Cambia operatore luce e gas entro fine anno e risparmia: 5 offerte da non perdere

Il 2019 sta per concludersi, ma le offerte per risparmiare entro la fine dell’anno sono ancora tante e sono davvero convenienti: qui di seguito troverai una top 5 delle migliori promozioni luce e gas proposte da alcuni degli operatori del mercato libero, ovvero Wekiwi, E.ON, Eni Gas e Luce, Edison Energia e Illumina . Scegli l’opzione più vantaggiosa per te e la tua famiglia e festeggia alla grande l’arrivo del nuovo anno.

Natale è appena passato, ma negli ultimi giorni del 2019 puoi ancora concederti un ultimo regalo: una nuova tariffa per la fornitura di luce o gas nella tua abitazione che ti permetta di risparmiare ancor di più.

Dalle offerte Dual Fuel alle promozioni con vantaggi extra inclusi nella tariffa, ci sono diverse promozioni luce e gas da attivare prima della fine del 2019, provando così a risparmiare su entrambe le bollette.

L’elettricità e il riscaldamento hanno un peso maggiore sul costo totale mensile, durante le feste: in casa si è di più, vi si trascorre più tempo e l’illuminazione natalizia accesa per durante tutto il periodo delle festività ha un impatto di non poco conto. Ecco perché valutare un’offerta luce e/o gas più economica proprio in questo periodo è una decisione molto saggia.

Come scegliere la miglior tariffa luce e gas

In mezzo alle numerosissime offerte disponibili nel mercato libero dell’energia e del gas, non sempre è facile riuscire ad orientarsi. La comparazione rappresenta senza dubbio un utile strumento per individuare le migliori tariffe, ma da sola non basta.

Quello che ti consigliamo di fare è, infatti, di considerare quelle che sono le tue abitudini di consumo (e quelle del resto dei componenti del tuo nucleo familiare), in modo tale da capire:

se per te può essere più idonea una tariffa di tipo monorario;

se sia meglio valutare una tariffa bioraria o trioraria, il cui prezzo varia in relazione alla fascia oraria nella quale si utilizza l’elettricità o il gas.

Dalla comparazione effettuata nel mese di dicembre 2019, le offerte luce e gas al prezzo più conveniente in assoluto sono quelle proposte dai seguenti fornitori:

Wekiwi , che propone una tariffa al prezzo fisso di 12 mesi, sia per la componente luce sia per quella gas;

, che propone una tariffa al prezzo fisso di 12 mesi, sia per la componente luce sia per quella gas; E.ON , con un’offerta Dual Fuel tra le migliori in circolazione;

, con un’offerta Dual Fuel tra le migliori in circolazione; Eni Gas e Luce , uno dei fornitori più longevi tra quelli operanti in Italia, con la sua proposta SceltaSicura;

, uno dei fornitori più longevi tra quelli operanti in Italia, con la sua proposta SceltaSicura; l’offerta che propone un prezzo fisso per 12 mesi sulla luce di Edison Energia ;

; la tariffa speciale proposta da Illumia proprio in occasione delle feste natalizie.

Ecco di seguito il dettaglio delle 5 offerte luce e gas elencate.

1. Energia e Gas Prezzo Fisso 12 mesi di Wekiwi

In termini di prezzo, la tariffa di Wekiwi è al momento una delle più convenienti. Si tratta di Energia e Gas Prezzo Fisso 12 mesi e si caratterizza:

per la componente luce, per un consumo medio calcolato su due persone dal costo mensile di 38,89 euro, che permette di risparmiare quasi 75 euro all’anno rispetto al mercato tutelato;

rispetto al mercato tutelato; per la componente gas, invece, per un costo mensile di circa 63 euro, con un risparmio sull’anno di quasi 40 euro.

L’offerta di Wekiwi ha una tariffa di tipo monorario, bloccata per ben 12 mesi. Le forniture di luce e gas possono essere attivate singolarmente, ma se si sceglie di sottoscrivere una tariffa Dual Fuel, in pratica, si può risparmiare di più e si ha diritto a ricevere un buono spesa e shopping Ticket Compliments del valore di 40 euro (nel caso di singola attivazione, sarà di soli 20 euro).

Le tariffe di Wekiwi sono pensate su misura delle esigenze dei clienti, che con il meccanismo della carica mensile pagano soltanto quello che consumano davvero. La promozione è di tipo digitale, quindi prevede il pagamento solo tramite RID e dà diritto a tutta una serie di sconti online inclusi nel prezzo da pagare mese per mese.

Scopri PREZZO FISSO 12 MESI

2. Luce e Gas Insieme di E.ON

Annunci Google

E.ON propone una delle migliori tariffe Dual Fuel tra quelle disponibili al momento: con E.ON Luce e Gas insieme si possono risparmiare 70 euro all’anno rispetto alla maggior tutela sulla luce, e circa 20 euro sul gas, per un risparmio totale di circa 90 euro.

La tariffa prevede uno sconto aggiuntivo del 10%, ha un prezzo bloccato per un periodo di 12 mesi ed è di tipo monorario. Tra luce e gas si spendono poco più di 100 euro al mese: l’energia della quale si dispone è di tipo rinnovabile e sono previste ulteriori riduzione se si sceglie il pagamento di tipo digitale o l’addebito sul conto corrente.

Scopri LUCE E GAS INSIEME

3. SceltaSicura di Eni Gas e Luce

L’offerta più conveniente proposta da Eni Gas e Luce sulla luce si chiama SceltaSicura: ha un costo di circa circa 39 euro al mese e permette di risparmiare quasi 70 euro sull’anno. Si tratta di una promozione che può essere pagata sia tramite RID sia tramite bollettino postale.

Il prezzo di questa offerta è bloccato fino al 31 dicembre del 2020 e prevede uno sconto del 20% fino al 30 giugno 2020 che, come confermato nelle ultime settimane, sarà l’ultimo giorno in cui esisterà il mercato tutelato dell’energia e del gas.

Fino al 12 gennaio 2020, inoltre, chiunque decida di attivare una delle offerte proposte da Eni Gas e Luce avrà diritto a uno sconto sui pacchetti Sky TV:

i nuovi clienti riceveranno 2 mesi gratuiti di Sky TV + HD, oppure Sky TV + HD + Cinema;

chi è già cliente Sky, invece, potrà usufruire di uno sconto del 50% per un periodo di 24 mesi se sceglierà di aggiungere al suo abbonamento un pacchetto SPORT, CALCIO, CINEMA o FAMIGLIA.

Scopri SCELTASICURA

4. Luce e Gas Xmas Web di Illumia

La proposta di Illumia è stata ideata proprio in occasione delle festività natalizie: ecco perché se si sceglie di sottoscriverla non bisogna perder tempo. La promozione ha un prezzo bloccato per ben 12 mesi e può essere pagata solo tramite RID.

Andando più nel dettaglio:

si tratta di una delle offerte più convenienti, in quanto per la luce si pagano circa 36 euro al mese, con un risparmio di quasi 104 euro all’anno;

all’anno; per quanto riguarda il gas, è previsto un costo medio mensile di 64,50 euro e un risparmio sull’anno di circa 23 euro;

fino al 6 gennaio sono inoltre previsti 100 kWh di energia elettrica e 20 smc di gas naturale in omaggio.

Scopri XMAS WEB

5. Luce Prezzo Fisso 12 Monoraria di Edison Energia

Infine, l’ultima offerta che ti consigliamo di valutare entro la fine del 2019 è quella proposta da Edison Energia sulla componente luce, ovvero Luce Prezzo Fisso 12 Monoraria:

si tratta di una tariffa a prezzo monorario, ma è possibile scegliere anche una tariffa bioraria, che può essere pagata sia con RID sia con bollettino postale;

costa circa 40 euro al mese e permette di risparmiare quasi 53 euro all’anno;

per il primo anno di sottoscrizione, viene anche attivato uno sconto speciale di ben 100 euro.

Scopri PREZZO FISSO 12 MONORARIA