Casa Wireless Vodafone: costi e attivazione della nuova offerta FWA Vodafone

Vodafone lancia ufficialmente le sue nuove offerte FWA , pensate per i clienti non raggiunti dalla fibra ottica che non vogliono rinunciare ad una connessione illimitata ad alta velocità (sino a 100 Mega). La nuova gamma di offerte si chiama Casa Wireless e sfrutta una connessione Internet wireless senza limiti. Ecco le caratteristiche ed i costi delle nuove offerte Casa Wireless di Vodafone, disponibili a partire da oggi 28 settembre.

A partire da oggi sono disponibili le nuove offerte Casa Wireless di Vodafone. Si tratta della nuova gamma di offerte Internet wireless con tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) che permettono di realizzare una connessione ad Internet senza limiti da casa tramite collegamento wireless. La nuova gamma di offerte Casa Wireless rappresenta l’alternativa ideale per chi non è raggiunto dalla banda ultra larga e non può, quindi, attivare una delle offerte fibra ottica disponibili sul mercato.

Ecco le caratteristiche ed i prezzi delle nuove offerte Casa Wireless di Vodafone:

Offerte Casa Wireless di Vodafone: si parte da 24,90 Euro al mese

La nuova gamma di offerte FWA di Vodafone si articola in due diverse soluzioni. La versione base si chiama semplicemente “Casa Wireless” mentre la versione più completa ed articolata si chiama “Casa Wireless+” e garantisce un netto incremento dei bonus inclusi. Entrambe le tariffe sono disponibili per l’attivazione da subito, per tutti i nuovi clienti di rete fissa. Ecco i dettagli:

Casa Wireless: linea telefonica con chiamate a consumo, connessione illimitata con tecnologia FWA con velocità massima di 30 Mega in download e 5 Mega in upload per i primi 200 GB di traffico (successivamente e sino al rinnovo mensile successivo si potrà continuare a navigare con una velocità massima di 3 Mega); canone periodico di 24,90 Euro al mese

linea telefonica con chiamate a consumo, connessione illimitata con tecnologia FWA con velocità massima di 30 Mega in download e 5 Mega in upload per i primi 200 GB di traffico (successivamente e sino al rinnovo mensile successivo si potrà continuare a navigare con una velocità massima di 3 Mega); canone periodico di Casa Wireless+: linea telefonica con chiamate gratis, connessione illimitata con tecnologia FWA con velocità massima di 100 Mega in download e 50 Mega in upload per i primi 200 GB di traffico (successivamente e sino al rinnovo mensile successivo si potrà continuare a navigare con una velocità massima di 3 Mega); canone periodico di 29,90 Euro al mese

Da notare che per i già clienti Vodafone di rete mobile c’è la possibilità di attivare l’offerta Casa Wireless+ con uno sconto extra di 5 Euro. In questo caso, sfruttando la convergenza “fisso+mobile”, è possibile attivare Casa Wireless+ ad un prezzo di 24,90 Euro al mese, lo stesso dell’offerta base ma con tutti i vantaggi aggiuntivi garantiti dall’offerta più completa.

Le nuove offerte FWA di Vodafone presentano i seguenti costi per quanto riguarda attivazione e modem:

contributo di attivazione: 6 Euro al mese per 24 mesi; il contributo è già incluso nel canone mensile e non sono previsti costi aggiuntivi per il cliente oltre al solo canone periodico

6 Euro al mese per 24 mesi; il contributo è già incluso nel canone mensile e non sono previsti costi aggiuntivi per il cliente oltre al solo canone periodico modem: in base alla copertura della rete è necessaria l’installazione del modem indoor o del modem outdoor; i due dispositivi prevedono un contributo una tantum di 72 Euro (indoor) o 96 Euro (outdoor); tale contributo può essere rateizzato in 24 mesi (3 Euro al mese per l’indoor e 4 Euro al mese per l’outdoor)

Le nuove offerte Casa Wireless di Vodafone sono disponibili in tutte e 20 le regioni italiane. La copertura della tecnologia FWA di Vodafone è in costante crescita. Attualmente, l’operatore conferma che le nuove offerte Casa Wireless sono già disponibili in oltre 6 mila comuni italiani (lo scorso luglio erano circa 1.500 comuni) e per circa 3.5 milioni di famiglie (lo scorso luglio erano poco più di 1 milione di famiglie).

