diretto da Michael Apted, vede protagonisti attori come Noomi Rapace, Orlando Bloom, Toni Collette, John Malovich e Michael Douglas. La trama ruota attorno a un’agente della CIA, Alice Racine, il cui lavoro è individuare potenziali terroristi lavorando sotto la finta copertura di assistente sociale. Il film è stato prodotto tra il Regno Unito e la Repubblica Ceca ed è ambientato prevalentemente nella città di Londra.

