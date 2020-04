Buddybank: airpods, conto, carta e offerta di aprile 2020

Scoprite con noi conto, carte e offerte di primavera della banca pensata per gli amanti di iPhone, Buddybank. Si tratta della prima banca conversazionale gestibile interamente tramite smartphone e ideale per chi preferisce il proprio dispositivo mobile ai canali più tradizionali.

Se possiedete un iPhone e lo utilizzate come principale strumento per i servizi della vita di tutti i giorni, allora i prodotti Buddybank sono la soluzione ideale per le vostre esigenze. Buddybank è la prima banca conversazionale basata su iPhone di UniCredit il cui conto è gestibile interamente tramite l’app dedicata.

In questo articolo, scopriamo insieme le caratteristiche di conto corrente, carte di debito e credito. Inoltre, approfondiamo l’offerta 2020 e, in particolare, la promozione del mese: Buddybank non offre più gli airpods come in precedenza, bensì un bonus di 30 Euro sui nuovi conti correnti.

Conto corrente Buddybank

Con questo conto corrente potrete ottenere un servizio interamente pensato per smartphone grazie all’app mobile del modello Buddybank, banca conversazionale pensata esclusivamente per iPhone.

Per aprire il conto, vi basterà infatti scaricare l’app sul vostro smartphone e richiedere, in caso di necessità, il servizio di assistenza sempre disponibile, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, durante tutto l’anno, tramite la chat online.

All’interno della proposta a canone zero, sono inclusi ogni mese:

bonifici SEPA ordinari;

prelievi da tutti gli ATM del Gruppo UniCredit nel Mondo;

servizio di assistenza sempre a vostra disposizione;

canone della carta di debito internazionale;

versamenti contanti su ATM evoluti UniCredit;

ricariche telefoniche, bollettini e altri pagamenti (es. BCILL, pagoPA, bollo auto e moto, MAV/RAV/REP).

Inoltre, potrete sempre effettuare i vostri pagamenti tramite Apple Pay, il modo più facile e sicuro per pagare con le carte Buddybank.

Oltre al pacchetto standard di servizi, potrete anche attivare il modulo Buddybank Love al costo di 9,90 Euro/mese, anziché 14,90 Euro/mese. L’offerta, che può essere facilmente attivata e disattivata tramite l’app da cui gestire il conto, comprende:

zero commissioni di prelievo da tutti gli ATM del mondo;

canone annuo della carta di credito Buddybank Mastercard World Elite new;

bonifici SEPA istantanei senza commissioni;

servizio di lifestyle concierge Q U I N T E S S E N T I A L L Y.

A proposito di Q U I N T E S S E N T I A L L Y: con il modulo Buddybank Love avrete l’opportunità di usufruire in esclusiva dei servizi di concierge d’eccellenza, tra cui salute e fitness, pianificazione di viaggi, assistenza casalinga e consegne, babysitting e intrattenimento personalizzato.

Carte Buddybank

Il conto corrente Buddybank include anche il costo di una carta di debito internazionale della banca. La carta è attiva sul circuito Mastercard.

I servizi di cui potrete usufruire con la carta di debito internazionale Buddybank sono:

tecnologia C-Less (ovvero, contactless), che consente di effettuare le operazioni di pagamento anche semplice avvicinamento della carta alle apparecchiature abilitate. Inoltre, tutte le operazioni di importo pari o inferiore ai 25 Euro possono essere effettuate senza la digitazione del PIN;

(ovvero, contactless), che consente di effettuare le operazioni di pagamento anche semplice avvicinamento della carta alle apparecchiature abilitate. Inoltre, tutte le operazioni di importo pari o inferiore ai 25 Euro possono essere effettuate senza la digitazione del PIN; Apple Pay , la modalità di pagamento che vi permette di utilizzare il vostro smartphone per gli acquisti sia nei negozi che online in modo facile e sicuro. Basteranno pochi secondi per entrare nell’app Buddybank, registrare la vostra carta e aggiungere la carta al wallet Apple Pay;

, la modalità di pagamento che vi permette di utilizzare il vostro smartphone per gli acquisti sia nei negozi che online in modo facile e sicuro. Basteranno pochi secondi per entrare nell’app Buddybank, registrare la vostra carta e aggiungere la carta al wallet Apple Pay; controllo delle spese , potrete sempre verificare le operazioni effettuate con la vostra carta nella sezione dedicata nella app Buddybank e tramite l’estratto conto;

, potrete sempre verificare le operazioni effettuate con la vostra carta nella sezione dedicata nella app Buddybank e tramite l’estratto conto; operazioni tramite ATM , disponibili presso gli sportelli UniCredit abilitati. Sarà possibile effettuare operazioni come il pagamento di bollettini postali, il versamento di contanti e assegni (banconote e monete in Euro), pagamento delle bollette, il controllo del saldo e dei movimenti del proprio conto corrente;

, disponibili presso gli sportelli UniCredit abilitati. Sarà possibile effettuare operazioni come il pagamento di bollettini postali, il versamento di contanti e assegni (banconote e monete in Euro), pagamento delle bollette, il controllo del saldo e dei movimenti del proprio conto corrente; acquisti, pagamenti e prelievi, per effettuare acquisti su internet, pagamento presso tutti gli esercenti convenzionati MasterCard e prelievo di contanti presso gli sportelli automatici.

