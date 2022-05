Cambio fornitore luce e gas: offerte e passaggio a Maggio 2022

Offerte in evidenza E.ON ValoreMercato Luce 1.178,55 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Luce Flex Web 1.091,23 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 945,83 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

SOStariffe.it, attraverso il suo comparatore di tariffe di luce e gas per casa, ti accompagna nella scelta della soluzione su misura per i tuoi bisogni. Ecco una bussola per orientarti nelle promozioni più convenienti di energia elettrica e gas disponibili sul mercato e come procedere con il passaggio in poche, semplici mosse.

Dopo un inverno all’insegna delle stangate sui costi di energia elettrica e gas, la rincorsa al risparmio non accenna a rallentare. Tra le soluzioni che le famiglie adottano per tenere sott’occhio i costi delle bollette, il cambio del fornitore di energia elettrica e il passaggio a un nuovo gestore del gas (anche all’interno dello stesso Mercato Libero) sono quelle che assicurano la maggior convenienza. Ma come funziona il cambio di fornitura e come fare a individuare le promozioni più economiche di Maggio 2022?

L’iter è semplice perché sarà il nuovo gestore a farsi carico della parte burocratica, con la garanzia di una continuità del servizio durante il passaggio dal vecchio al nuovo fornitore. L’utente dovrà solo concentrare la propria attenzione sulla scelta dell’offerta più in linea con il proprio fabbisogno mensile e annuale e le proprie esigenze di spesa.

In questo viaggio nella convenienza gioca un ruolo fondamentale l’abilità nella comparazione delle offerte attraverso l’ampia varietà di tariffe disponibili sul mercato. Ecco perché SOStariffe.it tramite il comparatore di offerte luce e gas (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android ed iOS), rappresenta un alleato efficace nella valutazione e nella scelta delle promozioni più aggiornate e vantaggiose in fatto di luce e gas.

Confronta le migliori offerte di luce e gas »

Una delle prime strade da percorrere per abbattere i costi di luce e gas in bolletta è procedere con il passaggio dal regime di Maggior Tutela alle offerte del Mercato Libero (la cui obbligatorietà scatterà, a meno di rinvii, dal 1° gennaio 2024. Tuttavia, anche per chi ha già effettuato il passaggio al Mercato Libero, la consultazione periodica delle promozioni luce e gas potrebbe risultare la strada giusta verso il risparmio.

Ecco perché su SOStariffe.it è possibile fare delle simulazioni a partire dai propri dati di consumo reale, oppure utilizzando i filtri disponibili al suo interno. Una volta inseriti i dati richiesti, il comparatore restituirà all’utente un elenco delle offerte in base alla convenienza e, per ciascuna tariffa, saranno indicati una stima della spesa annuale e il possibile risparmio ottenibile rispetto al mercato tutelato.

Ma quali sono le migliori offerte di luce e gas di Maggio 2022? Di seguito una mappa con le offerte più convenienti per energia elettrica e gas naturale in termini di costi e servizi disponibili.

Le migliori offerte luce e gas di Maggio 2022

OFFERTE CARATTERISTICHE Illumia Luce Flex Web tariffa monoraria a prezzo indicizzato non ARERA; il prezzo dell’energia segue l’andamento del PUN senza costi extra

sconto di benvenuto di 20 euro Prezzo Chiaro A2A tariffe luce e gas a prezzo indicizzato in base al PUN (per la luce) e all’indice TTF (per il gas)

un anno di contributo luce e gas (48 euro per fornitura) pagato da A2A Energia Wekiwi Energia e Gas alla fonte tariffe luce e gas a prezzo indicizzato in base al PUN (per la luce) e all’indice PSV (per il gas)

sconto di benvenuto di 30 euro utilizzando il codice sconto SOSW22 NeN Luce e Gas prezzo bloccato per 36 mesi, sia per la luce che per il gas

bonus di benvenuto di 48 euro Pulsee Luce Relax Fix prezzo bloccato per 24 mesi

bonus di benvenuto di 50 euro con codice sconto SOS50

Ecco quali sono le migliori offerte luce e gas per una “famiglia tipo” caratterizzata da:

un consumo annuo di 2.700 kWh di energia elettrica con potenza impegnata di 3 kW

di energia elettrica con potenza impegnata di 3 kW un consumo annuo di 1.400 Smc di gas naturale per una fornitura attiva a Milano

Illumia Luce Flex Web

Illumia propone una promozione luce di tipo monorario che si caratterizza per:

tariffa a prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale)

spesa stimata per la “famiglia tipo” pari a 91 euro al mese

la possibilità di ottenere uno sconto di benvenuto di 25 euro;

l’energia prodotta proviene al 100% da fonti rinnovabili.

Annunci Google

Scopri Illumia Luce Flex Web »

Prezzo Chiaro A2A – Luce e gas

L’offerta luce e gas di A2A ha le seguenti caratteristiche:

tariffe luce e gas a prezzo indicizzato in base al PUN (per la luce) e all’indice TTF (per il gas)

spesa stimata per la “famiglia tipo” pari a 90 euro al mese per la luce e 197 euro per il gas

1 anno di contributo luce e gas pagato da A2A Energia (48 euro) con attivazione online;

l’energia è prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Scopri Prezzo Chiaro A2A »

Wekiwi Energia e Gas alla fonte

L’offerta proposta da wekiwi contempla:

tariffe luce e gas a prezzo indicizzato in base al PUN (per la luce) e all’indice PSV (per il gas); il prezzo del gas è scontato di 0,1 €/Smc rispetto al prezzo dell’indice PSV

spesa stimata per la “famiglia tipo” pari a 98 euro al mese per la luce e 181 euro per il gas

30 euro di bonus in bolletta con il codice sconto SOSW22 disponibile in esclusiva su SOStariffe.it;

energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

Scopri Wekiwi Energia e Gas alla fonte »

NeN Luce e Gas

L’offerta luce e gas di NeN offre i seguenti vantaggi:

tariffa monoraria e prezzo fisso e bloccato per 36 mesi; prezzo della luce pari a 0,2530 €/kWh e prezzo del gas pari a 1,0100 €/Smc

spesa stimata per la “famiglia tipo” pari a 79 euro al mese per la luce e 172 euro per il gas

energia italiana 100% verde.

48 euro di bonus di benvenuto

Scopri NeN Luce e Gas »

Pulsee Luce Relax Fix

L’offerta per la fornitura di energia elettrica di Pulsee presenta le seguenti caratteristiche:

tariffa monoraria con prezzo fisso e bloccato per 24 mesi; il prezzo della componente energia della bolletta è pari a 0,277 €/kWh

spesa stimata per la “famiglia tipo” pari a 86 euro al mese

50 euro di sconto di benvenuto con il codice SOS50

Scopri Pulsee Luce Relax Fix »

Quella proposta è un’analisi delle promozioni in tempo reale riferita alla data di pubblicazione di questo articolo. Non bisogna però dimenticare che non esistono tariffe di luce e gas più convenienti in assoluto. Per attivare nuove offerte e assicurarsi risparmi in bolletta è necessario comparare le offerte a partire dai dati reali di consumo di ciascuna utenza.