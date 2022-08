Carte di credito con fido fino a 3.000 euro: le proposte di Agosto 2022

Offerte in evidenza Carta di Debito BBVA QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta Verde American Express QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta Prepagata QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Quando si sta decidendo se attivare o meno una carta di credito, c’è una voce che solitamente è presa in esame più di tutte le altre: il fido mensile. E il limite massimo di spese al mese più richiesto è quello fino a 3.000 euro. La seconda voce più considerata durante la scelta di quale carta di credito sottoscrivere è quella relativa al canone annuo, optando ovviamente per quello gratuito o più basso.

Con il comparatore di SOStariffe.it (disponibile anche con l’App di SOStariffe.it per Android e iOS) è possibile scoprire quali siano le migliori offerte di Agosto 2022, osservando che una carta di credito deve sempre avere un conto corrente d’appoggio. Fra questi ultimi, i risparmiatori preferiscono i conti bancari online perché, anche in questo caso, sono quelli che costano meno, essendo spesso a zero spese e a zero commissioni, oppure con canoni di tenuta del conto stesso molto bassi.

Carte di credito con fido mensile fino a 3.000 euro: le offerte di Agosto 2022

NOME DELLA PROMOZIONE DETTAGLI DELLA PROMOZIONE Conto Widiba Start di Banca Widiba Widiba Carta Classic: 1.500 euro al mese di fido

20 euro di canone annuo

circuito Visa/MasterCard

versione fisica e virtuale Widiba Carta Gold: 3.000 euro al mese di fido

50 euro di canone annuo

circuito Visa/MasterCard

versione fisica e virtuale Conto My Genius Green di UniCredit Carta Flexia Classic: 5.000 euro al mese di fido

43 euro di canone annuo

circuito MasterCard

versione fisica e virtuale Conto ControCorrente di IBL Banca Carta Classic: fido mensile in base alle esigenze

29,90 euro di canone annuo

circuito MasterCard

versione fisica e virtuale Carta Prestige: fido mensile in base alle esigenze

69,90 euro di canone annuo

circuito MasterCard

versione fisica e virtuale Conto Webank CartaImpronta One: 7.800 euro al mese di fido

canone annuo gratuito

circuito Visa/MasterCard

versione fisica e virtuale

Le carte di credito più vantaggiose con un fido (detto anche plafond) fino a 3.000 euro al mese oppure superiore a questo “tetto” di spesa sono collegate con un conto corrente online. Vediamo in dettaglio queste proposte consigliate da SOStariffe.it (il tool digitale e gratuito) come le migliori attualmente disponibili sul mercato.

Carte di Banca Widiba

Carta Classic con un fido mensile di 1.500 euro e Carta Gold con un limite massimo di spesa mensile di 3.000 euro: le due carte di credito proposte da Banca Widiba e aventi Widiba Start come conto corrente online d’appoggio sono due strumenti di pagamento vantaggiosi. Anche perché entrambe le carte hanno canoni annui convenienti:

Carta Classic ha un costo annuale di 20 euro;

Carta Gold di ha un costo annuale di 50 euro.

Si tratta di due carte appartenenti al circuito MasterCard, entrambe con una versione fisica e digitale collegate con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Queste due carte di credito sono abbinate al conto Widiba Start, che ha un canone gratuito per i primi 12 mesi, con la possibilità di azzerarne i costi a tempo indeterminato, risparmiando così 3 euro ogni mese di costi fissi. Il canone è sempre azzerato per gli Under 30 e può essere ridotto o azzerato impostando l’accredito dello stipendio o della pensione oppure raggiungendo specifiche soglie minime in risparmio gestito e amministrato.

Il conto Widiba Start include anche:

una carta debito inclusa;

PEC e firma digitale gratuite;

collegamento con Google Pay e Apple Pay per pagamenti online ;

bonifici online gratuiti;

prelievo da sportello ATM gratuiti per importi superiori a 100 euro in tutte le banche in Italia.

Per conoscere ulteriori dettagli dell’offerta di Banca Widiba:

Carta di UniCredit

Con un fido mensile flessibile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro, la carta di credito UniCreditCard Flexia Classic di banca Unicredit permette di pagare in modalità contactless nei negozi di tutto il mondo e online in tutta sicurezza. Il costo di emissione è i 10 euro e il canone annuo è di 43 euro. Altre caratteristiche di questa carta sono le seguenti:

controllo dei movimenti della carta dall’App Mobile Banking o dalla Banca via Internet

scegliere la modalità di rimborso a rate o a saldo;

collegamento a Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e BANCOMAT Pay;

impostazione dei limiti di spesa.

Questa carta di credito è abbinata al conto My Genius Green di Unicredit, un conto corrente online a canone gratuito per sempre e con le seguenti funzionalità:

bonifici ordinari SEPA senza commissioni;

SEPA senza commissioni; giroconti online senza costi aggiuntivi;

carta di debito internazionale My One (circuito Visa/MasterCard) inclusa in versione fisica realizzata in materiale ecosostenibile;

(circuito Visa/MasterCard) inclusa in versione fisica realizzata in materiale ecosostenibile; carta di debito internazionale My One (circuito Visa/MasterCard) inclusa in versione digitale per pagamenti online con il wallet del proprio smartphone;

per pagamenti online con il wallet del proprio smartphone; gestione del contro tramite Internet, App, telefono con il servizio Banca Multicanale.

