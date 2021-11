Carta di credito clonata: 3 segnali che ti faranno pensare al peggio

Quali sono i segnali dai quali si potrebbe evincere che la propria carta di credito sia stata clonata ? Ecco alcuni elementi ai quali si consiglia di prestare molta attenzione per non farsi fregare e quali sono le p roposte di carte di credito online che si potrebbero prendere in considerazione nel caso in cui si volesse attivare questa carta di pagamento.

Nonostante tutti i progressi della tecnologia e la presenza di sistemi di protezione e sicurezza sempre più all’avanguardia, sentire parlare di carta di credito clonata è ancora possibile, e non stupisce più di tanto.

In concomitanza alle innovazioni per prevenire le possibili frodi, infatti, anche i malintenzionati escogitano modi sempre nuovi per riuscire a clonare le carte di credito. Quali sono i segnali che possono aiutare a far capire che la propria carta di credito è stata clonata?

Tra i 3 principali, ricordiamo per esempio:

anomalie riscontrate nell’estratto conto; piccole somme di denaro assenti, corrispondenti a microprelievi o microtransazioni; iniziano ad arrivare messaggi su transazioni che non sono mai state effettuate.

Come proteggersi in casi di carta di credito clonata

Per avere la certezza che la propria carta di credito sia stata clonata, ci sono diverse cose che si possono fare. La prima consiste nel monitorare tutte le operazioni relative alla carta in questione.

Un suggerimento molto utile consiste nell’attivare un servizio di alert, che potrà consistere nella ricezione di un SMS o di una mail in tutti i casi in cui viene effettuata una transazione con la propria carta di credito.

Si riceveranno così delle notifiche in tempo reale su ogni singolo movimento, esattamente nel momento in cui avviene. Un secondo metodo per controllare che nessun altro stia utilizzando indebitamente la propria carta è la verifica dell’estratto conto. Il terzo consiste nel rivolgersi direttamente alla Polizia Postale.

Grazie ai moderni sistemi di Internet e mobile banking, per tenere sotto controllo l’estratto conto, oggi, non sarà necessario doversi obbligatoriamente recare presso la filiale fisica della propria banca, ma lo si potrà fare direttamente online.

Carta di credito clonata e fido

Nell’ipotesi in cui la propria carta di credito dovesse essere stata clonata, c’è un elemento che gioca a suo vantaggio rispetto ad altre carte di pagamento: si tratta della presenza del fido.

Com’è noto, infatti, quando si paga con una carta di credito, l’importo speso non viene automaticamente scalato dal proprio conto corrente. Viene, invece, anticipato dalla propria banca e dovrà essere restituito in un momento successivo, a saldo o a rate.

Questo meccanismo, che è una peculiarità delle carte di credito, rende il processo di rimborso, nel caso di carta di credito clonata e utilizzo indebito da parte di soggetti terzi, un po’ più semplice.

Tornando alla protezione della carta di credito, un’altra possibilità della quale disporre sono i sistemi 3D, che permettono di creare una barriera di sicurezza in più (la cosiddetta autenticazione a due fattori), solitamente rappresentata dall’inserimento di una password aggiuntiva che:

sarà di tipo usa e getta;

si riceverà di volta in volta sul proprio numero di cellulare, oppure potrà essere generata tramite l’utilizzo dell’applicazione dedicata e collegata al conto corrente e alla carta di credito.

I migliori consigli per difendersi dalle truffe

Se è vero che le truffe sulle carte di credito clonate sono un problema non ancora debellato, ci sono diversi suggerimenti che si possono mettere in pratica per cercare di tutelarsi. Il punto di partenza è, sempre, il seguente: la prudenza non è mai troppa.

Ecco perché quando si utilizza una carta di credito, è bene stare sempre attenti:

all’ inserimento del codice PIN della carta nel momento in cui si effettua un prelievo, perché potrebbero anche esserci delle telecamere nascoste, in aggiunta, gli sportelli ATM potrebbero anche essere stati manomessi con l’ installazione di uno skimmer, ovvero un dispositivo che è in grado di clonare la carta di credito;

controllare in modo periodico l’estratto conto e attivare un servizio di notifiche via SMS o via email sulle singole operazioni relative alla carta di pagamento;

conservare gli scontrini relativi a prelievi e pagamenti in modo tale da poter risalire con maggiore facilità alle spese sospette;

bloccare subito la carta di credito , contattando il numero verde di emergenza della banca o dell’istituto che l’ha emessa, nel momento in cui si scopre che un’operazione sospetta è in corso, ma anche nei casi in cui sia già stata effettuata. Il blocco è consigliabile anche nei casi di furto e smarrimento della carta ;

nelle ipotesi citate, è inoltre necessario dover presentare denuncia ai Carabinieri o alla Polizia: la copia della denuncia dovrà essere allegata alla documentazione necessaria per ottenere il rimborso delle somme sottratte da truffatori e mascalzoni.

La richiesta di rimborso potrà essere inoltrata qualora vi siano 3 condizioni;

la carta che è stata clonata sia stata custodita con cura e attenzione; la carta è stata subito bloccata nel momento in cui ci si è resi conto della sua possibile clonazione; è stata contestata subito la notifica via SMS ricevuta dalla banca su un’operazione che era stata effettuata da qualcun altro.

In aggiunta, si ricorda che a partire dal 13 gennaio 2018, l’entrata in vigore di una nuova normativa europea, con la quale sono stati eliminati di sovrapprezzi relativi ai pagamenti con carta di credito, bancomat e bonifici, i consumatori dei Paesi membri hanno diritto a maggiori tutele nel caso di frode, furto, clonazione o smarrimento della carta e di acquisto non autorizzato.

Come trovare la miglior carta di credito online

Le carte di credito sono strumenti di pagamento molto sicuri e non sempre vengono rilasciati con grande semplicità: vengono infatti solitamente richieste delle garanzie reddituali, che saranno maggiori all’aumentare del fido, e prevedono anche dei canoni mensili da sostenere.

Se in alcuni casi il canone delle carta di credito potrebbe essere particolarmente elevato, ce ne sono altri in cui si tratta di una cifra sostenibile: è il caso delle carte di credito associate ai conti correnti online a zero spese.

Analizzando il mercato attuale delle carte di credito, ecco due soluzioni che sono state individuate con il comparatore di carte di SOStariffe.it:

carta di credito MasterCard Gold di ING Direct; carta di credito Next Classic di Crédit Agricole.

MasterCard Gold è una carta di credito che potrà essere richiesta dai titolari del conto corrente Arancio di ING Direct. Si tratta di una carta di credito con un canone mensile pari a 2 euro e che permette di:

scegliere e visualizzare il PIN dall’app;

impostare dei limiti di spesa, in modo tale da tenere sotto controllo le proprie spese;

ricevere notifiche in tempo reale.

L’estratto conto online è gratuito ed è previsto un limite massimo di prelievo pari a 600 euro. La carta potrà essere richiesta soltanto dai correntisti ING che abbiano la residenza in Italia.

Next Classic è una carta di credito con canone annuale pari a 30,00 euro, con la quale sarà possibile effettuare acquisti in Italia e all’estero, non solo presso gli store fisici, ma anche online, e avere accesso al pagamento degli acquisti nel mese successivo.

Potrà essere richiesta dai titolari del conto corrente online di Crédit Agricole, un conto con canone annuo e imposta di bollo gratuita, che prevede anche la gratuità dei prelievi allo sportello e dei bonifici online.

