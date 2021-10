Carta prepagata con IBAN: 4 proposte di Ottobre 2021

Tra le carte che puoi richiedere alla banca o agli emittenti ci sono dei prodotti molto economici e che ti offrono quasi gli stessi servizi di un conto corrente, sono le carte prepagate con IBAN. In questa guida analizzeremo le migliori offerte di Ottobre per attivare una carta conto e quali sono le funzionalità e le condizioni di queste soluzioni.

Non hai tutti i requisiti necessari per aprire un conto corrente? Puoi ricorrere alle carte prepagate con IBAN, sono dei prodotti molto simili alle carte di debito ma ti offrono il vantaggio di poter ricevere ed inviare denaro tramite bonifico. Con queste carte puoi prelevare, puoi pagare i tuoi acquisti online, con alcuni modelli puoi anche programmare pagamenti ricorrenti.

A differenza delle carte di credito con queste carte di debito potrai spendere solo gli importi caricati sulla carta conto. Non avrai quindi un fido che la banca ti anticiperà ogni mese come plafond. Uno degli svantaggi delle carte con IBAN è che ti consentono ti fare versamenti entro un certo Tot l’anno e anche le ricariche hanno dei tetti massimi da rispettare.

Per poter individuare la carta prepagata più adatta a te è necessario fare un confronto tra i prodotti di più emittenti. Per fare questa ricerca puoi anche usare il comparatore di SOStariffe.it (a breve vedremo come funziona) e verificare le condizioni di prelievo, ricarica, i limiti di spesa, la possibilità di accreditare lo stipendio o la pensione. Quali sono le migliori carte prepagate con IBAN disponibili ad Ottobre 2021?

Chi può usare una carta conto

Una carta prepagata può essere utile se vai in vacanza e non vuoi portarti la carta di credito, oppure puoi associarla ai pagamenti online se hai paura di furti di identità o dei dati del conto. Le carte con IBAN possono anche essere adatte per i minori, non avendo a disposizione più di quanto viene ricaricato e anche i prelievi sono limitati giornalmente.

Sono dei prodotti senza vincoli o costi di apertura o chiusura, spesso sono anche a canone zero e le commissioni per prelevare sono pari a zero per la maggior parte delle carte che analizzeremo. Come per le altre carte, anche le prepagate sono dotate di chip, ti consentono di pagare contactless e le puoi associare alle principali app di pagamento online o tramite smartphone.

Confrontare le carte con il comparatore di SOStariffe.it

Per poter individuare la migliore carta prepagata con IBAN di questo mese è importante tenere presente quali sono le tue esigenze come cliente. Se vuoi una carta per poter fare i tuoi acquisti all’estero durante un viaggio o se hai la necessità di un prodotto su cui accreditare il tuo primo stipendio, con le carte conto puoi operare in tranquillità e a costi molto contenuti.

Queste nuove carte inoltre sono anche gestibile, quasi in totale autonomia tramite le app degli emittenti. I servizi delle app sono un plus importante, alcuni dei prodotti che vedremo per esempio ti consentono di gestire meglio i tuoi risparmi o ti aiutano a categorizzare le spese effettuate per la dichiarazione dei redditi di fine anno.

Per poter utilizzare il comparatore di SOStariffe.it puoi usare lo strumento automatico di raffronto delle offerte, seleziona il menu Carte dalla voce principale Conti e Carte. A questo punto si aprirà una schermata e dovrai selezionare uno dei profilo utente:

business

personali

giovani

Per individuare le carte con IBAN puoi selezionare o le carte personali o le carte giovani, vedrai poi tra i menu alla tua sinistra una serie di filtri e potrai individuare le solo carte ricaricabili selezionando l’apposita voce. Ecco quali sono le migliori 5 soluzioni per attivare una carta prepagata con IBAN di questo mese.

Carta Nexi Debit

La Nexi Debit di CiviBank ti offre una carta di debito prepagata internazionale a canone zero e con 100 prelievi gratuiti ogni anno. La procedura di attivazione è interamente online e potrai ultimarla con una semplice video chiamata per la verifica dell’identità. La carta è gestibile dal tuo smartphone scaricando l’app della banca.

Tra le funzioni che puoi trovare molto utili c’è il servizio Spending Control che ti permette di abilitare o disabilitare l’uso della carta in specifici Paesi e di modificare sia i limiti di spesa giornalieri che settimanali o mensili. La carta Yap è la versione che puoi attivare anche se hai meno di 18 anni, ma più di 12, con il consenso di un genitore.

Con questo prodotto le condizioni proposte dalla banca e i costi operativi sono i seguenti:

Servizio Condizioni Limite di spesa 5.000 euro al mese Servizio di SMS alert 0,16 euro ad SMS estratto conto online gratuito commissioni di prelievo in Italia gratis presso ATM CiviBank e convenzionati commissioni di prelievo all’estero minimo 4 euro limite massimo di prelievo al giorno 900 euro

Carta Tinaba

Anche la carta conto Tinaba è gratuita e ti consente di avere un conto senza busta paga ed è un prodotto anche per minorenni. Con questa tipologia di soluzione non sei neanche tenuta o tenuto a versare l’imposta di bollo, la tassa sul possesso del conto corrente. La carta è una prepagata con IBAN puoi quindi inviare e ricevere denaro con bonifico e fare i tuoi acquisti in presenza o tramite e- commerce.

