American Express propone diverse soluzioni molto vantaggiose per chi è alla ricerca di una nuova carta di credito. Con la nuova promo di fine ottobre 2025 è possibile ottenere fino a 500 euro di sconto sugli acquisti scegliendo le carte Amex. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Per chi è alla ricerca di una nuova carta di credito, in questo momento, una delle opzioni più interessanti è rappresentata da American Express che mette a disposizione una gamma di carte ricca di opzioni con la possibilità di sfruttare carte con quota annuale gratuita a tempo indeterminato o per il primo anno e anche carte premium, con tantissimi vantaggi inclusi.

Per scoprire le migliori opzioni proposte da American Express basta seguire il link qui di sotto, raggiungere il comparatore di SOStariffe.it e scegliere la carta giusta. Successivamente, sarà possibile accedere al sito dell’istituto, premendo su Dettagli, in modo da completare la procedura di richiesta direttamente online.

Quale carta American Express scegliere a ottobre 2025?

Tra le opzioni disponibili per gli utenti interessati a una carta di credito American Express troviamo:

LE CARTE AMERICAN EXPRESS CARATTERISTICHE Carta PAYBACK quota annuale gratuita

si accumulano punti PAYBACK con gli acquisti

con gli acquisti è possibile ottenere 30 euro di sconto sugli acquisti Carta Oro quota annuale gratuita per un anno , poi 20 euro al mese

, poi 20 euro al mese si accumulano punti Membership Rewards

ci sono vantaggi extra

è possibile ottenere un bonus di 30.000 punti (trasformabile in uno sconto di 100 euro sull’estratto conto) Carta Platino quota di 70 euro al mese

si accumulano punti Membership Rewards

ci sono vantaggi extra

è possibile ottenere un bonus di 100.000 punti (trasformabile in uno sconto di 500 euro sull’estratto conto)

Carta PAYBACK

La prima opzione da considerare è Carta PAYBACK. Si tratta di una carta con quota annuale gratuita, senza alcun requisito da rispettare. Le spese sostenute con questa carta consentono di accumulare punti per il programma fedeltà PAYBACK (1 punto per ogni 2 euro spesi ma per le spese presso esercenti selezionati ci sono dei moltiplicatori per ottenere punti aggiuntivi).

Con la promozione in corso, richiedendo la Carta PAYBACK è possibile ottenere fino a 6.000 punti extra (3.000 punti effettuando almeno una transazione e altri 3.000 raggiungendo quota 1.000 euro di spese in 3 mesi). Questi punti si traducono in uno sconto sugli acquisti di 30 euro.

Per richiedere la carta è sufficiente avere un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro. Per la richiesta basta seguire il link qui di sotto.

Carta Oro

C’è poi Carta Oro, un’opzione di fascia decisamente più alta che, però, è disponibile con quota annuale gratuita per un anno (poi 20 euro al mese). La carta in questione permette di accumulare punti Membership Rewards (1 punto per ogni euro speso) da usare per ottenere vantaggi aggiuntivi come sconti sugli acquisti, miglia aeree e molto altro ancora.

Con la promozione in corso, Carta Oro mette a disposizione ben 25.000 euro punti extra, spendendo almeno 2.500 euro nei primi 3 mesi dall’emissione. I punti possono poi essere trasformati in uno sconto di 100 euro sugli acquisti effettuati oppure in uno degli altri vantaggi disponibili con il programma Membership Rewards come, ad esempio, le miglia aeree.

La carta include bonus extra come:

uno sconto di 50 euro sulle spese su Vivaticket

un voucher da 50 euro per le prenotazioni su americanexpress.it/viaggi

due ingressi gratuiti per ogni anno alle VIP Lounge di tutto il mondo per un valore di 153 euro

Per richiederla è necessario un reddito annuale lordo di almeno 25.000 euro. Per accedere a Carta Oro basta premere sul box qui di sotto.

Carta Platino

A completare la gamma di American Express c’è Carta Platino, con quota di 70 euro al mese. Anche in questo caso è possibile accumulare punti Membership Rewards. Con la promo in corso, però, si possono ottenere 125.000 punti extra spendendo almeno 6.000 euro nei primi 3 mesi dall’emissione.

Carta Platino include vantaggi aggiuntivi come:

l’Assicurazione Viaggi Globale inclusa per tutta la famiglia

il Priority Pass Prestige, che garantisce un ingresso illimitato e gratuito in oltre 1.200 VIP Lounge aeroportuali

il fast track

diversi voucher annuali per viaggiare, compreso un voucher di 150 euro per americanexpress.it/viaggi, e molto altro ancora

Per ottenere Carta Platino serve un reddito annuale lordo di almeno 45.000 euro. Per richiederla basta premere sul box qui di sotto.

