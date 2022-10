Cambiare conto corrente: guida al passaggio a Ottobre 2022

Cambiare banca e aprire un nuovo conto corrente può essere vantaggioso per i risparmiatori che desiderano tagliare i costi delle spese bancarie. Ecco una guida per il passaggio da un vecchio a un nuovo conto corrente e le migliori offerte selezionate da SOStarifffe.it .

Quando si sta decidendo di aprire un nuovo conto corrente occorre prestare molta attenzione ad alcune voci di spesa: canone annuo di tenuta del conto stesso e commissioni applicate sulle principali operazioni. C’è da osservare che nel panorama del mercato bancario italiano, risultano particolarmente vantaggiosi i conti correnti online perché sono convenienti essendo perlopiù a zero spese, oppure avendo dei costi di gestione molto bassi. Inoltre sono conti che includono numerosi servizi gratuiti: per esempio, dalla carta di debito al bonifico.

Ma quali sono i migliori conti correnti online di ottobre 2022? Sono 3 ed è stato possibile identificarli grazie al comparatore di conti di correnti di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS).

Cambiare banca: ragioni e offerte del mercato

BANCA CONTO CORRENTE CARATTERISTICHE 1 BBVA Conto BBVA canone annuo gratuito

carta di debito inclusa

bonifico ordinario e istantaneo gratuito

prelievo contanti gratuito se pari o superiore a 100 euro in qualsiasi banca 2 Banca Widiba Widiba Start canone annuo gratuito per i primi 12 mesi, poi 3 euro al mese ma con possibilità di azzerarlo

carta di debito inclusa

bonifico ordinario gratuito

PEC di 1 Giga gratuita 3 IBL Banca ControCorrente Semplice canone annuo gratuito per questa versione, per le altre 3 solo i primi 6 mesi, poi canone molto basso

nessuna imposta di bollo per tutto il 2023

carta di debito inclusa

2% di tasso di intesse su tutte le somme fino al 30 giugno 2022

1 bonifico ordinario gratuito al mese, per i successivi, invece, la commissione è di 0,40 euro

La principale ragione per cambiare banca è anzitutto quella di risparmiare sulle spese di gestione del conto corrente e sulle commissione applicate sulle principali operazioni. A questo proposito, i conti correnti online sono quelli più economici e che fanno risparmiare anche tempo in quanto non è più necessario andare in una filiale né per l’operazione di apertura né per effettuare le operazioni. Ecco qui di seguito, quali sono le migliori offerte attualmente disponibili sul mercato bancario.

Conto BBVA

Il canone annuale gratuito è ciò che rende il conto corrente online di BBVA una delle offerte più convenienti per i risparmiatori che desiderano aprire un nuovo conto. Con IBAN italiano, carta di debito fisica o digitale anch’essa completamente gratuita e con collegamenti ad Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay per pagamenti online, il conto della banca multinazionale spagnola include anche:

prelievo bancomat a partire da 100 euro gratuiti anche da altra banca in Italia e in tutti i paesi di zona Euro;

a partire da 100 euro gratuiti anche da altra banca in Italia e in tutti i paesi di zona Euro; nessuna commissione per bonifici istantanei (fino a un massimo di 1.000 euro) e ordinari fino a un massimo di 6.000 euro;

per bonifici istantanei (fino a un massimo di 1.000 euro) e ordinari fino a un massimo di 6.000 euro; nessuna commissione per gli acquisti in valuta straniera;

possibilità di ricaricare il conto gratis;

anticipo dell’accreditato dello stipendio;

addebito di abbonamenti;

attivare la domiciliazione bancaria delle utenze

rateizzazione delle spese fatte con la carta di debito.