Se invii o ricevi denaro da un altro cliente Tinaba le spese di commissione sono azzerate. Rispetto alla precedente questa è una carta conto che ti consente anche di fare trading online se vuoi investire i tuoi risparmi in borsa.

Le carte Tinaba sono compatibili con le principali applicazioni per i pagamenti online come Google Pay, Samsung Pay e Fitbit. Sono anche compresi il servizio di invio dell’estratto conto online gratuito e le notifiche via SMS.

Le condizioni e i costi applicati alle tue operazioni con questo prodotto sono:

Servizio Condizioni Limite di spesa mensile 12.500 euro limite di prelievo al giorno 250 euro Servizio di SMS alert Gratuito estratto conto online Gratuito commissioni di prelievo in Italia 2 euro commissioni di prelievo all’estero 2 euro limite massimo di prelievo mensile 900 euro

Per conoscere meglio questa carta conto e per richiederla puoi cliccare qui in basso.

Le carte conto N26 con IBAN

Se sei alla ricerca di un prodotto da gestire online e che ti offra anche delle innovazioni tecnologiche per la gestione dei tuoi risparmi. Queste carte sono virtuali e con IBAN, le carte virtuali sono quelle immateriali che puoi usare con l’app N26 che scarichi sul tuo smartphone. Ad Ottobre è in corso un’offerta che ti permette di avere il conto Smart a zero spese (anziché a 4,90 euro al mese), per ottenere le condizioni promo quando sottoscrivi il contratto usa il codice N26ZEROSPESE. Potrai avere anche 50 euro di bonus se spendi subito 20 euro e se accrediti sul conto almeno 700 euro entro Dicembre 2021.

Ecco quali sono le condizioni e i servizi che ti offre questa carta conto:

Servizio Condizioni Limite di spesa mensile 5.000 euro limite di prelievo al giorno 250 euro Servizio di SMS alert Gratuito estratto conto online Gratuito commissioni di prelievo in Italia 2 euro commissioni di prelievo all’estero 2 euro limite massimo di prelievo mensile 2.500 euro

Inoltre potrai effettuare bonifici, anche istantanei senza pagare commissioni e l’imposta di bollo sarà a carico di N26. Con questo emittente è anche disponibile un servizio che ti permette di ricaricare anche dalle casse dei supermercati convenzionati, si chiama Cash26.

La carta Smart è una delle linee basic di N26, se vuoi maggiori servizi, limiti di spesa più elevati e se ti interessa anche ottenere delle polizze per i tuoi viaggi all’estero puoi trovare interessanti anche le condizioni delle carte Metal o You. Il prodotto più completo, ma anche quello con il canone più elevato tra le carte personali (16,90 euro al mese).

Tra i vantaggi che ti offre questa soluzione ci sono:

il 10% di cashback per i soggiorni prenotati su Booking.com

prelievi gratuiti in tutto il mondo

fino a 150 euro grazie al programma che permette di invitare i propri amici in N26

polizza viaggi Covid

assicurazione veicolo (anche sharing)

1 anno di Amazon Prime incluso

e molti altri

l limite di spesa mensile con N26 Metal sarà di 20.000 euro, mentre il limite di prelievo massimo arriverà fino a 5.000 euro.

Per saperne di più puoi cliccare qui in basso.

DOTS

Un’altra carta che puoi attivare a canone zero e che ti offre la possibilità di ricaricarla con bonifici è la DOTS. Puoi diventare un dotter se hai dai 12 anni in su (con firma di un genitore o tutore) se hai la residenza in Italia. Con questo emittente sono disponibili due tipologie di carte conto, la prima è una prepagata a canone zero è si chiama First, la seconda è la TOP, per poterla richiedere devi avere almeno 18 anni, e ti costa 4,95 euro al mese.

Le due carte prepagate con IBAN di DOTS hanno dei limiti di spesa di 2.500 euro o di 5.000 euro, ti consentono di pagare i tuoi acquisti online in sicurezze e di prelevare senza spese di commissione. Solo i dotter First possono anche richiedere l’accredito diretto di stipendio o pensione. La carta viene interamente gestita tramite l’app di DOTS e ti offre delle soluzioni per gestire il tuo denaro e risparmiare. Una delle funzioni più utili è il Saldo saggio, questa opzione stima quali sia l’importo a tua disposizione considerando le tue spese ricorrenti. Oppure potrai contare su Salvadanaio, questo servizio quando fai un acquisto arrotonda la tua spesa mettendo da parte l’eccesso che potrai poi usare per realizzare un tuo progetto.

