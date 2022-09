Carte di credito con fido fino a 3.000 euro: le proposte di Settembre 2022

Offerte in evidenza Carta di Debito BBVA QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta Verde American Express QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta Prepagata QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Con l’inflazione senza freni e l’aumento galoppante dei prezzi di queste settimane, le carte di credito con fido mensile fino a 3.000 euro sono sempre più richieste. Anche perché i pagamenti delle spese effettuati con carta di credito sono addebitati sul conto corrente d’appoggio solitamente alla metà del mese successivo.

La carta di credito sta diventando uno strumento di pagamento sempre più diffuso tra i consumatori. Ma quali le offerte più vantaggiose di carte di credito di Settembre 2022 proposte dalle banche? Con il comparatore per carte di credito di Sostariffe.it (a disposizione anche tramite l’App di SOStariffe.it, nella versione per Android e iOS) sono state trovate le migliori soluzioni disponibili oggi sul mercato.

Carte di credito con fido massimo di 3.000 euro: le offerte di Settembre 2022

NOME DELLA CARTA FIDO MENSILE CANONE ANNUO 1 Mediolanum Credit Card 1.500 euro 12 euro 2 Widiba Carta Classic 1.500 euro 20 euro 3 Widiba Carta Gold 3.000 euro 50 euro

I conti correnti online offrono anche l’attivazione di una carta di credito (con esito immediato e disponibile anche in versione digitale per pagamenti da Internet e mobile) con un limite massimo di spesa di 3.000 euro al mese. Queste carte sono abbinate a un conto bancario online e hanno di solito anche costi di mantenimento molto bassi. Ecco quelle che sono state individuate a Settembre 2022 con il comparatore di SOStariffe.it.

Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum

Con un fido di 1.500 euro al mese e un canone annuo vantaggioso (12 euro, in pratica 1 euro al mese), Mediolanum Credit Card è una carta di credito conveniente. È una soluzione proposta da Banca Mediolanum e abbinata al conto corrente online SelfyConto.

Mediolanum Credit Card è una carta personalizzabile (si può scegliere il colore e inserire foto del titolare) ed ha le seguenti caratteristiche:

plafond di 1.500 euro (incrementabile)

(incrementabile) canone annuo di 12 euro

dilazionamento dei pagamenti degli acquisti superiori a 250 euro e fino a un massimo di 2.400 euro.

e fino a un massimo di 2.400 euro. tecnologia contactless;

collegamento ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay per pagamenti online facili e sicuri;

servizio di Spending Control per scegliere quali pagamenti abilitare o escludere dalla carta, stabilire un limite di acquisto, selezionare le aree geografiche dove abilitare i pagamenti;

per scegliere quali pagamenti abilitare o escludere dalla carta, stabilire un limite di acquisto, selezionare le aree geografiche dove abilitare i pagamenti; servizio Alert per il controllo delle proprie spese;

blocco temporaneo della carta di 48 ore in caso di smarrimento eseguibile tramite App.

Questa carta di credito ha come conto corrente d’appoggio SelfyConto che offre:

canone gratuito per il primo anno per i nuovi clienti, poi prevede un costo di 3,75 euro al mese

per il primo anno per i nuovi clienti, poi prevede un costo di 3,75 euro al mese canone sempre gratuito per gli under 30;

carta di debito senza spese;

bonifico online senza commissioni;

prelievo bancomat da altra banca gratuito in zona euro;

trading online con collegamenti ai principali mercati;

servizio “SelfyCredit Instant”, cioè prestiti personali richiedibili via App in tempo reale.

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta di Banca Mediolanum segui il link qui sotto:

Scopri Selfyconto Mediolanum »

Carte e conto Widiba

Sono due le carte di credito vantaggiose proposte da Banca Widiba: Carta Classic con fido mensile fino a 1.500 euro e un canone annuo di 20 euro e Carta Gold con plafond mensile di 3.000 euro e un canone annuo di 50 euro. Entrambe sono legate al conto corrente online Widiba Start che se lo si apre entro il 21 Settembre 2022 è a canone gratuito per il primo anno, mentre dal secondo anno si paga un canone di 3 euro al mese, ma la banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi offre ai clienti la possibilità di azzerarne i costi con una serie di promozioni. Mentre per gli under 30, Widiba Start è sempre gratuito.

Le due carte credito di Banca Widiba hanno le seguenti caratteristiche:

appartenenza ai circuiti Visa/MasterCard ;

; tecnologie contactless;

servizio di SMS Alert e 3D Secure.

