Carte di credito zero spese: le offerte di ottobre 2020

Nella scelta della miglior carta di credito è opportuno valutare diversi fattori. Tra le opzioni da considerare, ad esempio, troviamo le carte di credito a zero spese, soluzioni che non prevedono costi di mantenimento e commissioni per l'utilizzo. Per alcune tipologie di clienti, queste carte possono rivelarsi l'opzione migliore. Ecco le migliori offerte di ottobre 2020 per chi è in cerca di una carta di credito a zero spese.

Per valutare la convenienza e le caratteristiche di una carta di credito è opportuno tenere in considerazione diversi elementi. Questo strumento di pagamento è, per molti utenti, essenziale ed è importante avare a disposizione una carta che sia in grado di rispondere in modo completo a tutte le proprie esigenze. Tra le tante opzioni disponibili sul mercato un posto di primo piano lo occupano le carte di credito a zero spese. Questa particolare tipologia di carte non prevede costi, offrendo tutti i servizi di una carta di credito ma senza addebiti fissi e commissioni.

Il settore delle carte di credito a zero spese non include tantissime opzioni anche se le soluzioni interessanti su cui puntare sono diverse. In base alle proprie esigenze, non sarà difficile trovare una carta di pagamento che sia in grado di garantire tutti i servizi di cui si ha bisogno. Analizzare le offerte disponibili è, quindi, fondamentale per poter individuare un’opzione che sia completa ed in linea con le proprie necessità.

Ecco la migliore carta di credito a zero spese disponibile nel corso del mese di ottobre 2020 ed una delle principali alternative a pagamento che può rappresentare un’ottima soluzione per i clienti con esigenze maggiori.

La migliore carta di credito a zero spese di ottobre 2020

Tra le migliori offerte di ottobre 2020 per quanto riguarda le carte di credito a zero spese, un ruolo di primo piano lo occupa Cartaimpronta One, una carta di credito emessa Webank, banca online del Gruppo BPM, una delle principali realtà del settore bancario italiano. Chi è in cerca di una carta di credito senza spese e commissioni per tutte le principali operazioni potrà valutare l’attivazione questa carta che viene inclusa nel Conto Webank.

Cartaimpronta One presenta le seguenti caratteristiche:

il canone annuo è gratuito e, quindi, non sono previsti costi fissi per il mantenimento della carta stessa

non sono previsti costi per l'emissione della carta

non sono previsti costi al momento del rinnovo della carta

è possibile richiedere una seconda Cartaimpronta One , collegata allo stesso conto corrente; in questo caso, solo per la seconda carta, viene richiesto un canone annuo di 12 Euro

non sono previsti costi per la sostituzione della carta per furto o smarrimento

non sono previste commissioni in caso di rifornimento di carburante

la carta non prevede commissioni per l’utilizzo, sia online che in negozio, per transazioni effettuate in Euro

l'invio del rendiconto elettronico mensile è gratuito (quello cartaceo costa invece 2 Euro)

supporto alla tecnologia Contactless per effettuare pagamenti avvicinando la carta al POS; per importi inferiori a 25 Euro non è richiesta la firma della ricevuta che invece verrà richeista per tutte le altre transazioni

supporto al servizio SMS Alert per ricevere un SMS per ogni operazione effettuata con la carta

supporto alla tecnologia 3D Secure per massimizzare la sicurezza delle transazioni online

possibilità di gestione e monitoraggio online tramite app WeBank completamente gratis oltre che tramite i servizi di home banking

Nonostante l’assenza di costi fissi e la possibilità di utilizzare la carta senza commissioni per pagamenti di vario tipo, Cartaimpronta One prevede l’addebito di alcuni costi extra per alcune operazioni. Ecco i dettagli:

per transazioni effettuate in valuta diversa dall’Euro è prevista una maggiorazione pari all’1.5% rispetto all’importo transato oltre ad una commissione di conversione applicata dai circuiti internazionali che varia fino ad un massimo dell’1% in funzione del paese in cui viene effettuata l’operazione

per quanto riguarda l'anticipo di contante, è previsto il pagamento di una commissione pari al 3% dell'importo richiesto con un importo minimo di 3 Euro, per prelievi effettuati all'ATM (sia area Euro che area extra Euro), o di 4 Euro, per prelievi effettuati allo sportello (sia area Euro che area extra Euro)

Da notare, inoltre, che Cartaimpronta One include alcuni limiti di utilizzo che rappresentano elementi comuni di tutte le carte di credito. I limiti di utilizzo della carta di Webank sono:

il plafond è di 550 Euro ma può essere incrementato, su richiesta del cliente, sino ad un valore massimo di 7.800 Euro

per quanto riguarda il prelievo di contanti, è possibile richiedere sino a 300 Euro; tale limite vale sia per un prelievo singolo che per più prelievi effettuati in un giorno come limite cumulativo

Per i clienti più esigenti, inoltre, Webank propone Cartaimpronta Gold. In questo caso, ci troviamo di fronte ad una carta di credito con una serie di vantaggi aggiuntivi e con limiti di utilizzo decisamente maggiori (il plafond parte da 5.000 Euro e può essere incrementato). La versione Gold della carta presenta un costo annuale di 49 Euro garantendo la massima possibilità di utilizzo per il cliente che sceglie questa carta.

