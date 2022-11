Cambio operatore da TIM, Vodafone, WindTre, Iliad e altri provider: le offerte di Novembre 2022

Scopri le migliori offerte per il cambio operatore a novembre. Si possono avere minuti e SMS illimitati e fino a 160 GB in 5G a meno di 10 euro

Il cambio operatore può spaventare ma nella maggior parte dei casi è un’operazione molto vantaggiosa. I gestori di telefonia mobile sono infatti ben felici di accogliere nuovi clienti e a loro propongono infatti condizioni agevolate come uno sconto sul costo mensile o l’attivazione e servizi esclusivi. Per avere la certezza di aver trovato l’offerta giusta potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it, che vi consente di confrontare le proposte dei maggiori operatori e selezionare quella giusta in base alle vostre specifiche esigenze e consumi.

Le migliori offerte per il cambio operatore di novembre 2022

Offerte per chi cambia operatore Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Entry di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro 2 Very 4,99 di Very Mobile illimitati 30 GB in 4G fino a 30 Mbps 4,99 euro 3 Spusu 50 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G+ 5,98 euro 4 ho. 5,99 di ho. Mobile illimitati 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 euro 5 Kena 6,99 130 GB di Kena Mobile minuti illimitati e 500 SMS 130 GB in 4G fino a 60 Mbps 6,99 euro 6 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 90 GB in 5G 7,95 euro 7 Go 150 Flash+ Digital Easy Pay di WindTre minuti illimitati e 200 SMS 150 GB in 4G 8,99 euro 8 Flash 160 di Iliad illimitati 160 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 euro 9 Creami Extra WOW 150 di PosteMobile illimitati 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 9,99 euro 10 Vodafone Silver con prezzo bloccato 24 mesi illimitati 200 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 9,99 euro 11 TIM WONDER Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro

Chi sta pensando al cambio operatore ha davvero una ricchissima scelta di tariffe. I grandi operatori, ad esempio, hanno pensato a offerte che si possono attivare solo online specificamente per chi arriva dai gestori low cost. Alcuni MVNO (Mobile Virtual Network Operator) invece scelgono di rendere disponibili a tutti le loro promozioni mentre altri mettono una barriera all’attivazione in base al gestore di provenienza. Solitamente le offerte più economiche sono riservate a chi arriva da altri MVNO. In questo caso è poi richiesta la portabilità del numero, che viene comunque eseguita gratuitamente da tutti i gestori entro un massimo di 3 giorni lavorativi.

Quando si esegue il cambio operatore bisogna fare attenzione. Solitamente questa procedura non ha costi a meno che non ci siano vincoli di qualche sorta associati alla propria attuale offerte mobile. In più bisogna considerare che gli operatore low cost sono sicuramente vantaggiosi per chi arriva dai grandi marchi ma spesso bisogna rinunciare a qualcosa in termini di velocità di navigazione.

Oggi comunque si possono facilmente attivare tariffe con minuti illimitati e fino a 200 GB inclusi o navigazione 5G ad alta velocità a meno di 10 euro al mese. Di seguito le migliori offerte per il cambio operatore di novembre:

1. Entry di Elimobile con minuti illimitati, 100 SMS e 30 GB in 4.5G a 4,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro con spedizione gratuita. Nell’offerta sono inclusi anche 50 elicoin e altrettanti se ne ricevono ad ogni rinnovo del piano. Le monete digitali si possono raccogliere anche attivando la ricarica automatica o utilizzando il servizio Run With Me semplicemente camminando.

Gli elicoin si possono poi spendere sull’app Elisium per acquistare contenuti a pagamento come esperienze uniche con i VIP, virtual masterclass, corsi online, etc. La prima ricarica è gratuita e si ha inclusa anche la visione della nuova serie TV Maccioverse di Maccio Capatonda. In roaming in Ue si hanno a disposizione 60 minuti e 1 GB per la navigazione. E’ poi possibile effettuare l’upgrade o downgrade della propria tariffa in ogni momento senza costi aggiuntivi.

2. Very 5,99 di Very Mobile con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps in download a 5,99 euro al mese. Attivazione e spedizione sono gratuite. L’offerta è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni MVNO selezionati con portabilità. La tariffa include anche 5,5 GB da utilizzare in roaming in Ue e un buono da 10 euro da spendere su Amazon.it.

