Cambio operatore da TIM: le migliori proposte di agosto 2020

Il catalogo delle offerte TIM ha introdotto delle novità interessanti per chi è alla ricerca di piani internet senza limiti o che voglia navigare sulle nuove reti 5G, ci sono poi i piani under 25 e over 60 con servizi dedicati. Ecco quali sono le promozioni più convenienti per chi passa a TIM e come attivarle

In genere chi pensa ad un passaggio da un gestore all’altro lo fa per risparmiare o per trovare dei servizi più efficienti. TIM non è un operatore low cost, le sue offerte attirano gli utenti alla ricerca di reti più veloci e stabili o di un migliore supporto clienti.

Le promozioni winback

All’inizio dell’estate il gestore ha anche lanciato una serie di promozioni winback, si tratta di piani studiati ad hoc per riuscire a recuperare clienti passati ad altri operatori. I piani in questione non vengono offerti a tutti i clienti ma solo ad un selezionato gruppo di utenti.

Tra le offerte che sono state proposte dai call center ad ex clienti TIM passati a PosteMobile, Rabona, Fastweb, Very Mobile, Vodafone o WindTre ci sono:

Tim Supreme New a 5,99 euro al mese con 50 GB

Tim Steel Pro a 7,99 euro al mese con 50 GB

TIM Titanium a 9,99 euro al mese con 50 GB

TIM Supreme con Star a 7,99 euro al mese con 70 GB

Non sono invece state previste offerte per i clienti che sia passati con uno dei gestori virtuali che si appoggiano a rete TIM: Kena Mobile, Coop Voce e Tiscali, per esempio.Gli utenti non possono richiedere l’attivazione di questi piani speciali, sono i call center del gestore che contattano una lista di clienti possono proporre una di queste alternative.

Le migliori tariffe per chi cambia operatore

In questa guida analizzeremo le offerte disponibili per tutti i nuovi clienti che chiedano di trasferire il proprio numero a TIM o che attivino una sim del gestore.

Per passare a TIM dovrete avere un documento di identità (in corso di validità), il seriale della sim (solo se volete effettuare la portabilità del numero), codice fiscale. Scegliere la promozione più adatta alle vostre esigenze può essere un’operazione un po’ più complessa di quanto crediate, per facilitare la ricerca potete utilizzare il comparatore di SosTariffe.it.

Questo strumento vi consentirà di selezionare le principali caratteristiche che cercate nel vostro nuovo piano tariffario: minuti, sms, quantità di Giga, costo medio del canone, ecc. Una volta avviate la ricerca l’algoritmo studiato dagli esperti di SosTariffe.it eliminerà le offerte che non corrispondono ai vostri desideri e vi fornirà una classifica delle tariffe in linea con le richieste esposte.

Con il raffronto online si possono conoscere le migliori tariffe mobile del mese o di un singolo gestore. Si può anche selezionare l’attuale operatore di provenienza e scoprire quali sono i piani riservati a chi voglia passare da un gestore all’altro.

Le promozioni per chi passa a TIM

Uno dei piani più popolari al momento tra i clienti che tornano, o passano, a TIM è la promozione 5G con Giga illimitati. Tra le altre soluzioni da segnalare ci sono i piani under 25 a 9,99 euro con 40 Giga e quelli per i clienti più anziani con assistenza dedicata e un traffico voce senza limiti. Ecco quali sono le promozioni per chi cambia gestore e passa a TIM ad Agosto 2020.

Le offerte TIM di Agosto 2020

1. TIM Young Student Edition

Iniziamo ad analizzare le condizioni studiate per i clienti con meno di 25 anni. L’offerta under 25 è una promozione con un costo molto contenuto, rispetto ad altri piani TIM, 9,99 euro al mese, e include:

Giga illimitati per e-learning, chat, social e app di musica

minuti illimitati verso i numeri nazionali

sms senza limiti

40 GB per navigare in 4G

TIMMusic Platinum gratis per 6 mesi

pacchetto Video Card gratis per 3 mesi

L’opzione Video Card è un piano di TIM che ha un costo di 5,99 euro al mese (in promozione) e permette di non consumare Giga quando si naviga su app per guardare film in streaming o altri contenuti video.

Nel servizio e-learning sono compresi i Giga consumati per le seguenti applicazioni: Skype, Microsoft Teams, WeSchool, Amazon Chime, Zoom, Google Classroom, Cisco WebEx, GoToMeeting, Jrsi Meetin. L’elenco di queste app potrebbe ampliarsi nei prossimi mesi.

2. Young Senza Limiti

La versione originali del pacchetto Giovani di TIM è l’offerta Young Senza limiti. In questo caso si potrà attivare la promozione solo se non si sono ancora compiuti 30 anni. Il canone di Young Senza Limiti è di 14,99 euro al mese e offre ai clienti:

60 GB in 5G (ridotti a 30 GB se si attiva il rinnovo su credito residuo)

opzione Giga illimitati su app e social

minuti e sms senza limiti

TIMMusic Platinum gratis per 6 mesi (accesso a brani originali in esclusiva, catalogo multimediale anche offline)

Il servizio di Chat & Social, compreso gratis con questa offerta, ha un costo mensile di 4,99 euro e come la Video Card permette a chi lo attivi di non consumare Giga quando si utilizzano le principali applicazioni social e per chattare online.

Questa offerta è anche compatibile con la navigazione su rete 5G.

3. 60+ Senza limiti

Le condizioni dell’offerta riservata ai clienti con più di 60 anni sono molto diverse. Queste promozioni sono composte da un traffico voce senza limiti, ma da un bundle Giga decisamente contenuto. Il plus offerto agli utenti senior è un servizio di assistenza completa e dedicata che gli consente di avere supporto per la configurazione dei dispositivi e per un’altra serie di operazioni.

Ecco cosa comprende la promozione TIM 60+ Senza limiti :

4 GB per navigare in 4G

opzione Giga illimitati per chattare

minuti senza limiti

assistenza prioritaria quando si chiama il 119

supporto per configurazione e uso dei device con servizio Doctor TIM Mobile

Per richiedere l’assistenza dei tecnici dedicati si dovrà chiamare l’800.500.500. Se i tecnici non saranno in grado si risolvere il problema non dovrete pagare l’intervento.

4. Advance 5G Unlimited

Passiamo quindi alle tariffe 5G di TIM, quando la rete sarà completata queste offerte vi permetteranno di navigare a 2 Gigabit/s. La prima tariffa che analizziamo è la Advance 5G Unlimited, un piano che richiede un canone mensile di 39,99 euro. Nella promozione sono compresi:

minuti illimitati verso i numeri nazionali

sms senza limiti

250 minuti verso l’estero

TIM Games gratis per 3 mesi

Giga senza limiti in 5G

servizi Lo sai e Chiama Ora gratis

roaming UE ed extra UE

Con questa tariffa sarà anche possibile avere avere un 1 Giga di scorta da utilizzare in casi di emergenza al costo di 1,90 euro ogni 200 MB.

5. Advance 5G

Se non vi accontentate di un bundle dati contenuto, ma siete tra coloro che stanno cercando un’offerta 5G TIM offre la Advance 5G a 29,99 euro al mese. In questo piano sono compresi:

minuti e sms senza limiti verso i contatti nazionali

50 GB per navigare

roaming UE

consegna sim e attivazione 9 euro

Si potrà attivare questo piano solo con addebito su carta o pagamento RID.

TIM UNICA e altri servizi

Ai clienti che abbiano una connessione di rete fissa TIM e attivino anche un piano mobile con il gestore sarà offerta anche TIM UNICA. Si tratta di un’opzione che estenderà il pacchetto dati e vi consentirà di avere Giga illimitati sul vostro smartphone. Oltre che sul vostro numero questa opzione potrà poi essere attivata su altri 5 contatti TIM di famiglia.

A pagamento sarà poi possibile abbinare a qualunque offerta di TIM i pacchetti per non consumare Giga. Queste Card sono:

Games

Music

Social & Chat

Video

I costi di questi pacchetti possono variare tra i 6 euro e i 3 euro circa e si possono rinnovare o disattivare a piacimento.

Come ottenere premi ricaricando la sim

I clienti che scarichino l’app My TIM e si registrino a TIM Party potranno ottenere sconti e promozioni riservate. Il gestore ha anche sviluppato un programma fedeltà che premierà gli utenti che restano in TIM, ci sono diverse fasce di premi in base agli anni di attivazione dei piani del gestore.

Un altro servizio che consentirà di ottenere dei vantaggi per gli utenti è Ricarica + o il sistema Ricarica automatica. Il primo è un sistema di ricarica che vi consentirà di avere Giga senza limiti. I meccanismo di Ricarica + prevede un contributo di 1 o 2 euro su ricariche che vanno da 5 euro e fino a 30 euro, l’extra serve per attivare il bundle Giga internet senza limiti per 1 giorno e fino ad un massimo di 3 giorni.

Con Ricarica automatica potrete invece programmare dei pagamenti fissi dalla carta di credito o dal conto corrente sulla sim. Il servizio ricaricherà la scheda un paio di giorni prima del rinnovo delle offerte o se si scende al di sotto di una precisa soglia di credito.

Il Servizio Clienti

Il numero da contattare per ottenere maggiori informazioni su promozioni o servizi e per avere assistenza in caso di guasti o problemi di rete è il 199. Si potrà ottenere supporto anche tramite l’app My TIM o chattando su Twitter o Facebook con gli assistenti virtuali.

Sono online sulla pagina di Assistenza anche i manuali e le principali indicazioni per risolvere problemi di configurazione o altre procedure standard.