Scopri le offerte Vodafone per Internet a casa »

I vantaggi aggiuntivi delle offerte Casa Wireless di Vodafone

Come le altre offerte Internet casa dell’operatore, anche la nuova gamma Casa Wireless propone una serie di vantaggi aggiuntivi. Chi sceglie una delle nuove offerte FWA dell’operatore, infatti, potrà contare sulla possibilità di arricchire l’abbonamento con l’aggiunta di opzioni extra di sicuro interesse.

Come prima cosa, sottolineano che i clienti Vodafone di rete mobile possono sfruttare i vantaggi della promozione Giga Family. Questa promozione consente di:

aggiungere 50 GB al mese alla propria offerta SIM mobile senza costi aggiuntivi semplicemente portando il costo mensile dell’offerta nel conto telefonico dell’abbonamento di rete fissa

aggiungere 100 GB al mese a tutte le proprie SIM mobile senza costi aggiuntivi portando il costo delle offerte mensili nel conto telefonico dell’abbonamento di rete fissa; per ottenere il bundle dati gratuito di 100 GB al mese per SIM è necessario portare nel conto telefonico un minimo di due SIM e sino ad un massimo di 6 SIM

I clienti che attivano Casa Wireless possono aggiungere una SIM mobile (anche con portabilità del numero) attivando l’offerta Family+. Tale offerta presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti

50 GB al mese

canone mensile di 9,99 Euro al mese

Da notare, inoltre, la possibilità di arricchire l’offerta con l’aggiunta dei contenuti inclusi nella Vodafone TV. Ecco l’offerta:

Casa Wireless+ con Vodafone TV Sport Plus: oltre all’abbonamento Casa Wireless+ si avrà a disposizione la Vodafone TV con TV Box, pass Sport di NOW TV (per accedere ai contenuti di Sky Calcio e Sky Sport), 12 mesi di Amazon Prime e 6 mesi di DAZN il tutto al costo di 49,90 Euro al mese che diventano 44,90 Euro al mese per i clienti Vodafone di rete mobile

I clienti che attivano una delle offerte Casa Wireless, inoltre, potranno accedere anche a Happy Black (1,99 Euro al mese con primo mese gratis), il programma riservato ai clienti Vodafone che consente di accedere a bonus e vantaggi aggiuntivi forniti da partner dell’operatore.

Offerte fibra di Vodafone

Le offerte Casa Wireless sono il punto di riferimento per tutti i clienti che non sono raggiunti dalla fibra FTTH o dalla fibra mista rame FTTC e garantiscono la possibilità di navigare ad alta velocità e senza limiti da casa. I clienti raggiunti dalla fibra, invece, possono attivare l’offerta Internet Unlimited che include le seguenti caratteristiche:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali; le chiamate gratis dall’Italia verso i fissi internazionali sono disponibili con un costo extra di 5 Euro al mese grazie ad un’opzione specifica

verso fissi e mobili nazionali; le chiamate gratis dall’Italia verso i fissi internazionali sono disponibili con un costo extra di 5 Euro al mese grazie ad un’opzione specifica connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure tramite rete ADSL sino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload

tramite rete in fibra ottica con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure tramite rete ADSL sino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload per chi è raggiunto dalla FTTH: Vodafone TV e 6 mesi di Amazon Prime (poi 3,99 Euro al mese con possibilità di disdetta) inclusi nel prezzo di sottoscrizione

(poi 3,99 Euro al mese con possibilità di disdetta) inclusi nel prezzo di sottoscrizione Giga Family: per i già clienti di rete mobile è possibile aggiungere sino a 100 GB al mese gratis alla propria offerta portando il costo dell’offerta mobile nel conto telefonico di rete fissa; per chi passa a Vodafone con la SIM dello smartphone c’è la possibilità di attivare Family+ con minuti illimitati e 50 GB a 9,99 Euro al mese

per i già clienti di rete mobile è possibile aggiungere sino a 100 GB al mese gratis alla propria offerta portando il costo dell’offerta mobile nel conto telefonico di rete fissa; per chi passa a Vodafone con la SIM dello smartphone c’è la possibilità di attivare Family+ con minuti illimitati e 50 GB a 9,99 Euro al mese Happy Black: accesso al programma di sconti e promozioni al costo di 1,99 Euro al mese con primo mese gratis

Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo periodico di 29,90 Euro al mese. Nel canone mensile sono già inclusi sia il contributo di attivazione (1 Euro per 24 mesi) che il servizio Vodafone Ready (6 Euro al mese per 48 mesi) che mette a disposizione anche la Vodafone Station, il modem Wi-Fi necessario per la connessione.

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Annunci Google