Per i nuovi clienti, la banca multinazionale spagnola offre anche un pacchetto di tre promozioni per un totale di 230 euro. In dettaglio, ecco che cosa prevedono:

Gran Cashback 20%di BBVA per ottenere fino a 100 euro direttamente sul conto il primo mese;

per ottenere fino a direttamente sul conto il primo mese; Cashback 1% di BBVA , per ottenere fino a 30 euro nell’arco di un anno;

, per ottenere fino a 30 euro nell’arco di un anno; “Passaparola”: un bonus di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA (da 1 a 5 persone), con un omaggio fino a un massimo di 100 euro.

Al link di seguito tutti i dettagli dell’offerta di BBVA:

Conto Widiba Start di Banca Widiba

Tra i conti correnti online più economici di ottobre 2022 c’è Widiba Start proposto da Banca Widiba, la banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi. Si tratta di un conto che ha il canone gratuito per il primo anno e azzerabile successivamente per chi lo aprirà entro il 2 novembre. Inoltre che offre gratuitamente il servizio di portabilità WidiExpress per trasferire il vecchio conto e tutte le operazioni a esso collegate (stipendio, utenze, bonifici e molto altro) solamente compilando un modulo online.

Ai nuovi clienti offre i seguenti servizi:

carta di debito gratis, sia fisica che virtuale, con possibilità di pagamenti con Google Pay e Apple Pay;

gratis, sia fisica che virtuale, con possibilità di pagamenti con Google Pay e Apple Pay; piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL;

prelievo gratuito senza commissioni in area Euro per importi pari o superiori a 100 euro da sportello ATM del Gruppo Montepaschi (2 euro di commissione da ATM di altre banche);

bonifici ordinari online senza commissioni;

senza commissioni; casella PEC da 1 Giga e firma digitale gratuiti fino a quando si è clienti della banca.

Il conto Widiba Start è a zero speso per i primi 12 mesi, dal secondo anno invece è previsto un canone di 3 euro al mese, ma è una spesa che è possibile azzerare grazie a una serie di promozioni:

3 euro in meno se si hanno meno di 30 anni di età;

in meno se si hanno meno di 30 anni di età; 1 euro in meno con l’accredito di stipendio e pensione;

in meno con l’accredito di stipendio e pensione; 1 euro di risparmio con un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro;

di risparmio con un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro; 2 euro di sconto con 10.000 euro investiti in risparmio gestito (fondi, Sicav, polizze);

di sconto con 10.000 euro investiti in risparmio gestito (fondi, Sicav, polizze); 1 euro di riduzione con 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (obbligazioni, azioni, fondi d’investimento ETF e strumenti finanziari ETC).

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta di Banca Widiba, segui il link qui sotto:

ControCorrente Semplice di IBL Banca

Con l’apertura di ControCorrente di IBL Banca entro il 31 dicembre 2022, in una delle quattro versioni disponibili nel pacchetto (Semplice Particolare, Originale e Straordinario) è possibile beneficiare della promozione che offre un tasso di interesse del 2% lordo fino al 30 giugno 2022 su tutte le somme libere, indipendentemente dal pacchetto scelto e dalla giacenza media sul conto. Dopo fino allo 0,30% in base alla giacenza media. E in più l’imposta di bollo è a carico della banca per il tutto il 2023 e il canone è gratuito per i primi sei mesi.

Per “ControCorrente Semplice“, la versione base del pacchetto, il canone annuale è gratuito per sempre con giacenza media mensile superiore a 5 mila euro o con vincoli attivi. Inoltre è possibile operare in totale sicurezza su questo conto tramite Internet banking e con l’app IBL E-Bank. E si possono pagare anche F24, MAV, RAV, bollettini, C-Bill PagoPa, Plick e bonifici.

Altri vantaggi di questo conto corrente sono:

carta di debito per prelevare contante e fare acquisti nei negozi ance in modalità contactless;

per prelevare contante e fare acquisti nei negozi ance in modalità contactless; operazioni illimitate sul conto;

prelievi gratuiti illimitati con carta di debito in Italia presso ATM di IBL Banca o We Cash, mentre presso altri ATM il costo è di 0,90 euro;

giroconto gratuito;

domiciliazione gratuita delle utenze.

ricarica telefonica online ;

; Bancomat Pay;

1 bonifico SEPA online gratuito, i successivi a 0,40 euro.

In sintesi, l’offerta di IBL Banca, con il pacchetto dei conti ControCorrente, prevede:

ControCorrente Semplice : zero euro al mese con gli sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo);

: zero euro al mese con gli sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo); ControCorrente Particolare : 1 euro al mese con sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo e giacenza media mensile superiore a 50.000 euro, e accredito di stipendio o pensione di oltre 800 euro);

: 1 euro al mese con sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo e giacenza media mensile superiore a 50.000 euro, e accredito di stipendio o pensione di oltre 800 euro); ControCorrente Originale : 2 euro al mese con sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo e giacenza media mensile superiore a 50.000 euro; accredito di stipendio o pensione di oltre 800 euro; per ogni prodotto acquistato tra quelli indicati da IBL Banca);

: 2 euro al mese con sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo e giacenza media mensile superiore a 50.000 euro; accredito di stipendio o pensione di oltre 800 euro; per ogni prodotto acquistato tra quelli indicati da IBL Banca); ControCorrente Straordinario: 3 euro al mese con sconti (giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o con vincolo attivo e giacenza media mensile superiore a 50.000 euro; accredito di stipendio o pensione di oltre 800 euro; per ogni prodotto acquistato tra quelli indicati da IBL Banca).

Per conoscere nei dettagli quest’offerta di IBL Banca, segui il link qui sotto:

Come cambiare banca: vantaggi e costi

Aprire un conto corrente non costa nulla ma mantenerlo, a volte, sì. Il costo di un nuovo conto, chiamato canone, equivale al denaro che è necessario pagare ogni mese (oppure ogni anno, a seconda della periodicità del conto) per poter continuare ad avvalersi dei suoi servizi. Ecco perché cambiare banca può essere vantaggioso, in quanto spesso consente di risparmiare sul canone annuo di tenuta del conto stesso, o di approfittare delle offerte che gli istituti di credito attivano per i nuovi clienti: conto a zero spese per sempre oppure solo per il primo anno, anche se dal secondo anno si attivano canoni comunque molto bassi e con la possibilità di azzerarli attraverso una serie di sconti. E poi i nuovi clienti di un conto corrente possono spesso approfittare delle promozioni con rimborsi tramite il cashback o con buoni omaggio per i propri acquisti.

Cambiare conto corrente: come fare

Una volta scelto il miglior conto corrente sulla base dei propri bisogni, andranno comunicate alla nuova banca le coordinate del precedente conto, cosicché essa trasferire di tutte le operazioni legate al vecchio conto a quello nuovo. Per esempio:

addebito dello stipendio o della pensione;

domiciliazione di utenze domestiche (bollette di luce, gas e Internet) e abbonamenti;

addebito della rata di un mutuo o finanziamento in corso.

Per chiudere un vecchio conto corrente è possibile o andare in filiale oppure inviare una comunicazione scritta alla banca e spedire per posta carte di debito e di credito e libretto degli assegni.

Come trasferire il conto da una banca all’altra e quanto si spende per cambiare banca

La chiusura di un conto corrente non prevede il pagamento di spese. Lo ha stabilito la legge Bersani del 2006. Eventualmente la banca può far pagare l’imposta di bollo se dovuta ed eventuali spese da saldare in base alle utenze domiciliate sul conto stesso.

Il cambio di conto corrente è, dunque, un’operazione completamente gratuita e con tempi fissati per legge: in 12 giorni i propri soldi e tutte altre operazioni che erano attive sul vecchio conto (per esempio la domiciliazione delle utenze o i pagamenti frequenti) dovranno essere spostati sul nuovo conto bancario.