Catalogo Amazon Prime Video: film e serie tv di luglio 2019

Divano, ventilatore e un pomeriggio di relax a guardare i nuovi titoli della piattaforma di streaming tv di Amazon. L’estate vi darà il tempo per recuperare alcuni cult e una serie di nuovi telefilm caricati nel catalogo disponibile online di Prime Video. Ci sono titoli per gli appassionati di serie anni ’90, di film d’autore, ma anche dei blockbuster hollywoodiani

Ora che le ferie si avvicinano e si prospetta il meritato riposo finalmente avrete il tempo di recuperare un po’ di film e serie tv che non avete ancora fatto in tempo a vedere.

I servizi di streaming tv sono una grande risorsa per gli appassionati cinefili e i compulsivi delle serie tv. Vi permettono di scegliere tra centinaia di titoli, hanno dei cataloghi molto ricchi e il pagamento richiesto in genere è molto meno dispendioso anche dei servizi di noleggio. I servizi di pay tv nate per la tv tradizionale (come Sky o Mediaset Premium )in genere sono più cari delle piattaforme nate online (Netflix o Amazon Prime).

Potete usare il comparatore di SosTariffe per scoprire le promozioni più convenienti per abbonarvi alle piattaforme di streaming tv.

Confronta i migliori servizi di streaming tv »

Amazon Prime Video

Il servizio di Amazon per lo streaming di film, documentari e serie tv è facile da attivare e da usare.

È un servizio in abbonamento (costa 3.99€ al mese o 36 € l’anno) collegato al vostro account Amazon. Il pacchetto Prime in realtà è nato prima come canale di consegne privilegiato e permette agli abbonati di avere:

Consegne illimitate in 1 giorno su 2 milioni di prodotti e in 2-3 giorni su molti altri milioni.

Spedizione “Consegna Oggi” a soli 3.99 € per spedizione

O, senza costi aggiuntivi, per ordini di valore pari o superiore a 29 €, solo nell’area di Milano e Roma

Ecco cosa offre Amazon Prime Video in questa estate che si prospetta tra le più calde degli ultimi anni.

I film da vedere a Luglio su Amazon

Le novità in catalogo ma anche dei grandi classici sia per quanto riguarda i lungo metraggi che le serie a puntate.

Iniziamo con una serie di film da non perdere tra quelli caricati sulla piattaforma Amazon. Le categorie tra cui scegliere sono molte dalle commedie al dramma, dal thriller alla fantascienza.

Ecco dieci titoli che meritano i vostri pomeriggi d’estate.

Hugo Cabret

Hugo Cabret, la favola di Martin Scorsese sbarca su Prime Video e porta con sé la qualità e ricerca dei dettagli del regista. La trama in breve: Hugo Cabret (Asa Butterfield) è un orfano che vive nella stazione metrò di Parigi Montparnasse, qui si occupa degli orologi. Il piccolo Hugo ha un sogno: aggiustare un automa, unico ricordo del padre. Sulla sua strada incrocerà il proprietario di uno dei negozi della stazione, un giocattolaio (interpretato da Ben Kingsley). E sarà questo incontro con l’uomo che riserverà delle sorprese.

Minions

Per i più piccoli ci sono anche diversi titoli di animazione, come Minions. Lo spin-off dei piccoli aiutanti di Cattivissimo me sono molto amati dai bambini, ma anche dagli adulti.

Fire Squad

I film d’azione come Fire Squad. Incubo di fuoco sono numerosi. Questa nello specifico è una pellicola ispirata ad una storia reale e si concentra su una squadra dei vigili del fuoco americani dell’Arizona. I pompieri dovranno salvare la città di Arizona da uno spaventoso incendio. È uno di quei drama carico di eroismo e senso patriottico che solo gli americani riescono a creare.

Jurassic World

Per gli amanti della fantascienza e per i nostalgici degli anni ’90 c’ anche il remake di Jurassic World. Un ritorno in un futuristico parco giurassico in cui si ripeteranno le dinamiche che hanno reso famosa la versione originale di questo film. Ventidue anni dopo l’incidente e il terrore provocato dai dinosauri sfuggiti al controllo dei ricercatori, ecco che un milionario cerca di creare delle specie più spettacolari da mostrare ai turisti che visitano il parco. Il resto è una catastrofe, annunciata.

Cinema d’autore

Anche il cinema d’autore trova spazio, sia nella versione potente a stelle e strisce con pellicole come quelle di Clint Eastwood, American Sniper, sia con film autoriali italiani come Lazzaro Felice. Il primo è un racconto tratto dall’omonimo romanzo che racconta la vita di un cecchino dei Navy S.E.A.L, Chris Kyle. L’uomo tornato a cada dopo una serie di missioni in cui si è distinto per la sua mira infallibile, si ritrova abbandonato a sé stesso e al suo shock post traumatico. Il film è un’importante denuncia sulle condizioni dei veterani e sulle conseguenze spesso non immediatamente visibili che la guerra lascia nei soldati. Il protagonista è Bradley Cooper.

Nei titoli italiani, il citato Lazzaro Felice è invece una storia mistica contro la mancanza di valori e la cattiveria umana. Il film di Alice Rohrwacher è il racconto fantastico di Lazzaro (Adriano Tardiolo), un giovane la cui bontà viene calpestata.

I successi hollywoodiani

Tra i titoli hollywoodiani presenti sulla piattaforma di streaming Amazon c’è anche il viaggio nello spazio di Matthew McConaughey e Anne Hathaway, Interstellar. La pellicola di Christopher Nolan è ambientata in un futuro in cui la Terra ormai è diventata sterile e l’umanità è in cerca della sua prossima destinazione, un monito contro il cambiamento climatico di un certo effetto.

Tra gli altri titoli in catalogo ci sono documentari, come quello sui Jonas Brothers (Chasing Happiness), film in costume come La ragazza dei Tulipani, altre storie vere trasposte in pellicola, come Resta con me – storia di una coppia di avventurosi velisti che vengono colti da un uragano nel mezzo dell’Oceano Pacifico. Altri due titoli da non perdere sono di certo Stronger e Whiplash.

Il primo è interpretato da Jake Gyllenhaal, l’attore presta la sua faccia a Jeff Bauman, un ragazzo rimasto ferito nell’attentato alla maratona di Boston del 2013 e diventato un simbolo per molti. Jeff si era recato al traguardo della maratona per cercare di riconquistare la sua ex. Il giovane in seguito alle ferite perderà le gambe. Il film racconta come Jeff affronti questo trauma, il suo percordo per riprendersi una vita normale e anche il peso che essere diventato un simbolo ha avuto su questo ragazzo.

Molto diverso invece il film di Chazelle, famoso al grande pubblico per essere stato il regista di La La Land. Whiplash è infatti la storia di Andrew, un 19enne che sogna di diventare il miglior batterista jazz del Conservatorio di Manhattan. Il tutto gira intorno al rapporto tra Andrew e il suo sadico insegnante Terence Fletcher. È un racconto sull’ossessione.

Per veri cinefili

E poi per i cinefili sono sbarcati su Amazon Prime Old Boy e Lady Vendetta, del coreano Park Chan-Wook, entrambi thriller. Infine, segnaliamo The Fighter, protagonista Mark Wahlberg. Il film è un drama sportivo con questi due fratelli, Dickie (Christian Bale) e Micky (Wahlberg, appunto) Ward entrambi pugili. Il primo ha avuto la sua occasione, ma è ormai un fallito che si fa di crack. Il secondo invece tenta faticosamente di trovare la sua strada sul ring e nonostante la sua famiglia rischi di trascinarlo in basso.

Serie TV da vedere su Prime

Anche la lista delle serie presenti sul catalogo è lunga e ha soluzioni per tutti i gusti, da teen drama ai grandi cult anni ’90.

Friends

Friends ad esempio che racconta le vicende dei 6 amici: Ross, Rachel, Joey, Monica, Chandler e Phoebe. Le 10 stagioni della serie andata in onda tra il 1994 e il 2004 sono talmente amate e popolari al momento che ci sono numerosi brand che hanno ispirato collezioni di abbigliamento o usato gli elementi dell’appartamento centrale in cui è ambientato il telefim per le loro campagne marketing. La serie racconta di questi amici 25enni nel loro diventare adulti e nella ricerca di sé stessi e dell’amore ed è una delle serie più divertenti di sempre. Probabilmente anche voi conoscerete anche alcuni dei tormentoni nati proprio grazie agli sketch di Friends senza saperlo.

Lost

Altra serie non originale che però è un must è Lost. Le sei stagioni del racconto di 48 sopravvissuti ad un disastro aereo che di ritrovano su un’isola deserta sono sbarcate su Amanzon Prime. La serie firmata da JJ Abrams è un susseguirsi di misteri. I protagonisti infatti scopriranno presto che il loro aereo aveva abbandonato la rotta ufficiale e intorno a loro inizieranno a succedere una serie di fatti alquanto strani.

American Gods

American Gods è sicuramente uno dei titoli imperdibili. La serie è tratta dal romanzo di Neil Gaiman. Alla base del racconto c’è la tragedia di Shadow, un uomo che appena uscito di prigione scopre che il suo migliore amico e sua moglie Laura erano amanti e sono morti in un incidente. Mentre si reca al funerale di Laura incontra Mr. Wednesday, il quale gli propone di diventare la sua guardia del corpo. Dal qual momento in poi Shadow si ritroverà in un vortice di miti, leggende e divinità.

Shameless

Due altri telefilm che si faranno ricordare sono Good Omens e Shameless. Il primo racconta dell’imminente Apocalisse e di un bizzarro patto tra un Angelo e un Demone ormai innamorati della vita sulla Terra. La seconda è una serie che fa del politicamente scorretto la sua essenza di esistere ed è ambientata nel sobborgo più povero di Chicago. Le vicende dei Gallagher sono un susseguirsi di mille stratagemmi messi in atto da 6 fratelli per sfangare la giornata e cercare di porre rimedio ai danni provocati dal padre alcolizzato e drogato, Frank.

Bosch

Tra i titoli originali Amazon Prime Bosch merita una menzione, è una delle serie più longeve tra quelle create dalla piattaforma. Si ispira ai best seller di Micheal Connelly e tratta le indagini di Harry Bosch, investigatore della omicidi.