Per conoscere ulteriori dettagli dell’offerta di UniCredit:

Carta di IBL Banca

Con un fido mensile stabilito sulla base delle esigenze del cliente, le due carte di credito – Classic e Prestige – proposte da IBL Banca sono un’offerta da tenere presente.

Appartenenti al circuito Mastercard, disponibili in una versione fisica e virtuale con collegamento a Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, queste due carte di credito sono anche convenienti:

Carta di credito Classic ha un canone annuo di 29,90 euro;

ha un canone annuo di 29,90 euro; Carta di credito Prestige ha un canone annuo di 69,90 euro, e offre una serie di servizi aggiuntivi e esclusivi.

Si tratta di due carte di credito aventi come conto d’appoggio uno dei 4 conti correnti online del pacchetto ControCorrente:

conto Semplice (canone gratuito per sempre, Carta di credito Classic a 29,90 euro l’anno, Carta di credito Prestige a 69,90 euro l’anno);

(canone gratuito per sempre, Carta di credito Classic a 29,90 euro l’anno, Carta di credito Prestige a 69,90 euro l’anno); conto Particolare (canone gratuito i primi 6 mesi, poi 1 euro al mese, Carta di credito Classic a 29,90 euro l’anno, Carta di credito Prestige a 69,90 euro l’anno);

(canone gratuito i primi 6 mesi, poi 1 euro al mese, Carta di credito Classic a 29,90 euro l’anno, Carta di credito Prestige a 69,90 euro l’anno); conto Originale (canone gratuito i primi 6 mesi, poi 2 euro al mese, Carta di credito Classic a 29,90 euro l’anno, Carta di credito Prestige a 69,90 euro l’anno);

(canone gratuito i primi 6 mesi, poi 2 euro al mese, Carta di credito Classic a 29,90 euro l’anno, Carta di credito Prestige a 69,90 euro l’anno); conto Straordinario (canone gratuito i primi 6 mesi e poi 3 euro al mese, Carta di credito Classic a 19,90 euro l’anno, Carta di credito Prestige a 49,90 euro l’anno).

Si tratta di conti con interessi garantiti in base alla giacenza. Inoltre, come evidenziato, per i primi sei mesi il canone è gratuito e, per aperture entro il 31 ottobre 2022, gli interessi lordi sono fino allo 0,50% (tasso promozionale per giacenze medie da 20.000 euro).

Del pacchetto dei quattro conto correnti online di IBL Banca, particolarmente conveniente è ControCorrente Semplice che è a zero spese e offre:

carta di debito inclusa, con tecnologia contactless;

pagamenti con Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e anche Bancomat Pay e Plick;

bonifico online ordinario gratis;

domiciliazione gratuita delle utenze.

Per conoscere ulteriori dettagli dell’offerta di IBL Banca :

Carta di Webank

Con un massimale di spesa mensile flessibile (minimo 500 euro e massimo 7.800 euro), con un prelievo massimo giornaliero di 300 euro da sportello ATM, Cartaimpronta One è una carta di credito vantaggiosa, anche perché è a canone gratuito. Questo strumento di pagamento proposto da Webank, la banca 100% digitale del Gruppo BPM, è una della migliori offerte di Agosto 2022. Si tratta di una carta a saldo, appartenente ai circuiti Visa/MasterCard, con le seguenti caratteristiche:

nessuna commissione sui pagamenti in area euro, in valuta diversa maggiorazione dell’1,50% dell’importo, più una commissione dell’1% variabile da Paese a Paese;

sui pagamenti in area euro, in valuta diversa maggiorazione dell’1,50% dell’importo, più una commissione dell’1% variabile da Paese a Paese; pagamento contactless senza PIN per importi sino a 25 euro;

utilizzabilità in Italia e all’estero;

3D Secure Code per lo shopping online tramite autorizzazione SMS e codice E-PIN;

domiciliazione di utenze e pagamenti ricorrenti inclusa:

pagamenti per noleggi auto senza costi aggiuntivi;

auto senza costi aggiuntivi; ricarica cellulare gratuite.

Questa carta di credito a zero spese è abbinata al conto corrente online di Webank che, per chi lo aprirà entro il 30 Settembre 2022, sarà a canone zero, con operabilità con comandi vocali e in più include gratuitamente:

una carta di debito internazionale (circuito Maestro e PagoBancomat), con collegamenti a Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay e Fitbit Pay e nessuna commissione per i pedaggi autostradali con FastPay; bonifici ordinari in Italia e area Sepa; pagamenti MAV e RAV; modelli di F23 e F24; ricarica cellulare.



Per conoscere ulteriori dettagli dell’offerta di Webank:

