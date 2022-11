Calcolo consumo gas: quanti metri cubi a Dicembre 2022?

Offerte in evidenza NeN Luce Special 48 1.372,25 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 1.356,93 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Il prezzo all’ingrosso del gas al TTF di Amsterdam, il principale mercato in cui avviene la compravendita di gas naturale in Europa, inizia a dare i primi segnali di crescita, complici anche le temperature in calo che minacciano gli stoccaggi: +7,3% ieri, martedì 29 novembre, con un prezzo arrivato a quota 132 euro al megawattora. Nonostante le rassicurazioni della commissaria europea all’Energia Kadri Simson, secondo cui le scorte di gas in Europa sono piene al 93,9%, le famiglie italiane si preparano all’inverno in agguato andando a caccia di soluzioni metano che le aiutino a tenere sotto controllo le spese in bolletta.

Ecco le 5 offerte gas con il miglior rapporto qualità-prezzo selezionate dal comparatore di SOStariffe.it nel giorno in cui novembre si prepara a passare il testimone all’ultimo mese dell’anno. Le promozioni passate sotto la lente d’ingrandimento dagli esperti di SOStariffe.it propongono tutte tariffe a prezzo indicizzato, che consentono quindi l’accesso al gas alle stesse condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso in base all’indice PSV: quest’ultimo, acronimo di Punto di Scambio Virtuale, è il valore del prezzo del metano all’ingrosso venduto nel mercato italiano.

Come risparmiare con le offerte gas del Mercato Libero a Dicembre 2022

FORNITORE OFFERTA PREZZO GAS COSTO MENSILE 1 Edison Energia World Gas Plus 0,8260 €/Smc 217,92 euro 2 Pulsee Gas Relax Index 0,8260 €/Smc 222,01 euro 3 wekiwi Gas alla Fonte 0,8760 €/Smc 222,67 euro 4 Agsm Aim Energia Green Gas 0,8560 €/Smc 228,02 euro 5 Illumia Gas Flex Web 0,9260 €/Smc 229,54 euro

Di seguito una carrellata di offerte metano che il comparatore di SOStariffe.it ha valutato come le più convenienti per una “famiglia tipo” che consumi 1.400 Smc all’anno di gas con fornitura attiva nel comune di Milano.

Grazie al comparatore è anche possibile calcolare una stima del consumo annuale di metano della propria famiglia. Tra i filtri che si possono impostare ci sono il numero di componenti della famiglia, le dimensioni dell'appartamento in cui si vive e lo scopo di utilizzo del gas (riscaldamento, cottura cibi o acqua calda).

Da segnalare, inoltre, che i prezzi del gas elencati in tabella si riferiscono al valore dell’indice PSV relativo al mese di ottobre 2022 (l’ultimo a disposizione), eventualmente maggiorato del contributo al consumo previsto dal fornitore.

World Gas Plus di Edison Energia

La promozione metano di Edison Energia scala la vetta delle “top” 5 promozioni gas di questa coda di novembre 2022 per il suo connubio tra prezzi competitivi (gas all’ingrosso senza alcun sovrapprezzo), sconti per i clienti (contributo fisso mensile dimezzato, da 20 a 10 euro al mese) e benefit extra come la possibilità di beneficiare gratuitamente dei servizi EdisonRisolve e CoCO: il primo prevede assistenza telefonica e di prenotazione dei servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche. Il secondo, acronimo di “Consumare meno, Consumare meglio”, è una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale (integrata nell’App My Edison) per monitorare i consumi di casa.

Di seguito l’offerta ai raggi X:

prezzo del gas stabilito dal mercato all’ingrosso (agganciato all’indice PSV) senza costi aggiuntivi ;

(agganciato all’indice PSV) ; 50% di sconto sul contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: da 20 euro a 10 euro, per un totale di 120 euro all’anno ;

sul contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: da 20 euro a 10 euro, per un totale di ; gestione della fornitura in completa autonomia grazie all’area Clienti online del sito e all’App My Edison;

offerta attivabile anche in modalità Dual Fuel , sottoscrivendo un unico contratto con Edison Energia per luce e gas;

, sottoscrivendo un unico contratto con Edison Energia per luce e gas; offerta 100% green: le emissioni di carbonio del gas impiegato sono compensate con crediti certificati a sostegno di progetti per l’utilizzo di fonti rinnovabili;

Sottoscrivendo questa promozione, la “famiglia tipo” dovrebbe preventivare un budget di spesa pari a 217,92 euro al mese. Clicca sul pulsante verde qui sotto per conoscere ulteriori dettagli o procedere con l’attivazione:

Gas RELAX Index di Pulsee

Offerta da podio anche per Pulsee, il brand dell’energia 100% digitale che fa parte di Axpo Italia. Tra i vantaggi di questa promozione ci sono:

prezzo del gas alle stesse condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso (riferito all’indice PSV) senza alcuna maggiorazione ;

(riferito all’indice PSV) ; sconto del 20% sul contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: i nuovi clienti che attivino l’offerta entro lunedì 5 dicembre 2022 pagheranno 12 euro al mese anziché 15 euro, per una spesa complessiva di 144 euro nell’arco di un anno ;

sul contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: i nuovi clienti che attivino l’offerta entro lunedì 5 dicembre 2022 pagheranno anziché 15 euro, per una spesa complessiva di ; fornitura sempre a portata di smartphone grazie all’ App Pulsee Energy ;

; offerta personalizzabile con l’opzione “Zero Carbon Footprint”: al costo di 3 euro al mese, Pulsee terrà traccia delle buone abitudini di consumo dei propri clienti acquistando per i clienti stessi certificati di riduzione delle emissioni e finanziando progetti sostenibili.

L’offerta gas Pulsee può essere attivata a un costo di 222,01 euro al mese per la “famiglia tipo”. Per avere il quadro completo della promozione clicca al link di seguito:

Gas alla Fonte di wekiwi

La convenienza è di casa anche da wekiwi, la web company controllata dal gruppo Tremagi Holding. L’offerta Gas alla Fonte, tra le più competitive in questa cavalcata verso l’inverno, si caratterizza per:

prezzo del gas all’ingrosso (agganciato all’indice PSV) con l’aggiunta di un contributo al consumo minimo ( 0,050 €/Smc );

(agganciato all’indice PSV) con l’aggiunta di un contributo al consumo minimo ( ); costo fisso di 67 euro all’anno per spese di commercializzazione;

per spese di commercializzazione; sconto di 30 euro in bolletta per i nuovi clienti che attivino online l’offerta con inserimento del codice sconto SOSW22;

in bolletta per i nuovi clienti che attivino online l’offerta con inserimento del codice sconto SOSW22; prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi scontati del 10% : si potranno acquistare gadget elettronici, apparecchi per la domotica e illuminazione a led;

: si potranno acquistare gadget elettronici, apparecchi per la domotica e illuminazione a led; energia verde inclusa.

Sottoscrivendo questa offerta, la “famiglia tipo” dovrebbe prevedere un’uscita di 222,67 euro al mese. Per saperne di più, clicca sul pulsante verde qui sotto:

Green Gas di AGSM AIM Energia

Prezzo del gas all’ingrosso (+ un piccolo contributo al consumo) anche per la soluzione metano proposta da AGSM AIM Energia, società con sede a Verona che opera nei settori della vendita di gas naturale, energia elettrica e teleriscaldamento.

Ecco l’offerta sotto la lente d’ingrandimento:

prezzo indicizzato in base all’indice PSV a cui si deve aggiungere un contributo al consumo pari a 0,030 €/Smc ;

; contributo fisso annuale di 119,88 euro a copertura dei costi di commercializzazione;

a copertura dei costi di commercializzazione; App AGSM AIM Energia per avere sempre la propria fornitura a portata di click;

per avere sempre la propria fornitura a portata di click; emissioni di CO₂ compensate.

Questa soluzione può essere attivata al costo mensile di 228,02 euro. Clicca sul link qui sotto per procedere con l’attivazione:

Gas Flex Web di Illumia

Tra le top offerte metano a cavallo tra novembre e dicembre 2022 c’è anche Gas Flex Web di Illumia, il family business italiano con sede a Bologna che ha già all’attivo oltre 350mila clienti in tutta la Penisola. La sua promozione scommette su:

prezzo del gas all’ingrosso (l’indice di riferimento è il PSV) a cui va aggiunto un contributo al consumo di appena 0,10 €/Smc ;

(l’indice di riferimento è il PSV) a cui va aggiunto un contributo al consumo di appena ; 9 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione. Il totale annuo è fissato in 108 euro;

pagamento delle bollette tramite domiciliazione bancaria;

energia verde proveniente da fonti rinnovabili inclusa.

Questa soluzione gas Illumia è attivabile dalla “famiglia tipo” a un costo di 229,54 euro al mese. Per saperne di più, segui il link qui sotto:

