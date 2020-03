Calcio, le migliori offerte per vedere la serie A in tv a marzo 2020: le promo Sky e Dazn

Continuare a seguire gli aggiornamenti sul calcio a Marzo è per molti uno svago in un periodo così complicato. Il campionato si è fermato dopo che diversi giocatori delle maggiori squadra italiane sono risultati positivi al Covid-19. Ecco quali sono le migliori offerte di Sky e DAZN per seguire tutte le novità sulle partite di serie A

Il coronavirus ha costretto allo stop anche le competizioni sportive, il calcio è stato tra gli ultimi a chiudere ufficialmente. In un primo momento si era cercato di contenere i danni giocando a porte chiuse, ma i primi casi tra le squadre di Serie A hanno portato al fermo totale delle sfide di campionato.

C’è incertezza sui tempi di ripresa del calendario e soprattutto sui tempi di chiusura di questa stagione calcistica. Saranno i medici a stabilire quando si potrà riavviare la macchina della terza industria italiana. Nel frattempo fioccano ipotesi su date e possibili soluzioni per portare a termine il campionato 2019-2020.

Alla chiusura del campionato italiano hanno fatto seguito a poco a poco anche quello inglese, francese, tedesco, ecc. Le diverse federazioni sportive hanno decretato un blocco pressoché totale. Il campionato russo è stato l’ultimo ad annunciare lo stop almeno fino al 10 Aprile.

Le migliori promozioni per seguire la Serie A

Anche se le sfide sono state rinviate gli appassionati di calcio vogliono continuare ad essere aggiornati sulla situazione della competizioni sportive durante l’emergenza coronavirus. E poi non è detto che si debba per forza assistere a dei nuovi match, si possono riscoprire grandi partite del passato e seguire approfondimenti o speciali sulla propria squadra o su grandi campioni del passato. Le migliori offerte di pay tv propongono news e aggiornamenti continui sulla situazione.

Le due principali piattaforme che consentono di seguire il calcio italiano e straniero sono DAZN e Sky. La prima è una streaming tv di eventi sportivi live, l’altra è il più noto gruppo di pay tv. Entrambe le società a Marzo 2020 offrono degli interessanti pacchetti per nuovi abbonati, Sky ha anche deciso di aprire agli abbonati tutti i pacchetti della propria piattaforma fino al 3 Aprile per sostenerli nell’isolamento disposto per sconfiggere il Covid-19.

Come trovare le promozioni più convenienti a Marzo 2020

Per conoscere le migliori promo di Sky e DAZN per seguire tutti gli aggiornamenti sul calcio abbiamo usato il comparatore di SosTariffe.it. Questo strumento confronta per voi le offerte disponibili e ve ne presenta i differenti servizi e costi. Selezionando i filtri si può personalizzare la ricerca per ottenere i risultati più vicini alle vostre richieste.

In questo caso abbiamo analizzato le offerte pay tv e streaming tv più convenienti a Marzo 2020 e ci siamo poi concentrati sui contenuti sportivi. Vediamo quindi quali sono i prodotti che vi consentiranno di seguire la Serie A e gli altri eventi della stagione del campionato di calcio 2019-2020 e quali sono i prezzi dei piani.

DAZN offre lo sport a 9.99 euro al mese

Partiamo con l’ultimo arrivato sul mercato italiano, DAZN ha iniziato le sue trasmissioni lo scorso anno. La sua caratteristica è quella di trasmettere gli eventi sportivi in diretta e in streaming. Proprio questo elemento è stato fonte di guai in un primo momento dati diversi disagi legati alla qualità video garantita.

Per poter vedere al meglio lo spettacolo offerto dalle squadre dei maggiori club italiani e stranieri, ma non solo, è necessaria una banda che regga almeno 8 Mbit/s. Questo è il requisito minimo indicato da DAZN per sfruttare l’HD senza interruzioni ed effetto buffering sulle proprie smart tv. Sul pc può essere sufficiente anche una connessione da 6.5 Mbit/s e basta avere a disposizione una banda da 3.5 Mbit/s per guardare le partite in HD sullo smartphone.

Il canone di DAZN è a prezzo fisso, 9.99 euro al mese senza limiti di accesso ai contenuti e senza penali in caso di recesso. Il rinnovo avviene ogni mese e si può disdire in qualunque momento cliccando sull’apposito menu dal proprio account personale.

A 9.99 euro al mese, salvo promozioni o piani combinati con gestori di rete fissa o altri operatori, ecco quali contenuti la piattaforma metterà a vostra disposizione:

3 partite per ogni turno di serie A

sfide di serie B

la Liga spagnola

il campionato francese

il campionato cinese

alcune delle più importanti competizioni continentali (Copa del Rey, Copa Libertadores, Coppa d’Africa, et al.).

tornei di tennis come gli Us Open o il Roland Garros

per gli appassionati di ciclismo ci sono la Vuelta e il Giro d’Italia

Con DAZN si avrà anche accesso alle maggiori competizioni italiane di basket e pallavolo, agli incontri di wrestiling e rugby e anche alle partite di baseball.

