Buono Amazon in regalo con le nuove offerte Kena Mobile da 5,99 euro al mese

Le offerte "passa a Kena Mobile" diventano ancora più convenienti. Fino al prossimo 7 giugno, infatti, per i nuovi clienti che portano il numero in Kena c'è la possibilità di sfruttare l' attivazione gratuita e, soprattutto, ricevere un Buono Amazon.it in regalo da sommare a tutti i vantaggi legati alle tariffe proposte dall'operatore. Ecco i dettagli completi della nuova promozione:

La nuova promozione lanciata da Kena Mobile è davvero da non perdere. L’operatore di telefonia mobile, che sfrutta la rete TIM con 4G fino a 60 Mbps, mette a disposizione diverse offerte per gli utenti alla ricerca di una tariffa completa, con tanti Giga e senza costi nascosti o vincoli. A partire da oggi, inoltre, scegliere una delle offerte “passa a Kena Mobile” diventa ancora più conveniente.

L’operatore, infatti, propone l’attivazione gratuita su tutte le principali offerte presenti in listino. Da notare, inoltre, che portando il numero in Kena Mobile da qualsiasi operatore sarà possibile ricevere un Buono Amazon.it in regalo per fare acquisti sul popolare store. La promozione termina il prossimo 7 giugno. Ecco tutte le offerte da sfruttare disponibili in questo momento:

Le offerte Kena Mobile con Buono Amazon.it in regalo

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA COME ATTIVARLA Kena 5,99 minuti illimitati

500 SMS

50 GB

Buono Amazon.it da 10 euro 5,99 euro al mese con attivazione gratuita portabilità da Iliad o da un operatore virtuale selezionato Kena 7,99 Gold minuti illimitati

500 SMS

130 GB

Buono Amazon.it da 10 euro 7,99 euro al mese con attivazione di 1,99 euro portabilità da Iliad o da un operatore virtuale selezionato Kena 11,99 minuti illimitati

1000 SMS

100 GB

Buono Amazon.it da 10 euro 11,99 euro al mese con attivazione gratuita portabilità da qualsiasi operatore

Partiamo da Kena 5,99. L’offerta in questione è una delle proposte più convenienti del listino di offerte Kena Mobile. L’operatore mette a disposizione un bundle composto da:

minuti illimitati verso tutti

500 SMS ogni mese verso tutti

50 GB in 4G fino a 60 Mbps

in roaming in UE è possibile utilizzare minuti illimitati, 500 SMS e fino a 3 GB di Internet senza alcun costo aggiuntivo

Kena 5,99 presenta un costo di 5,99 euro al mese con attivazione gratuita. L’offerta è disponibile esclusivamente con portabilità del numero da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Ho Mobile, CoopVoce, Tiscali, Fastweb, Feder Mobile, Professional Link, Elite Mobile, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile, Withu Mobile

Attivando l’offerta e portando il numero in Kena si riceverà, come regalo di benvenuto, un Buono Amazon.it da 10 euro. Per poter sfruttare l’offerta è possibile seguire il link qui di seguito:

Scopri Kena 5,99 »

Da segnalare anche la possibilità di attivare Kena 7,99 Gold. L’offerta in questione include:

minuti illimitati verso tutti

500 SMS ogni mese verso tutti

130 GB in 4G fino a 60 Mbps

in roaming in UE è possibile utilizzare minuti illimitati, 500 SMS e fino a 5,5 GB di Internet senza alcun costo aggiuntivo

Kena 7,99 Gold presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese con attivazione di 1,99 euro. L’offerta è disponibile solo con portabilità del numero da:

Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Ho Mobile, CoopVoce, Tiscali, Fastweb, Feder Mobile, Professional Link, Elite Mobile, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile, Withu Mobile

Anche in questo caso, completato la portabilità del numero da un altro operatore, si riceverà un Buono Amazon.it da 10 euro. L’offerta è attivabile tramite procedura online dal link qui di sotto:

Scopri Kena 7,99 Gold »

Tra le offerte da tenere d’occhio per passare a Kena Mobile segnaliamo anche Kena 11,99. L’offerta in questione include:

minuti illimitati verso tutti

1000 SMS ogni mese verso tutti

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

in roaming in UE è possibile utilizzare minuti illimitati, 500 SMS e fino a 8 GB di Internet senza alcun costo aggiuntivo

Kena 11,99 presenta un costo di 11,99 euro al mese con attivazione gratuita. L’offerta è disponibile con portabilità del numero da qualsiasi operatore. Per chi sceglie quest’offerta è disponibile un Buono Amazon.it da 10 euro. Per attivare l’offerta è possibile affidarsi al link qui di sotto:

Scopri Kena 11,99 »