La carta di credito emessa da Webank è collegata direttamente al Conto Webank, un conto corrente a zero spese che ha tutte le carte in regola per poter essere attivato sia come conto principale che come conto secondario, esclusivamente per la richiesta della Cartaimpronta One ad esempio. Il Conto Webank presenta le seguenti caratteristiche:

canone annuo azzerato

nessuna commissione per tutte le principali operazioni (bonifici SEPA, domiciliazione utenze etc.)

carta di debito internazionale inclusa con possibilità di richiedere una o più carte prepagate

possibilità di accedere al conto deposito con un tasso annuo lordo dello 0.3%

completa gestione online del conto tramite servizi di home banking e mobile banking

Il Conto Webank e la Cartaimpronta One possono essere richiesti direttamente online, cliccando sul link qui di sotto. Si tratta di prodotti ideali per chi vuole gestire al meglio il proprio denaro e non vuole sottostare a commissioni e costi periodici divario tipo.

Richiedi online Conto Webank »

Carte di credito a pagamento

Oltre alle carte a zero spese, è opportuno considerare anche la possibilità di richiedere carte di credito a pagamento. La presenza di piccoli costi periodici, infatti, non limita la convenienza di una carta di credito. Chi ha bisogno di strumenti di gestione avanzata, servizi esclusivi e sistemi di pagamento efficaci può valutare le tante opzioni presenti sul mercato. Consultando il comparatore di SOStariffe.it per conti correnti sarà facile individuare una buona soluzione per attivare un conto corrente con carta di credito inclusa in linea con le proprie esigenze.

Tra le tante soluzioni da considerare segnaliamo il Conto Widiba. Si tratta di un conto corrente davvero completo e conveniente proposto da Widiba, banca online del gruppo MPS. Il conto in questione presenta le seguenti caratteristiche:

canone annuo azzerato per il primo anno; successivamente, per continuare a poter sfruttare l’azzeramento del canone basterà impostare l’accredito di stipendio o pensione oppure mantenere una giacenza minima di almeno 5 mila Euro

carta di debito inclusa senza alcun costo aggiuntivo; la carta può essere utilizzata per prelevare denaro contante senza commissioni (per importi superiori a 100 Euro) in Italia e per fare acquisti online; è possibile richiedere una seconda carta di debito gratuita collegata al conto oppure una carta Prepagata

supporto alle transazioni tramite Google Pay e Apple Pay con tutte le carte di pagamento emesse da Widiba

possibilità di accedere a mutui, prestiti e soluzioni di investimento proposte direttamente da Widiba

PEC e firma digitale disponibili gratuitamente

I clienti che scelgono il Conto Widiba hanno la possibilità di richiedere una carta di credito scegliendo tra la Classic e le più complete Gold e Oro Nero, riservate alla clientela più esigenze. Per quanto riguarda la carta Classic, ci troviamo di fronte ad uno strumento decisamente interessante e completo. Ecco le caratteristiche:

canone trimestrale di 5 Euro

possibilità di scelta tra circuito Mastercard e Visa

plafond di 1.500 Euro

servizi di alert: SMS, push e e-mail

supporto alle transazioni tramite Google Pay e Apple Pay

possibilità di richiedere l’anticipo di contante con una commissione del 4% dell’importo prelevato ed importo minimo di 2.5 Euro, sia in area Euro che in area extra Euro

tasso di maggiorazione del 2% per le transazioni effettuate in valuta diversa dall’Euro

Da notare che per tutti i clienti che richiedono l’apertura del Conto Widiba c’è la possibilità di accedere ad una promozione di benvenuto di sicuro interesse. Richiedendo l’apertura del conto entro il prossimo 14 ottobre, oltre a tutti i vantaggi del conto illustrati in precedenza ed alla possibilità di richiedere la carta di credito, c’è un ulteriore vantaggio. I nuovi clienti Widiba, infatti, possono attivare una linea vincolata a 6 mesi con un tasso annuo lordo pari all’1.4%.

Il Conto Widiba può essere richiesto e gestito completamente online. La procedura di sottoscrizione è disponibile cliccando sul link qui di sotto.

Richiedi online Conto Widiba »

