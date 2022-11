Caro bollette autunno 2022: le novità su luce e gas di Novembre 2022

Offerte in evidenza NeN Luce Special 48 1.446,22 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 1.402,08 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Sebbene i prezzi di elettricità e gas siano in flessione, le bollette di luce e metano restano la principale preoccupazione per famiglie e imprese, così come la priorità numero uno del governo. Tanto che l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha appena varato il decreto Aiuti Quater, che consiste in un nuovo ciclo di agevolazioni (dal valore complessivo di 9,1 miliardi di euro) per arginare l’impatto del caro-energia.

Il peso delle bollette, infatti, continua a essere notevole. Secondo i dati forniti da Arera, l’Authority italiana dell’energia, la spesa gas per la “famiglia tipo” in regime di Tutela si attesta sui 1.702 euro tra il 1° novembre 2021 e il 31 ottobre 2022. Una somma lievitata del +67% rispetto ai 12 mesi precedenti (1° novembre 2020 – 31 ottobre 2021). Anche sul fronte elettricità la situazione non è rosea: la “famiglia tipo” in regime di Tutela vedrà un +59% sulle bollette del IV trimestre 2022 (1° ottobre – 31 dicembre 2022) rispetto ai tre mesi precedenti. Con una spesa annuale per l’energia elettrica che Arera attesta sui 1.322 euro nel 2022 (nel 2021 era stata di 632 euro).

Sebbene il prezzo del gas a ottobre 2022 abbia fatto registrare un calo del 12,9% rispetto al trimestre precedente (luglio-settembre) nelle bollette Tutelate, molti analisti del settore prevedono che la parentesi sia solo temporanea: a novembre inoltrato, con l’irrigidirsi delle temperature e l’accensione dei caloriferi, ci si aspetta che la domanda torni a spingere e i prezzi a impennare.

Ecco perché affidarsi già da ora alle offerte luce e gas del Mercato libero rappresenta una soluzione utile per tenere a bada le bollette durante i mesi più freddi dell’anno.

Per individuare le soluzioni luce e gas casa più vantaggiose è possibile affidarsi al confronto online, tramite il comparatore di SOStariffe.it, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it. La comparazione funziona in modo molto semplice. Basta indicare una stima del proprio consumo annuo di gas (il dato è riportato anche nell’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore) per individuare le tariffe migliori da attivare per il proprio profilo di consumo.

Le offerte luce per tenere a bada le bollette a Novembre 2022

FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE COSTO 1 Sorgenia Next Energy Sunlight Luce 0,2115 €/kWh 107,08 euro al mese 3 Illumia Luce Flex Web 0,2215 €/kWh 116,77 euro al mese

Di seguito accendiamo i riflettori su due offerte luce che il comparatore di SOStariffe.it ha restituito tra le più competitive a Novembre 2022 per una “famiglia tipo” che abbia un consumo annuo di 2700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW).

Next Energy Sunlight Luce

Ecco le “carte vincenti” della proposta messa a punto da Sorgenia:

prezzo dell’energia elettrica del mercato all’ingrosso (agganciato all’indice PUN – Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra per il primo anno; dal secondo anno si aggiunge un contributo di 0,034 €/kWh ;

(agganciato all’indice PUN – Prezzo Unico Nazionale) per il primo anno; dal secondo anno si aggiunge un contributo di ; contributo fisso a scalare per i clienti più fedeli : 96 euro per il primo anno con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi;

: 96 euro per il primo anno con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi; bonus di benvenuto di 50 euro in bolletta inserendo il codice amico “SEQUOIA” in fase di attivazione del contratto;

in bolletta inserendo il codice amico “SEQUOIA” in fase di attivazione del contratto; Beyond Energy gratis: si tratta del servizio di monitoraggio dei consumi per ottimizzare l’energia elettrica in casa e ridurre i consumi;

possibilità di attivare l’offerta in modalità Dual Fuel: scegliendo Sorgenia per luce e gas si potrà ottenere uno sconto di 100 euro.

Sottoscrivendo questa promozione, la “famiglia tipo” avrebbe una spesa di 107,08 euro al mese per le bollette della luce. Clicca al link di seguito per ulteriori dettagli:

Illumia Luce Flex Web

Di seguito la “carta d’identità” della promozione Illumia:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + un contributo al consumo pari a 0,01 €/kWh ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + un contributo al consumo pari a ; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione pari a 10 euro al mese (120 euro all’anno);

(120 euro all’anno); opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria: quest’ultima permette di risparmiare grazie alla distribuzione dei consumi nelle ore serali e nei fine settimana, quando il prezzo dell’energia è più basso.

energia verde inclusa.

La “famiglia tipo” che volesse attivare la soluzione Illumia riceverebbe bollette dall’importo mensile pari a 116,77 euro. Per una panoramica dettagliata dell’offerta e per procedere con l’attivazione, clicca qui sotto:

Le offerte gas per tagliare le spese in bolletta a Novembre 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO GAS COSTO 1 Edison Energia Edison World Gas 0,8260 €/Smc 227,31 euro al mese 2 wekiwi Gas alla Fonte 0,8760 €/Smc 230,03 euro al mese

Le promozioni metano analizzate di seguito (e fatte salire sul podio della convenienza dal comparatore di SOStariffe.it) sono tra le più economiche per una famiglia il cui consumo annuale di metano è pari a 1.400 Smc di gas, con fornitura attiva nel comune di Milano.

Edison World Gas Plus

Edison Energia aiuta i propri clienti a tenere a freno le spese in bolletta grazie alla seguente promozione:

accesso al prezzo del gas all’ingrosso agganciato all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi aggiuntivi ;

agganciato all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) ; contributo fisso mensile dimezzato: da 20 euro a 10 euro, per un totale di 120 euro all’anno ;

; accesso gratuito ai servizi EdisonRisolve e CoCo ;

e ; gestione 100% digitale della fornitura grazie all’area clienti online e all’App My Edison;

possibilità di attivare l’offerta in modalità Dual Fuel, sottoscrivendo un unico contratto con Edison Energia per luce e gas.

Clicca al link di seguito per attivare questa promozione, che costerebbe alla “famiglia tipo” 227,31 euro al mese.

Gas alla Fonte wekiwi

Anche la web company wekiwi assicura un prezzo del metano in linea con le condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso. Ecco un quadro completo della promozione:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + 0,05 €/Smc di contributo al consumo;

in base al (Punto di Scambio Virtuale) + di contributo al consumo; contributo fisso di 67 euro all’anno (indipendente dal consumo);

all’anno (indipendente dal consumo); bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22 (erogato al termine del primo anno di fornitura);

di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22 (erogato al termine del primo anno di fornitura); possibilità di acquistare i prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (illuminazione ad alta efficienza energetica, demotica e altri accessori elettronici) con uno sconto del 10% ;

; sistema di fatturazione che prevede una “carica mensile”, con importo e periodicità delle bollette scelte dal cliente.

Clicca al link di seguito per saperne di più sulla promozione gas wekiwi, per la quale la “famiglia tipo” spenderebbe 230,03 euro al mese in bolletta.