Annunci Google

I vantaggi della piattaforma di streaming

Il vantaggio di DAZN sta nel prezzo, sicuramente molto più economico di Sky, e nell’assoluta libertà di disdetta se non si dovesse essere soddisfatti del servizio. Un altro pro è anche la semplicità di abbonamento, si acquista online con pochi clic o tramite il form sul proprio sito si può ricevere assistenza nella procedura. Si dovrà creare un proprio account e poi scaricare l’app della piattaforma sui dispositivi (al massimo 2 in contemporanea) che si intende utilizzare.

I device che supportano DAZN sono Android e Apple Tv, smart tv o apparecchi tv con Amazon Fire Stick e Chromecast, decoder Sky, TIM Box, console di gaming di ultima generazione, tablet e smartphone sia Android che iOS.

Le offerte di Sky

Con Sky invece si dovrà scegliere tra le diverse formule di abbonamento disponibili in base alla tecnologia di collegamento prescelto tra digitale terreste, satellite e fibra.Per seguire il calcio con la piattaforma di pay tv si può scegliere se abbonarsi al pacchetto Sport e Calcio o solo al piano Calcio.

Con l’attuale offerta Sky azzera i costi di attivazione del servizio, in genere si paga 39 euro per il digitale terrestre e 148 euro per la fibra. Con questo operatore si ha accesso a moltissimi contenuti sportivi, nel pacchetto Calcio sono incluse:

7 partite su 10 per ogni giornata di Serie A

una partita del campionato di calcio femminile

canali di news e approfondimenti con Sky Sport

La migliore promozione Sky stando alle offerte riportate dal comparatore è quella da 29.90 euro al mese per un anno con il digitale terrestre. Dal 13 esimo mesi si pagherà il canone di 44.90 euro. Per chi attivi Sky con il digitale terrestre il limite massimo di partite trasmesse in contemporanea scende a 5. E non si ha accesso a nessuna delle competizioni di Champions League e Uefa, né della Premier inglese.

Come vedere la Serie A con satellite e fibra

Non sono al momento presenti nel catalogo di Sky altre offerte speciali per avere accesso al pacchetto Calcio, potrete comunque attivare il servizio in fibra o in satellite al costo promozionato di 19.90 euro e poi aggiungere i servizi Sport o Calcio alla vostra offerta. L’abbonamento del singolo pacchetto Calcio costa 15.20 euro.

Il canone di 19.90 euro è valido per un solo anno, poi l’abbonamento passerà a 43.39 euro al mese per entrambe le piattaforme. Con il satellite si può avere Sky Q Black incluso nel prezzo e a Marzo 2020 Sky permette di sottoscrivere una particolare formula di contratto per cui sarà possibile disdire l’abbonamento senza penali.

Attivare Sky con il dispositivo Q Platinum, il decoder con uno spazio di memoria di 2 TB e che consente di guardare i vostri programmi su più dispositivi in casa anche nello stesso momento, avrà un costo 39.90 euro al mese per un anno e poi il canone sarà di 58.39 euro. Anche in questo caso per avere accesso a Sky Calcio dovrete aggiungere ai circa 40 euro di abbonamento mensili altri 15.20 euro per il canone del pacchetto.

Covid-19, l’iniziativa di Sky a supporto dei clienti

Solo per Marzo 2020 e fino al 3 Aprile, salvo successive comunicazioni, per i clienti di Sky è stato possibile accedere a tutti i pacchetti della piattaforma. Si tratta di un’iniziativa di Sky per alleggerire un po’ il periodo di isolamento a cui sono sottoposti ormai da settimane i propri utenti.

NOW TV, lo Sport di Sky senza vincoli

Se gli abbonamenti di Sky sono troppo costosi c’è un’alternativa per seguire i match delle vostre squadre sportive senza dover per forza sottoscrivere dei contratti molto esosi, la soluzione è NOW TV. Con questa piattaforma di streaming di Sky sarà infatti accessibile l’intera offerta della pay tv ma con abbonamenti mensili, settimanali o giornalieri che dovranno eventualmente essere rinnovati.

Non ci sono costi di attivazione o spese per dispositivi, come Sky Q, o antenne da installare. In pochi clic online acquisterete il Ticket che vi interessa e scaricando l’app sul televisore o sul pc potrete iniziare a godere dei contenuti che vi interessano di più. Il costo dei Ticket è di 7.99 euro per 24 h, 14.99 euro per una settimana e 29.99 euro per un mese.

I Ticket giornalieri e settimanali scadranno in automatico, per quello mensile è necessario invece procedere con la disdetta. Si può effettuare in qualsiasi momento e si continuerà a fruire del mese già pagato, poi allo scadere del periodo non avrete più accesso ai contenuti.