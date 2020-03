Catalogo Netflix: le serie TV e i film a marzo 2020

Produzioni originali, serie TV in esclusiva e nuove stagioni di serie TV già note, altri titoli dello studio Ghibli in aggiunta a quelli usciti a febbraio, film di ogni genere: ecco quali sono tutte le uscite Netflix da non perdere a marzo 2020 .

Dalle serie TV agli anime, dai film di successo alla produzioni originali: anche nel mese di marzo 2020 la proposta di titoli presenti nel catalogo Netflix da vedere in streaming è davvero molto ricca e si presta a soddisfare le preferenze di tutti gli spettatori.

Netflix, i cui contenuti possono essere visti tramite TV Smart e Chromecast, PC, tablet, smartphone e le principali console disponibili in commercio, propone tre diverse tipologie di abbonamento:

la prima è il piano base , al prezzo mensile di 7,99 euro, che permette di vedere i contenuti con una definizione standard e su un solo schermo alla volta;

, al prezzo mensile di 7,99 euro, che permette di vedere i contenuti con una definizione standard e su un solo schermo alla volta; la seconda è il piano standard , che costa 11,99 euro al mese e permette di vedere i contenuti su due dispositivi in contemporanea, in alta definizione;

, che costa 11,99 euro al mese e permette di vedere i contenuti su due dispositivi in contemporanea, in alta definizione; infine, la terza tipologia è il piano premium, con con 15,99 euro offre la possibilità di connettersi nello stesso momento da 4 diversi dispositivi e vedere su 4 schermi contenuti in alta definizione e in 4K.

Vediamo di seguito quali sono le uscite più interessanti del mese di marzo 2020.

1. Spenser Confidential, in uscita il 6 marzo

Si tratta di una produzione originale Netflix, diretta da Peter Berg: la pellicola non è altro che l’adattamento cinematografico del romanzo Wonderland, scritto da Ace Atkins e pubblicato nel 2013, che si basa a sua volta sul personaggio creato da Rober B. Parker, ovvero il detective Spencer, protagonista di diversi romanzi polizieschi.

Spenser, interpretato da Mark Wahlberg, è un ex poliziotto, rinomato per la sua incredibile capacità di cacciarsi nei guai, uscito da poco tempo dal carcere. L’uccisione improvvisa di due colleghi diventa il punto di partenza per riprendere in mano la sua vita, ricominciando a indagare.

2. Dirty Money, in uscita il 6 marzo

Si tratta di una serie documentaristica, giunta alla sua seconda stagione: è una produzione originale Netflix, prodotta dal regista (Premio Oscar) Alex Gibney, noto per altri lavori che hanno riscosso un certo interesse da parte del pubblico, quali Enron, Wikileaks e Scientology.

La prima stagione è stata pubblicata il 26 gennaio del 2018: è composta da 6 episodi, con storie e personaggi diversi, il cui cast cambia quindi ogni volta. Non è ancora stato comunicato il numero di episodi dai quali sarà composta la seconda stagione, ma saranno trattate storie di corruzione e di reati finanziari commessi da aziende di fama internazionale.

3. Altri titoli dello studio Ghibli, in uscita il 1 marzo

Il mese di febbraio ci aveva già regalato Laputa – castello nel cielo, Il mio vicino Totoro, Kiki – Consegne a domicilio, Pioggia di ricordi, Porco Rosso, Si sente il mare e I racconti di Terramare (2006).

Il 1 marzo arriveranno altri capolavori che probabilmente si conoscono già, ma che vale comunque la pena di rivedere, ovvero:

Nausicaä della Valle del vento;

Princess Mononoke;

I miei vicini Yamada;

La città incantata;

La ricompensa del gatto;

Arrietty – Il mondo segreto sotto il pavimento;

La storia della Principessa Splendente.

4. Élite, in uscita il 13 marzo

Si tratta della terza stagione di una serie TV spagnola, diretta da Carlos Montero e Darío Madrona. La prima stagione è stata trasmessa il 5 ottobre 2018, mentre la seconda il 6 settembre del 2019.

Buono il riscontro da parte del pubblico, al punto che Netflix ha già rinnovato per la produzione di una quarta e di una quinta stagione. I protagonisti sono tre giovani che frequentano le scuole superiori: tra storie di bullismo e buoni che vincono sui cattivi, non affezionarsi ai loro volti è praticamente impossibile.

5. Freud, in uscita il 23 marzo

Quella sul giovane Sigmund Freud è un’altra produzione originale Netflix che promette molto bene: si tratta di una co-produzione fra Germania e Austria, diretta da Marvin Kren. È una versione un po’ romanzata del personaggio, che viene coinvolto in una serie di omicidi misteriosi nella Vienna del XIX secolo. La prima stagione sarà composta da 8 episodi, della durata di circa 45 minuti ciascuno.

Catalogo Netflix: i film in uscita a marzo 2020

Riportiamo di seguito il calendario completo di tutti i film che sarà possibile trovare su Netflix nel mese di marzo 2020, con le relative date di disponibilità:

Arrietty – Il mondo segreto sotto il pavimento , in uscita il 1 marzo;

, in uscita il 1 marzo; I miei vicini Yamada , in uscita il 1 marzo;

, in uscita il 1 marzo; La città incantata , in uscita il 1 marzo;

, in uscita il 1 marzo; La ricompensa del gatto , in uscita il 1 marzo;

, in uscita il 1 marzo; La storia della Principessa Splendente , in uscita il 1 marzo;

, in uscita il 1 marzo; Nausicaä della Valle del vento , in uscita il 1 marzo;

, in uscita il 1 marzo; Princess Mononoke , in uscita il 1 marzo;

, in uscita il 1 marzo; Cemento Armato , in uscita il 1 marzo;

, in uscita il 1 marzo; Giovani Pazzi e Svitati , in uscita il 1 marzo;

, in uscita il 1 marzo; L’incredibile storia di Winter il Delfino 2, in uscita il 1 marzo;

in uscita il 1 marzo; La sedia della felicità , in uscita il 1 marzo;

, in uscita il 1 marzo; Lock & Stock – Pazzi Scatenati , in uscita il 1 marzo;

, in uscita il 1 marzo; Love Story , in uscita il 1 marzo;

, in uscita il 1 marzo; Passione sinistra , in uscita il 1 marzo;

, in uscita il 1 marzo; Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana , in uscita il 1 marzo;

, in uscita il 1 marzo; Un giorno di ordinaria follia , in uscita il 1 marzo;

, in uscita il 1 marzo; You Got Served , in uscita il 1 marzo.

, in uscita il 1 marzo. Spenser Confidential , in uscita il 6 marzo;

, in uscita il 6 marzo; Il silenzio della città bianca , in uscita il 6 marzo;

, in uscita il 6 marzo; Lost Girls , in uscita il 13 marzo;

, in uscita il 13 marzo; Ultras , in uscita il 20 marzo;

, in uscita il 20 marzo; The Platform, in uscita il 20 marzo.

Catalogo Netflix: le serie TV in uscita a marzo 2020

Per tutti gli appassionati di serie TV, questo mese ci saranno sia serie originali trasmesse per la prima volta, sia nuovi episodi di celebri serie TV, sia titoli che tornano dal passato per farci compagnia quando lo desideriamo di più.

Ecco quali sono i titoli disponibili a marzo 2020: