Cambio fornitore luce e gas: offerte e passaggio a Settembre 2022

Tenere d’occhio le promozioni del Mercato libero e scegliere l’azienda energetica che assicuri le offerte più convenienti sono alcune delle strade che i clienti domestici possono percorrere per mitigare l’impatto delle stangate in bolletta . Su SOStariffe.it le offerte più vantaggiose da attivare a Settembre 2022 .

Offerte in evidenza A2A Easy Luce 1.024,67 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.831,37 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

In vista di un autunno che si prospetta sempre più buio per i rialzi dei prezzi di energia elettrica e gas, le famiglie italiane cercano di correre ai ripari valutando l’opzione del cambio di fornitore. Ma come scegliere l’azienda energetica che assicuri offerte dal miglior rapporto qualità-prezzo quando il Mercato libero è una porta spalancata su un vasto assortimento di fornitori e promozioni?

Un aiuto nel rispondere a questa domanda arriva dal comparatore di SOStariffe.it, uno strumento online e gratuito che consente ai titolari di utenze domestiche di trovare la soluzione luce e gas “cucita” sulle esigenze di spesa e consumo della propria famiglia.

Il sistema di comparazione permette di inserire le informazioni relative al consumo annuale reale di energia elettrica e gas della propria utenza (contenute sempre in bolletta, alla voce “Consumi”) oppure di stimare tale dato impostando una serie di filtri, dal numero di componenti della famiglia al tipo di elettrodomestici utilizzati nell’arco della giornata.

Per avviare il confronto tra le tariffe e accedere al comparatore (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per iOS e Android) basta cliccare sul link di seguito:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Energia elettrica: le top offerte di Settembre 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO LUCE COSTO 1 wekiwi Energia alla Fonte 0,543 €/kWh 83,25 € al mese 2 A2A Energia A2A Easy Luce 0,543 €/kWh 85,70 € al mese 3 Edison Energia Edison World Luce Plus 0,543 €/kWh 86,26 € al mese 4 Eni Plenitude Trend Casa Luce 0,5692 €/kWh 93,72 € al mese

Il comparatore di SOStariffe.it ha scandagliato le soluzioni del Mercato libero per luce e gas e selezionato le più performanti (in termini di costi e servizi) per una “famiglia tipo” che registri un consumo annuale in bolletta di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW). Il prezzo dell’energia elettrica illustrato in tabella si riferisce al valore dell’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) ad Agosto 2022, l’ultimo attualmente a disposizione.

Le offerte di seguito analizzate hanno un minimo comun denominatore: propongono una tariffa a prezzo indicizzato. Si tratta di soluzioni luce che garantiscono l’accesso al prezzo dell’energia elettrica applicato dal mercato all’ingrosso, con aggiornamenti mensili che consentano ai consumatori di beneficiare del prezzo della materia prima energia più basso possibile (compatibilmente con lo “tsunami” energetico in corso).

Energia alla Fonte wekiwi

La promozione messa in campo dalla web company wekiwi propone:

tariffa indicizzata in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale);

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale); bonus di benvenuto di 30 euro con il codice SOSW22;

di 30 euro con il codice SOSW22; 10% di sconto sullo shop online wekiwi per l’acquisto di prodotti per l’illuminazione led, demotica e altri accessori elettronici;

sullo shop online wekiwi per l’acquisto di prodotti per l’illuminazione led, demotica e altri accessori elettronici; energia rinnovabile inclusa nel prezzo;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 83,25 euro.

Per maggiori informazioni, clicca al link qui sotto:

SCOPRI WEKIWI ENERGIA ALLA FONTE »

A2A Easy Luce



A2A Energia propone una promozione che si basa su:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi aggiuntivi ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) ; possibilità di attivare la tariffa bioraria (vantaggiosa per chi usa l’energia prevalentemente di sera e nei weekend;

(vantaggiosa per chi usa l’energia prevalentemente di sera e nei weekend; 50% di sconto sul contributo fisso mensile (pari a 12 euro) per il primo anno di fornitura;

con A2A Easy Moving , possibilità di aggiunta di un pacchetto di ricarica per coloro che possiedono un veicolo elettrico;

, possibilità di aggiunta di un pacchetto di ricarica per coloro che possiedono un veicolo elettrico; luce 100% green;

spesa stimata mensile per la “famiglia tipo”: 85,70 euro.

Per maggiori informazioni, clicca al link qui sotto:

Scopri A2A Easy Luce »

Edison World Luce Plus

La promozione di Edison Energia si contraddistingue per:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza alcun sovrapprezzo ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) ; opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria;

contributo mensile che ammonta a 6,45 euro (anziché 12,90);

accesso gratuito al servizio EDISONRisolve ;

; possibilità di attivare l’offerta in modalità Dual Fuel , ovvero un unico contratto di fornitura sia per la luce sia per il gas;

, ovvero un unico contratto di fornitura sia per la luce sia per il gas; spesa stimata mensile per la “famiglia tipo: 86,26 euro al mese.

Per maggiori informazioni, clicca al link qui sotto:

SCOPRI EDISON WORLD LUCE PLUS »

Trend Casa Luce

Eni Plenitude (ex Eni Gas e Luce) illumina la casa dei propri clienti con un’offerta che prevede:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo di 0,0132 €/kWh ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo di ; fino a 24 euro di sconto in bolletta (1 euro mese per 2 anni) con domiciliazione bancaria ;

in bolletta (1 euro mese per 2 anni) ; gestione 100% digitale della fornitura con area Clienti online e App Eni Plenitude;

energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili coperta da Garanzia d’Origine;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 93,72 euro.

Annunci Google

Per maggiori informazioni su Trend Casa Luce in versione monoraria, clicca al link qui sotto:

Scopri Trend Casa Luce »

Per coloro che vivono la casa nelle ore serali e nei fine settimana, potrebbe essere vantaggiosa l’attivazione dell’opzione bioraria, in quanto il prezzo dell’energia è inferiore rispetto a quello applicato nelle ore diurne e nei giorni feriali.

Per maggiori informazioni su Trend Casa Luce Bioraria (95,15 euro al mese per la “famiglia tipo”), clicca al link qui sotto:

Scopri Trend Casa Luce Bioraria »

Gas: le promozioni più convenienti di Settembre 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO GAS COSTO 1 A2A Energia A2A Easy Gas 2,4714 €/Smc 146,13 € al mese 2 wekiwi Gas alla Fonte 2,3714 €/Smc 147,93 € al mese 3 Edison Energia Edison World Gas Plus 2,4714 €/Smc 150,81 € al mese 4 Iberdrola EcoTua Index Casa Promo Gas 2,4714 €/Smc 160,47 € al mese

Di seguito presentiamo alcune delle migliori offerte gas di Settembre 2022, alcune delle quali potranno essere attivate anche in modalità Dual Fuel. Per tutte le offerte i prezzi sono stimati su una “famiglia tipo” che consuma 1400 Smc di gas per riscaldamento, acqua calda e cottura dei cibi. Il prezzo del gas illustrato in tabella si riferisce al valore dell’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) ad Agosto 2022, l’ultimo attualmente a disposizione.

A2A Easy Gas

La promozione per la fornitura di metano di A2A Energia include:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi extra ;

(Punto di Scambio Virtuale) ; sconto del 50% sul contributo fisso mensile (che ammonta a 12 euro) per i primi 12 mesi di fornitura;

sul contributo fisso mensile (che ammonta a 12 euro) per i primi 12 mesi di fornitura; possibilità di attivare la fornitura anche con WhatsApp;

spesa stimata mensile per la “famiglia tipo”: 146,13 euro.

Per maggiori informazioni, clicca al link qui sotto:

Scopri A2A Easy Gas »

Gas alla Fonte wekiwi

Anche per la fornitura di gas, la web company wekiwi conferma la sua posizione di magnete del risparmio grazie a una soluzione gas include:

prezzo indicizzato in base all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) ridotto di 0,10 €/Smc per il gas;

in base all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) ridotto di per il gas; sconto di benvenuto di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22;

in bolletta con il codice sconto SOSW22; sconto del 10% sull’acquisto di gadget per la casa e l’illuminazione sull’e-shop wekiwi;

sull’acquisto di gadget per la casa e l’illuminazione sull’e-shop wekiwi; spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 147,93 euro.

Per maggiori informazioni, clicca al link qui sotto:

SCOPRI GAS ALLA FONTE WEKIWI »

Edison World Gas Plus

Ecco una panoramica dell’offerta di Edison Energia per la fornitura di gas:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi extra ;

in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) ; contributo mensile pari a 6,45 euro (anziché 12,90 euro);

servizio EDISONRisolve gratuito ;

; spesa stimata mensile per la “famiglia tipo”: 150,81 euro.

Per maggiori informazioni, clicca al link qui sotto:

SCOPRI EDISON WORLD GAS PLUS »

EcoTua Index Casa Promo Gas

Iberdrola, la multinazionale spagnola con sede a Bilbao, fonda la sua offerta per la fornitura di gas sui seguenti pilastri:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza sovrapprezzo ;

(Punto di Scambio Virtuale) ; gestione online della fornitura con App Iberdrola e servizio di bolletta online;

pagamento con bollettino postale e RID;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 160,47 euro.

Per maggiori informazioni, clicca al link qui sotto:

SCOPRI ECOTUA INDEX CASA PROMO GAS »