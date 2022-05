Carte di credito con fido fino a 3.000 euro: le proposte di Maggio 2022

Offerte in evidenza Carta di Debito BBVA QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA PAYBACK American Express QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Anche nella scelta della carta di credito, le banche online hanno le offerte più vantaggiose, come mostrato dal comparatore di SOStariffe.it. Per chi apre un conto corrente online, offrono soluzioni con canone annuo molto basso, garantendo comunque al correntista un ventaglio di possibilità di pagamento, promozioni sugli acquisti e sicurezza antifrode sulle transazioni.

Consultando la mappa delle comparazioni per carte di credito su SOStariffe.it, è possibile trovare le migliori proposte di Maggio 2022. Ricordando che la “voce” contrattuale che, in linea generale, i consumatori ritengono più importante e che influenza la loro scelta di attivazione di una carta di credito è il fido mensile.

Eppure, quando si parla di carte di credito spesso si preferisce usare la parola plafond al posto di fido o di massimale di spesa mensile, anche se in realtà tutti e tre i termini esprimono lo stesso concetto, cioè un importo associato alla carta che permette di pagare anche per cifre superiori rispetto a quelle che si possiedono sul conto. Poiché tale importo non è sottratto immediatamente da quanto è presente sul conto, esso è anticipato dalla banca proprio grazie alla presenza del fido ed è scalato in un momento successivo, con il cosiddetto meccanismo di Pay Later.

Ma qual è il plafond più ricercato dai consumatori? È quello di 3.000 euro al mese, sebbene ce ne siano di inferiori e di superiori. Ed è importate sottolineare che qualora il titolare della carta di credito superasse l’importo del fido, la carta verrebbe bloccata e la si potrà utilizzare soltanto il mese successivo, ovvero quando il fido sarà di nuovo disponibile.

Fido fino a 3.000 euro: le migliori soluzioni di Maggio 2022

CARTE DI CREDITO WIDIBA CARATTERISTICHE Widiba Carta Classic massimale di 1.500 euro al mese

al mese canone annuo di 20 euro

requisiti: patrimonio complessivo di almeno 3.000 euro o accredito sul conto di uno stipendio mensile di almeno 800 euro Widiba Carta Gold massimale di 3.000 euro al mese

al mese canone annuo di 50 euro

requisiti: patrimonio complessivo di almeno 3.000 euro o accredito sul conto di uno stipendio mensile di almeno 800 euro

Il comparatore di SOStariffe.it sulle carte di credito analizza le migliori soluzioni di Maggio 2022 scattando una fotografia delle offerte con i maggiori benefici.

Va osservato che le carte di credito con fido fino a 3.000 euro sono le soluzioni di pagamento più diffuse e più ricercate dai consumatori, dato che sono anche più facili da chiedere rispetto al passato. Con questa caratteristica, fra quelle più gettonate ci sono le due carte proposte da Widiba, la banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi.

Aprendo un conto corrente online con Widiba è possibile avere una carta di credito del circuito Mastercard/Visa con canone di gestione molto basso, utilizzabile per pagamenti online e in negozio e con servizio contactless. È possibile scegliere tra due opzioni:

Widiba Carta Classic

Widiba Carta Classic prevede:

un fido fino a 1.500 euro al mese;

al mese; un costo del canone annuo di 20 euro;

il servizio di SMS alert gratuito;

servizio 3D Secure, che garantisce la sicurezza dei propri acquisti online;

assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

estratto conto online gratuito, cartaceo (1 euro);

nessun limite massimo di prelievo;

commissione per prelievo in Italia minimo 2 euro;

commissione per prelievo all’estero minimo 2 euro.

Scopri Widiba Carta Classic »

Widiba Carta Gold

Widiba Carta Gold prevede:

un fido fino a 3.000 euro al mese;

un al mese; un costo del canone pari a 50 euro l’anno;

il servizio di SMS alert gratuito;

il servizio 3D Secure, utile per comprare in sicurezza sul web;

assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

estratto conto online gratuito, cartaceo (1 euro);

nessun limite massimo di prelievo;

commissione per prelievo in Italia minimo 2 euro;

commissione per prelievo all’estero minimo 2 euro.

Scopri Widiba Carta Gold »

Sottoscrivendo un conto corrente online con Banca Widiba, è anche possibile beneficiare di una carta di credito American Express.

Carte di credito con fido oltre i 3.000 euro o illimitato: le proposte di American Express

CARTE AMERICAN EXPRESS CARATTERISTICHE Carta PAYBACK American Express carta a saldo;

limite di spesa illimitato;

canone annuale gratuito;

carta supplementare inclusa nella quota gratuita;

bonus di benvenuto: accumuli punti due volte presso i partner del Programma Payback e 75 euro di buoni sconto in punti; Carta Verde American Express carta a saldo;

limite di spesa illimitato;

quota annuale gratuita il primo anno. Dal secondo anno 6,50 euro al mese;

bonus di benvenuto: iscrizione automatica e gratuita al Club Membership Rewards; Carta Platino American Express carta a saldo;

limite di spesa illimitato;

quota annuale di 60 euro al mese;

carte supplementari: 1 Carta Platino supplementare in metallo e fino a 4 Carte Oro supplementari incluse nella quota annuale;

bonus di benvenuto: promo online 400 euro di sconto spendendo 4.000 euro nei primi 3 mesi; Carta Oro American Express carta a saldo;

limite di spesa illimitato;

quota annuale gratuita il primo anno. Dal secondo anno 14 euro al mese;

bonus di benvenuto: Promo online – 200 euro di sconto sugli acquisti con carta spendendo 2.000 euro nei tuoi primi 3 mesi; Carta Blu American Express carta a opzione revolving;

quota annuale gratuita;

bonus di benvenuto: promo online con 2% di Cashback per i primi sei mesi più quota gratuita ogni anno;

American Express, la società statunitense di servizi finanziari e di viaggio, offre ai suoi clienti una serie di carte con un plafond superiore ai 3.000 euro oppure illimitato, con canone annuale gratuito oppure a pagamento e possibilità di controllare il saldo con l’App Amex.

Si tratte di carte a saldo (cioè, è previsto il saldo delle somme in soluzione unica) oppure a rate (o revolving), ossia gli importi spesi possono essere restituiti a rate, tanto che al cliente viene fatto un vero e proprio finanziamento, con l’applicazione anche di tassi di interesse.

Ma la concessione di un fido illimitato è subordinata alla valutazione di una serie di parametri. Per esempio:

il livello delle spese abituali del cliente;

l’importo della transazione da autorizzare;

il reddito e la disponibilità economica del titolare della carta;

la puntualità dei pagamenti effettuati dal cliente con tutti gli strumenti di pagamento offerti da American Express.

Annunci Google

In dettaglio, sono cinque le carte di credito American Express a uso personale.

Carta PAYBACK American Express

Le sue principali caratteristiche sono le seguenti:

carta a saldo;

limite di spesa illimitato ;

; canone annuale gratuito ;

; carta supplementare inclusa nella quota gratuita;

bonus di benvenuto: accumuli punti due volte presso i partner del Programma Payback e 75 euro di buoni sconto in punti;

servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Per richiederla occorre:

essere maggiorenne;

essere iscritto al programma PAYBACK;

essere residente in Italia o avere un indirizzo di corrispondenza italiano;

avere un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA. L’IBAN non deve corrispondere ad una carta prepagata;

avere un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro.

Scopri Carta PAYBACK American Express »

Carta Verde American Express

Le sue principali caratteristiche sono le seguenti:

carta a saldo;

limite di spesa illimitato ;

; quota annuale gratuita il primo anno. Dal secondo anno 6,50 euro al mese ;

il primo anno. Dal secondo anno ; bonus di benvenuto: iscrizione automatica e gratuita al Club Membership Rewards;

servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Per richiederla occorre:

essere maggiorenne;

essere residente in Italia o avere un indirizzo di corrispondenza italiano;

avere un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA. L’IBAN non deve corrispondere ad una carta prepagata;

avere un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro.

Scopri Carta Verde American Express »

Carta Platino American Express

Le sue principali caratteristiche sono le seguenti:

carta a saldo;

limite di spesa illimitato ;

; quota annuale di 60 euro al mese ;

; carte supplementari: 1 Carta Platino supplementare in metallo e fino a 4 Carte Oro supplementari incluse nella quota annuale;

bonus di benvenuto: promo online 400 euro di sconto spendendo 4.000 euro nei primi 3 mesi;

servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Per richiederla occorre:

essere maggiorenne;

essere residente in Italia o avere un indirizzo di corrispondenza italiano;

avere un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA. L’IBAN non deve corrispondere ad una carta pregata;

avere un reddito annuale lordo di almeno 45.000 euro.

Scopri Carta Platino American Express »

Carta Oro American Express

Le sue principali caratteristiche sono le seguenti:

carta a saldo;

limite di spesa illimitato ;

; quota annuale gratuita il primo anno. Dal secondo anno 14 euro al mese ;

il primo anno. Dal secondo anno ; bonus di benvenuto: Promo online – 200 euro di sconto sugli acquisti con carta spendendo 2.000 euro nei tuoi primi 3 mesi;

servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Per richiederla occorre:

essere maggiorenne;

essere residente in Italia o avere un indirizzo di corrispondenza italiano;

avere un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA. L’IBAN non deve corrispondere ad una carta prepagata;

avere un reddito annuale lordo di almeno 25.000 euro. American Express potrà richiedere prova del reddito indicato.

Scopri Carta Oro American Express »

Carta Blu American Express

Le sue principali caratteristiche sono le seguenti:

carta a opzione revolving;

quota annuale gratuita ;

; linea di credito personalizzata: Blu American Express mette a disposizione una Linea di credito (“Fido”) fino a 5.000 euro da utilizzare per le spese di ogni giorno;

da utilizzare per le spese di ogni giorno; bonus di benvenuto: promo online con 2% di Cashback per i primi sei mesi più quota gratuita ogni anno;

servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Per richiederla occorre:

essere maggiorenne;

essere residente in Italia o avere un indirizzo di corrispondenza italiano;

avere un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA. L’IBAN non deve corrispondere ad una carta prepagata;

avere un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro.

Scopri Carta Blu American Express »