Come detto le due carte hanno come conto d’appoggio Widiba Start, che può essere aperto in 5 minuti con SPID o webcam e che ai nuovi clienti offre:

carta di debito inclusa con collegamento ai principali wallet digitali;

inclusa con collegamento ai principali wallet digitali; bonifico ordinario online gratuito;

prelievo bancomat oltre i 100 euro gratuito

PEC e firma digitale gratuite fino a quando si è clienti della banca.

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta di Banca Widiba segui il link qui sotto:

Scopri conto Widiba »

American Express: le carte per una spesa senza limiti

NOME DELLOFFERTA AMERICAN EXPRESS CARATTERISTICHE DELLA CARTA 1 Carta Blu limite di spesa di 5.000 euro

canone gratuito per attivazioni entro il 15 settembre

11.000 euro di reddito richiesti 2 Carta Verde nessun limite di spesa prefissato

canone gratuito il primo anno per attivazioni entro il 15 settembre

11.000 euro di reddito richiesti 3 Carta Oro canone gratuito il primo anno per attivazioni entro il 15 settembre

nessun limite di spesa prefissato

25.000 euro di reddito richiesti

American Express offre ai suoi clienti 3 carte di credito sia fisiche che virtuali con possibilità di collegamenti ai principali wallet. Queste carte consentono pagamenti online e pagamenti contactless. Per attivare una carta American Express occorre:

essere maggiorenne ;

; essere residente in Italia o avere un indirizzo di corrispondenza italiano;

essere titolare di un conto corrente bancario o postale con un IBAN e appartenente al circuito SEPA.

Carta Blu di American Express

Carta Blu American Express ha una linea di credito personalizzata fino a 5.000 euro. Questa carta offre flessibilità di pagamento: quando la si attiva è possibile scegliere tra la modalità a rate (o revolving) o a saldo dell’addebito delle spese sul conto corrente di appoggio. Inoltre prevede:

quota annuale gratuita per sempre , se la si attiva entro il 15 settembre 2022 e non si sia stato titolare di una Carta American Express negli ultimi 12 mesi;

, se la si attiva entro il 15 settembre 2022 e non si sia stato titolare di una Carta American Express negli ultimi 12 mesi; reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro per richiederla;

annuale lordo di almeno per richiederla; fino a 4 carte supplementari gratis.

Carta Blu American Express dà ai nuovi clienti il seguente bonus di benvenuto: cashback con riaccredito dell’0,5% degli acquisti.

Per conoscere più dettagli dell’offerta di Carta Blu di American Express segui il link qui sotto:

Scopri Carta Blu American Express »

Carta Verde di American Express

Carta Verde American Express è una carta sia fisica che virtuale senza un limite di spesa prefissato: anche se ogni operazione è soggetta a procedura di autorizzazione basata sulla valutazione di vari fattori e potrebbe dunque essere negata.È una carta a saldo con l’addebito delle spese sul conto corrente di appoggio in un’unica soluzione alla metà del mese successivo. Le caratteristiche principali della Carta Verde sono:

reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro per richiederla;

annuale lordo di almeno per richiederla; funzionalità SafeKey che si avvale della più recente tecnologia 3D Secure per proteggerti dalle frodi mentre acquisti online;

quota annuale gratuita il primo anno se la si attiva entro il 15 Settembre 2022;

il primo anno se la si attiva entro il 15 Settembre 2022; canone annuale di 75 euro dal secondo anno, ma il canone è azzerabile se nell’arco dei 12 mesi precedenti si sono fatti acquisti per almeno 3.600 euro pagandoli con la carta.

Per conoscere più dettagli dell’offerta di Carta Verde di American Express segui il link qui sotto:

Scopri Carta Verde American Express »

Carta Oro di American Express

Con un reddito annuale lordo di almeno 25.000 euro per richiederla, Carta Oro American Express è che si contraddistingue per non avere alcun limite di spesa prefissato (anche se ogni operazione è soggetta a procedura di autorizzazione basata sulla valutazione di vari fattori e quindi potrebbe essere negata). Si tratta di una carta a saldo con le spese addebitate sul conto corrente in un’unica soluzione alla metà del mese successivo. Le sue caratteristiche più importanti sono:

quota annuale gratuita il primo anno;

quota annuale il primo anno; canone annuale di 165 euro dal secondo anno, con possibilità di azzeramento se nell’anno precedente si sono spesi almeno 12.000 euro;

funzionalità SafeKey che si avvale della più recente tecnologia 3D Secure per proteggerti dalle frodi mentre acquisti online.

Per conoscere più dettagli dell’offerta di Carta Oro di American Express segui il link qui sotto:

Scopri Carta Oro American Express »