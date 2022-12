Bonus TV 2023: arrivano nuovi fondi, ecco importo e requisiti per l'accesso all'agevolazione

Offerte in evidenza Amazon Prime Video GRATIS con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Disney+ 1,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Il Bonus TV si prepara a fare il suo ritorno. Dallo scorso 12 di novembre, infatti, la piattaforma web per il rilascio dell’agevolazione che garantisce uno sconto sull’acquisto di TV e decoder di nuova generazione non è più attiva. Con la Legge di Bilancio, però, il Governo ha scelto la strada del rifinanziamento. Nel corso delle prossime settimane, quindi, arriveranno nuovi fondi per il Bonus TV che potrà essere richiesto per acquistare un TV o un decoder con compatibilità con il Nuovo Digitale Terrestre. Resta attivo, inoltre, il programma “Bonus Decoder a domicilio”, introdotto dal Governo Draghi, che prevede la consegna di un decoder gratuito ai cittadini over 70 con trattamento pensionistico non superiore a 20 mila euro.

Il Governo rifinanzia il Bonus TV: l’agevolazione tornerà nel 2023

LE NOVITA’ PER IL BONUS TV 1. L’agevolazione è stata rifinanziata dalla Legge di Bilancio 2023 con altri 100 milioni di euro di fondi 2. Dovrebbero tornare sia il Bonus TV ISEE che il Bonus TV Rottamazione 3. Il 20 dicembre 2022 si complete lo switch off dello standard MPEG-2. I canali nazionali saranno visibili solo in HD

La nuova Legge di Bilancio porta ad un importante rifinanziamento per il Bonus TV. L’agevolazione tornerà potendo contare su di un nuovo fondo da 100 milioni di euro. Per i cittadini italiani, quindi, ci sarà la possibilità (per chi non lo ha ancora fatto e rientra nei requisiti) di acquistare un TV o un decoder a prezzo scontato per poter accedere ai programmi del Nuovo Digitale Terrestre. Il rifinanziamento del Bonus TV è parte del testo definito della Manovra. Sarà poi necessario attendere un decreto attuativo del Mise per scoprire se ci saranno modifiche alla normativa.

Ricordiamo che il Bonus TV è stato accessibile fino allo scorso 12 novembre. In particolare, l’agevolazione era disponibile in due versioni:

Bonus TV ISEE : contributo fisso di 30 euro (poi aumentato a 50 euro con il Decreto Aiuti Bis) per le famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro

: contributo fisso di 30 euro (poi aumentato a 50 euro con il Decreto Aiuti Bis) per le famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro Bonus TV Rottamazione: sconto del 20% (con importo massimo di 100 euro) in caso di rottamazione di un TV o un decoder acquistato prima del 22 dicembre 2018 (la data di acquisto è soggetta ad un’autocertificazione)

I due bonus, come previsto dalla normativa precedente, erano cumulabili. In sostanza, le famiglie che rientravano nei requisiti per il Bonus TV ISEE potevano richiedere anche il Bonus TV Rottamazione, a fronte della rottamazione di un dispositivo compatibile, in modo da ottenere un doppio sconto. In entrambi i casi, le agevolazioni venivano erogate sottoforma di sconto sull’acquisto garantito direttamente dal rivenditore. I cittadini potevano, quindi, rivolgersi direttamente al rivenditore per ottenere lo sconto sul TV o sul decoder da acquistare.

Per quanto riguarda il “nuovo” Bonus TV 2023, al momento, sembra confermata una riproposizione delle stesse caratteristiche e degli stessi requisiti delle agevolazioni. Si è parlato, ma non ci sono conferme per ora, di una possibile eliminazione del requisito ISEE, per concentrare le risorse sul bonus erogato con rottamazione. Sulla questione dovrebbero emergere maggiori dettagli nel corso delle prossime settimane. Di certo, il rifinanziamento rappresenta una notizia importante per i cittadini che non hanno ancora usufruito del bonus. I nuovi 100 milioni di euro di fondi serviranno per agevolare il passaggio al Nuovo Digitale Terrestre.

Ricordiamo che è stata fissata per il prossimo 20 dicembre 2022 la completa dismissione dell’MPEG-2 da parte delle emittenti televisive. A partire dal prossimo 21 dicembre 2022, quindi, ci sarà lo switch off completo con il passaggio allo standard MPEG-4. Per effetto di questa procedura i canali di tutte le emittenti televisive nazionali e locali potranno essere visibili soltanto se si è in possesso di TV o decoder in grado di supportare l’alta definizione. In alcuni casi, inoltre, sarà necessario effettuare una nuova sintonizzazione dei canali.