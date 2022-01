Carte di credito online: le 3 offerte di gennaio 2022

Come avere una carta di credito velocemente? Qual è la carta di credito più conveniente? Quanto si paga per avere la carta di credito? Quali sono le carte di credito gratuite ? In questa guida sulle migliori offerte di carte di credito online disponibili a gennaio 2022 cercheremo di dare una risposta a queste domande.

Una carta di credito è uno strumento di pagamento associato al conto corrente: a differenza di una carta prepagata, che è facile da richiedere, viene rilasciata in presenza di alcune garanzie reddituali.

Solitamente è sempre richiesta la maggiore età e la residenza in Italia, ma spesso viene anche previsto un reddito superiore a una determinata cifra. Nel momento in cui si effettua una transazione con una carta di credito, l’importo speso non viene sottratto in modo automatico dal conto corrente, ma slitta a un momento successivo.

Sulla base del momento in cui avviene effettivamente il pagamento si distingue tra:

carte di credito a saldo , per le quali il pagamento avviene il mese successivo, in una data ben precisa;;

carte di credito a rate, (chiamate anche carte revolving), che rappresentano una piccola forma di finanziamento (non a caso è infatti previsto il pagamento di un tasso di interesse).

Clicca sul link in basso per confrontare fin da subito le migliori proposte di carte di credito online

Confronta le carte di credito online »

Carte di credito online: cos’è il fido

Uno degli elementi che differenzia le carte di credito rispetto ad altre carte di pagamento è la presenza del fido: di cosa si tratta? Nella pratica, quando si fa un acquisto con una carta di credito, si può pagare anche una cifra che non è disponibile sul proprio conto corrente in quel preciso momento, proprio grazie all’esistenza del fido.

In parole semplici, consiste in una quantità di denaro che, ogni mese, viene messa a disposizione dalla banca e che non potrà essere superata: si presuppone, infatti, che quanto sostenuto dall’istituto di credito dovrà poi essere restituito sulla base delle condizioni contrattuali della carta.

Più è alto il fido della carta, che in alcuni casi può avere davvero importi molto elevati, maggiore sarà il costo del canone della stessa e le eventuali garanzie richieste dalla banca in termini di reddito.

Clicca sul link per avere maggiori informazioni sulle migliori carte di credito online disponibili in questo momento.

Scopri le migliori carte di credito online»

Migliori carte di credito online gennaio 2022

In generale, ci sono delle carte di credito online gratuite, ma la gratuità dipende dal rispetto di alcuni requisiti stabiliti dal singolo istituto di credito, che potrebbe richiedere di spendere determinate cifre in un lasso di tempo per preciso. Le carte di credito richiedono, comunque, il pagamento di un canone mensile di gestione.

Una carta di credito online è associata solitamente a un conto corrente online: quindi, prima ancora di valutare le carte di credito, si consiglia di conoscere le proposte dei migliori conti correnti online disponibili in un dato momento.

Utilizzando il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it, abbiamo individuato alcune offerte di conti online con cui sarà possibile ottenere, con una certa facilità, delle carte di credito online con canone ridotto.

In particolare, si tratta delle proposte di:

Widiba; ING Direct; Crédit Agricole.

Analizziamo di seguito le caratteristiche di questi 3 conti correnti e le relative carte di credito online che si possono richiedere dopo aver attivato il conto. Ricordiamo inoltre che ottenere una carta di credito presso lo stesso istituto con il quale è già stato aperto un conto corrente è molto più semplice rispetto all’apertura con una banca che non sia la propria.

Clicca sul link in basso per saperne di più

Confronta le carte di credito online»

1. Conto e carta di credito Widiba

Widiba è una banca 100% digitale con la quale si potrà attivare un conto corrente online con canone gratuito per i primi 12 mesi, che include i bonifici online gratuiti, i pagamenti con Google Pay e la possibilità di poter fare trading online, senza rivolgersi a una piattaforma esterna.

Annunci Google

Tra i vantaggi di questo conto corrente, troviamo anche la presenza di carte di credito con canone di gestione molto basso. Nello specifico, si tratta di:

Widiba Carta Classic;

Widiba Carta Gold.

Le carte di credito Widiba potranno essere rilasciate se si rispetta una delle seguenti due condizioni:

si ha un patrimonio complessivo di almeno 3.000 euro;

si accredita sul proprio conto uno stipendio medio mensile di almeno 800 euro.

Widiba carta Classic prevede un fido fino a 1.500 euro e il costo del canone annuo di 20 euro. Si tratta di una carta con servizio di SMS alert gratuito, dotata anche del servizio 3D Secure, che garantisce la sicurezza dei propri acquisti online.

Clicca sul link per sapere di più sulla convenienza di Widiba Carta Classic

Scopri Widiba Carta Classic »

Widiba Carta Gold, invece, prevede:

un fido fino a 3.000 euro al mese;

un costo del canone pari a 50 euro;

il servizio di SMS alert gratuito;

il servizio 3D Secure, utile per comprare in sicurezza sil web.

Clicca sul link per saperne di più e approfittare dei vantaggi di Widiba Carta Gold

Scopri Widiba Carta Gold »

2. Conto e carta di credito ING

Il conto corrente online di ING Direct (il conto corrente Arancio) è un conto corrente con canone annuo gratuito, che include una carta di debito MasterCard e i pagamenti tramite Apple Pay e Google Pay. Offre anche la possibilità di fare trading online senza dover utilizzare le piattaforme di broker esterni.

Si caratterizza per la gratuità di servizi quali:

il costo del singolo assegno:

la commissione sul carburante;

il prelievo ATM presso altre banche;

i bonifici online.

In particolare, fino al 31 marzo 2022, scegliendo il modulo zero vincoli, sarà possibile attivare il conto corrente gratuito con carta di credito gratis inclusa, per un anno. Al termine del primo anno, sarà possibile continuare ad avere il canone a costo zero. Sarà sufficiente:

accreditare lo stipendio o la pensione;

avere un’entrata di almeno 1.000 euro al mese.

In caso contrario, si pagheranno 2 euro al mese, per un totale di 24 euro all’anno. Allo stesso modo, si potrà mantenere la gratuità della carta di credito ING, la MasterCard Gold, spendendo tutti i mesi almeno 500 euro oppure attivando un piano Pagoflex (altrimenti si dovranno pagare 2 euro al mese per il canone di gestione mensile).

Per ottenere questa carta si dovrà essere titolari del conto corrente Arancio e avere la residenza in Italia. Si potranno impostare limiti di spesa, scegliere e visualizzare il PIN dall’app, ricevere notifiche in tempo reale.

Clicca sul link per saperne di più e scoprire i vantaggi offerti da ING

Scopri MasterCard Gold di ING »

3. Carte di credito Crédit Agricole

Crédit Agricole permette di attivare un conto corrente online a zero spese, con imposta di bollo e bonifici online gratuiti. Attivando questo conto sarà possibile richiedere la carta di credito Nexi Classic.

Quest’ultima si caratterizza per un canone annuo pari a 30,99 euro. La si può utilizzare sia per gli acquisti in Italia, sia per quelli all’estero, anche online. Il pagamento slitta al mese successivo.

Clicca sul link per saperne di più e approfittare dei servizi online di Crédit Agricole

Scopri Nexi Classic »

« notizia precedente Il miglior conto deposito di Gennaio 2022