3. Spusu 50 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS e 50 GB in 4G+ a 5,98 euro al mese per sempre. L’offerta include anche 4,9 GB per navigare in roaming in Ue e 100 GB di riserva da utilizzare nel momento in cui si esaurisce il traffico residuo. Con il servizio Riserva Dati invece si trasformano i minuti, SMS e Giga non utilizzati durante il mese in traffico dati aggiuntivo che diventa disponibile a partire dal successivo rinnovo ma non ha scadenza. Anche Spusu permette di cambiare offerta quando si vuole senza costi aggiuntivi.

4. ho. 5,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps in download e upload a 5,99 euro al mese più 6,99 euro una tantum per l’acquisto di una ricarica a coprire il primo rinnovo. SIM e attivazione sono gratuite. L’offerta è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni MVNO selezionati con portabilità. Per il roaming in Ue sono inclusi 5 GB.

Con il servizio Soddisfatti ho. Rimborsati potete provare la promozione per 30 giorni gratuitamente. Dopo un mese si può continuare con l’operatore o richiedergli il rimborso di tutte le spese sostenute direttamente online con due clic.

5. Kena 6,99 130GB di Kena Mobile con minuti illimitati, 500 SMS e 130 GB in 4G fino a 60 Mbps a 6,99 euro al mese per sempre. Attivazione e SIM sono gratuite. L’offerta è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni MVNO selezionati con portabilità. E’ possibile navigare in roaming fino a 6 GB. L’operatore consente di cambiare tariffa in ogni momento senza costo aggiuntivi

6. Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. Con acquisto online la SIM costa 10 euro con spedizione e attivazione gratuite. In Europa è possibile navigare in roaming fino a 8 GB. Nel piano sono inoltre inclusi i corsi della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali tra le più richieste oggi dalle aziende

7. Go 150 Flash+ Digital Easy Pay di WindTre con minuti illimitati e 200 SMS e 150 GB in 4G a 8,99 euro al mese. La SIM è gratuita mentre l’attivazione da 49,99 euro si può dividere in 2,08 rate per 24 mesi. L’offerta è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni MVNO selezionati con portabilità.

8. Flash 160 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 160 GB in 4G/4G+ o 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro. In roaming in Ue sono inclusi 9 GB. La tariffa è disponibile fino a domani 10 novembre, salvo proroghe.

9. Creami Extra WOW 150 di PosteMobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ a 9,99 euro al mese. Con acquisto online l’attivazione è gratuita. La SIM cost 20 euro con 20 euro di traffico incluso. In roaming in Ue si può navigare fino a 8,19 GB.

10. Vodafone Silver con prezzo bloccato per 24 mesi di Vodafone con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G con Smart Pay a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro al mese. L’offerta è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni MVNO selezionati con portabilità.

Smart Pay è il sistema per l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito per avere anche:

Più Giga inclusi e uno sconto sul costo mensile del piano

5G Priority Access per avere una connessione stabile e veloce anche in assenza di segnale 5G o 4G a causa del traffico elevato

per avere una connessione stabile e veloce anche in assenza di segnale 5G o 4G a causa del traffico elevato Vodafone Club con 10 GB aggiuntivi al mese, navigazione 5G e sconti sui prodotti e acquisti su Booking.com, Everli, Amazon.it, Q8, YOOX e Carrefour.it

11. TIM Wonder Six di TIM con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. Primo mese e attivazione gratuiti per i nuovi clienti con acquisto online. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico residuo. L’offerta è riservata a chi arriva da Iliad o alcuni MVNO selezionati con portabilità. In roaming in Ue è possibile utilizzare tutti i Giga inclusi.

Se siete già clienti di TIM per la rete fissa e acquistate questa offerta potete avere Giga illimitati con l’attivazione di TIM Unica. La promozione è gratuita e resta valida fino a quando si mantiene la connessione domestica. Il pagamento avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica. Con TIM Unica avete anche:

TIMVISION con Disney+ per 3 mesi (poi si rinnova a 9,99 euro al mese)

Sconti fino a 500 euro su alcuni smartphone se si mantiene l’offerta mobile per 30 mesi

Una seconda SIM con le offerte TIM 5G Power a prezzo scontato

10 badge in regalo su TIM Collection per vincere con TIM Party un volo a Las Vegas o Los Angeles