Buddybank assicura inoltre alta protezione dal rischio di frodi, in cui è possibile incorrere utilizzando la propria carta. In questo senso, la banca agisce su più fronti:

il primo pagamento POS deve essere concluso con la digitazione del PIN;

per gli acquisti online è richiesta la conferma dell’operazione tramite notifica push su smartphone oppure tramite SMS generati in automatico;

attivazione del servizio SMS Alert, che offre tramite l’invio di SMS un dettagliato monitoraggio di alcune operazioni effettuate con la carta, soprattutto in caso di utilizzo all’estero;

possibilità di effettuare una verifica dei movimenti effettuati sulla propria app Buddybank in qualsiasi momento, anche scegliendo di limitare l’utilizzo della carta al di fuori di determinate aree geografiche, bloccare la carta di caso di furto o smarrimento, sospendere temporaneamente la carta.

Per quanto riguarda la carta di credito Buddybank, ecco le informazioni più rilevanti in merito.

Questa carta è disponibile al costo annuo di 29,90 Euro, con un minimo di 1.000 Euro fino ad un massimo di 5.000 Euro di plafond richiedibile. Potrete inoltre decidere tra tre diverse modalità di rimborso disponibili: a saldo, a rate con applicazione di costi prestabiliti corrispondenti al tasso di interesse applicato oppure revolving, con il pagamento di interessi nel rispetto di una rata minima prevista.

Con la carta di credito Buddybank avrete:

tecnologia C-Less (contactless), per i pagamenti tramite il veloce avvicinamento della carta al dispositivo di pagamento;

(contactless), per i pagamenti tramite il veloce avvicinamento della carta al dispositivo di pagamento; Apple Pay ;

; controllo delle spese , attraverso l’app Buddybank;

, attraverso l’app Buddybank; gestione flessibile delle spese , grazie alla possibilità di scegliere tra più modalità di rimborso degli acquisti;

, grazie alla possibilità di scegliere tra più modalità di rimborso degli acquisti; acquisti e pagamenti in tutta sicurezza su internet, gli sportelli automatici e tutti gli esercenti abilitati sul circuito MasterCard.

Oltre a questa soluzione, Buddybank mette a disposizione anche la carta di credito Mastercard New World Elite in lega metallica, con un platfond richiedibile variabile da un minimo di 2.000 ad un massimo di 10.000 Euro. Sono disponibili due modalità di rimborso: a saldo e a rate con applicazione di costi prestabiliti al tasso di interesse applicato.

Altri vantaggi di questa soluzione sono:

tecnologia contactless;

Apple Pay;

accesso alle oltre 1.000 lounge aeroportuali, con quattro ingressi gratuiti annuali, mentre è richiesto di sostenere un costo di 24 Euro cadauno per tutti gli ingressi successivi;

controllo delle spese;

gestione flessibile delle spese.

Questa carta è pensata per migliorare la qualità dei propri viaggi: oltre alla possibilità di accedere gratuitamente alle lounge aeroportuali, potrete usufruire di esclusivi sconti sui servizi di Hertz e sulle coperture assicurative di Allianz.

Il costo annuo di questa carta è di 120 Euro, oltre al costo di 10 Euro una tantum per l’emissione, che sono inclusi nel modulo Love del conto corrente Buddybank.

Infine, Buddybank sottolinea la massima flessibilità del proprio servizio anche grazie alla possibilità di rateizzare un acquisto, più acquisti oppure tutti gli acquisti del mese effettuati con la modalità di rimborso a saldo, direttamente dall’app collegata alla carta e al conto corrente. La rateizzazione è prevista tra un importo compreso tra 250 Euro e 5.000 Euro (nei limiti del fido concesso e disponibile) in 3, 6, 10, 12, 15 oppure 20 rate con l’applicazione di un costo prestabilito variabile in base all’importo e al numero di rate scelte.

Buddybank offerta aprile 2020

Per il 2020, Buddybank offre una speciale promozione sul modulo Love del conto corrente, che è disponibile al costo di 9,90 Euro/mese, anziché 14,90 Euro/mese.

La proposta base a canone zero comprende:

carta di debito Mastercard;

zero commissioni di prelievo da ATM UniCredit;

bonifici SEPA gratuiti;

versamento contanti gratuito;

assistenza bancaria sempre disponibile.

Se scegliete di aggiungere il modulo Love al prezzo speciale di 9,90 Euro/mese, avrete anche:

zero commissioni di prelievo da tutti gli ATM del mondo;

lifestyle concierge Q U I N T E S S E N T I A L L Y;

carta New World Elite;

bonifici SEPA istantanei;

carta di credito Buddybank, al costo di 29,90 Euro/anno.

Questa promozione è valida fino al 31/12/2020.

Ulteriori vantaggi sono previsti per chi decide di aprire questo conto corrente entro il 08/05/2020 come nuovo cliente. Buddybank offre infatti 30 Euro di bonus.