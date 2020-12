Bonus scontrini: come partecipare alla lotteria grazie all'App IO

Oggi, 8 Dicembre, parte il Piano Italia Cashless, l'iniziativa è nata con il doppio scopo di combattere l'evasione fiscale e di aiutare la ripresa dei consumi. Fanno parte di questo progetto il piano cashback del 10% sugli acquisti con strumenti elettronici e la lotteria degli scontrini. Ecco come configurare l'App IO, o Satispay, per partecipare ai rimborsi sulle spese con carta e alle estrazioni dei premi. Per il mese di Dicembre è previsto un primo Extra cashback di Natale, ecco le indicazioni per partecipare

L’app IO, necessaria per ottenere fino a 150 euro di cashback sui propri acquisti di Natale, è andata in tilt dopo essere stata presa d’assalto da milioni di utenti. Il 7 Dicembre sono state aperte le iscrizioni delle carte di credito, debito o di carte virtuali per partecipare al programma dei rimborsi voluto dal Governo come primo passo del Piano Cashless. Si tratta di iniziative per incentivare i cittadini ad abbandonare i pagamenti in contanti a favore dei pagamenti tracciabili.

Dato il periodo economico difficile, sia per gli utenti che per gli esercenti, legato all’emergenza Covid-19, il Cashback è stato anticipato e sarà già attivo dall’8 Dicembre e fino a fine mese nelle versione Extra Cashback di Natale. Il rimborso massimo per chi spenderà, con carte, fino a 1500 euro entro fine mese (in 10 transazioni) potrà ricevere indietro fino a 150 euro.

Il programma per come ideato restituirà agli utenti il 10% dei pagamenti, valgono solo le somme spese in negozi fisici. Non saranno inoltre conteggiati gli acquisti effettuati in contanti. Quando il piano Cashback sarà a pieno regime i rimborsi arriveranno ogni 6 mesi e il numero di operazioni che dovranno essere effettuate saranno 50. Complessivamente quindi chi spenderà in 1 anno 3000 euro con le carte potrà ricevere un rimborso di 300 euro, 150 euro a Giugno e 150 euro a Dicembre.

Per partecipare a questo programma e alla Lotteria degli scontrini, che analizzeremo tra poco, sarà richiesta l’App IO. Questa applicazione può essere scaricata sul proprio smartphone e servirà per trasmettere i dati della propria carta e gli estremi del conto, sul quale si riceveranno i rimborsi.

Scopri i migliori conti online »

La Lotteria degli scontrini, condizioni e premi

Il Piano Cashless Italia prevede anche l’introduzione di una Lotteria degli scontrini. Si tratta di un secondo programma per poter aiutare i consumi e per contrastare l’evasione fiscale. Possono partecipare a quest’altro progetto i maggiorenni residenti in Italia e per partecipare è sufficiente collegarsi al sito lotteriadegliscontrini.gov.

In questo caso i beni e i servizi possono essere acquistati nei negozi fisici in contanti o con strumenti elettronici, purché si richieda regolare ricevuta fiscale. Per poter validare gli acquisti e partecipare alla Lotteria sarà necessario richiedere il codice univoco con il proprio codice fiscale. Il codice dovrà essere mostrato al negoziante, o inserito sul sito, al momento dell’acquisto.

Per ogni euro speso l’utente riceverà 1 biglietto, il massimo di biglietti cumulabili è di 1000 unità. Con 100 scontrini quindi un cittadino può ottenere fino a 100.000 mila biglietti. Se si spende una cifra compresa tra 0,50 e 1 euro si otterrà 1 biglietto, quindi chi spende 1,50 euro avrà 2 biglietti.

Nel regolamento della Lotteria viene specificato: “Non saranno validi ai fini della lotteria gli scontrini corrispondenti ad acquisti effettuati online o nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione.Non partecipano alla lotteria, inoltre, gli acquisti per i quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale”. Inoltre non saranno consentiti gli acquisti inferiori ad 1 euro, quelli online e le compere presso le imprese di professionisti, le attività d’arte.

Il programma di estrazioni

I premi di questo programma sono di due tipi: quelli delle estrazioni ordinarie o zerocontanti. Chi effettua gli acquisti con le carte (siano prepagate, di credito, di debito o alle app di pagamento) o altri strumenti di pagamento elettronici potranno partecipare ad entrambe le estrazioni.

Le estrazioni ordinarie dispenseranno premi minimi di 5 mila euro e massimo di 1 milione di euro, la cadenza dei sorteggi sarà la seguente:

7 premi di 5.000 euro ciascuno per le estrazioni settimanali

3 premi da 30.000 euro ciascuno per le estrazioni mensili

1 premio di 1 milione di euro per l’estrazione annuale

Le estrazioni zerocontanti garantiranno un maggior numero di premi e il sorteggio annuale permetterà di vincere fino a 5 milioni di euro. Il piano della Lotteria scontrini prevede le seguenti condizioni

15 premi da 25 mila euro per i consumatori ogni settimana

10 premi da 100 mila euro al mese

1 premio da 5 milioni di euro l’anno

Questa seconda categoria di estrazioni premia sia i clienti che i negozianti. Anche gli esercenti avranno diritto a premi settimanali, mensili o annuali, ecco quanti e quali:

15 premi da 5 mila euro ciascuno per l’esercente per le estrazioni settimanali

10 premi da 20 mia euro ciascuno per l’esercente per le estrazioni mensili

1 premio di 1 milione di euro per l’esercente per l’estrazione annuale.

Per poter avere il proprio codice Lotteria i cittadini devono collegarsi al sito del Governo, o tramite l’app omonima. Il codice generato sarà alfanumerico e dovrà essere memorizzato sul proprio smartphone, dovrà infatti essere mostrato ai commercianti presso cui si faranno gli acquisti.

Come controllare gli scontrini registrati

I dati delle spese effettuate potranno essere controllate dagli utenti sul portale dedicato alla Lotteria. Gli scontrini delle spese saranno caricati su questa piattaforma nell’area personale di ciascun cittadino. Per ogni ricevuta saranno riportate le seguenti informazioni:

numero del documento commerciale

data e ora di emissione

matricola dispositivo trasmittente

identificativo di cassa

importo

Non sarà trasmesso nessun dato personale o relativo ai prodotti acquistati. Il sistema Lotteria registrerà imposto speso, sistema di pagamento e codice del cittadino.

Extra Cashback di Natale

Per il Dicembre 2020, anche viste le difficoltà che cittadini e negozianti stanno affrontando, è stato previsto un primo periodo sperimentale di rimborsi con il piano Extra Cashback di Natale. In questi 20 giorni, tra l’8 e il 31 Dicembre, gli utenti che faranno 10 transazioni spendendo 1500 euro avranno diritto fino a 150 euro di Cashback. Gli utenti che vogliono ottenere questo contributo devono registrare la propria carta sull’App IO, il rimborso del 10% sugli acquisti potrà essere richiesto anche da chi paga con lo smartphone o con Satispay.

Per questa prova il Cashback sarà riconosciuto al termine del mese e il tetto massimo rimborsabile sarà di 150 euro (l’equivalente dell’importo semestrale di cashback semestrale). Il numero minimo di transazioni da operare per poter avere il contributo è di 10, le operazioni sono da fare entro il 31 Dicembre. Non ci sono importi minimi da spendere, ovviamente chi spenderà meno di 1500 euro riceverà un Cashback proporzionato alla spesa sostenuta. Ad esempio con 1000 euro il rimborso del 10% sarà di 100 euro e così via.

Il bonus scontrini

In alcuni casi questo progetto anti contante è stato definito bonus scontrini anche se in modo improprio. Il piano Cashback andrà avanti per tutto il 2021 e per parte del 2022. Finora il Governo ha stabilito tre tranche di rimborsi:

operazioni da Gennaio a Giugno 2021

transazioni Luglio-Dicembre 2021

operazioni Gennaio-Giugno 2022

Terminato il periodo di Cashback speciale per Natale, gli utenti che vorranno ottenere i rimborsi dovranno compiere un numero maggiore di transazioni ogni semestre. La quantità minima di operazioni per poter ottenere il Cashback è fissata a 50.

Il rimborso massimo di ogni periodo è di 150 euro, quindi nel 2021 gli utenti potranno accumulare fino a 300 euro di contributo. Il cashback sarà accreditato direttamente sul conto corrente del cittadino che si è iscritto online al programma, i bonifici saranno erogati il mese successivo al termine dei sei mesi.

App IO, come funzione e come configurare la propria carta

Il primo passo per partecipare al Cashback è scaricare l’App IO, anzi in realtà la prima operazione è registrare il proprio SPID (identità digitale) o la CIE 3.0(carta di identità elettronica). Ci sono diverse possibili strade per poter procedere alla richiesta dello SPID. Sul sito del Governo sono presenti le società e gli enti che permettono di avere questo servizio. La carta di identità invece deve essere richiesta all’ufficio comunale, non in tutta Italia è disponibile questo tipo di documento. In entrambi sarà necessario un codice d’accesso per verificare la vostra identità.

Ottenuta una delle identità digitali di potrà procedere alla registrazione del proprio account su App IO. L’applicazione infatti si collegherà al vostro SPID e recupererà i dati necessari, questo strumento può essere utilizzato anche per accedere ad altri bonus (ad esempio al voucher vacanze). Dal 7 Dicembre, aprendo l’App e cliccando su Portafoglio gli utenti troveranno il pulsante Cashback, dovranno quindi:

leggere e accettare l’informativa sulla privacy e dovrete accettarne i Termini e le Condizioni

dare conferma si essere maggiorenni e residenti in Italia

premere Continua

inserire il codice IBAN

Si potrà sempre provvedere all’aggiornamento o all’inserimento di un nuovo IBAN, dovrà però essere intestato alla stessa persona a cui è intestata la carta e che ha registrato il profilo IO. Anche le carte di credito, debito o gli strumenti virtuali potranno essere aggiornati ogni qualvolta è necessario.

Le funzioni dell’App IO

L’applicazione scelta dal Governo come strumento per il piano Cashback è utilizzata già come piattaforma di comunicazione, archivio e pagamento verso gli enti della pubblica amministrazione. Le funzioni associate al piano dei rimborsi sugli acquisti sono:

storico delle attività

transazioni

riepilogo rimborsi

Da notare, quando si completa la procedura di registrazione della carta per il cashback occorrono 24 ore perché sia completata la procedura. Questo significa che le spese valide per accumulare il rimborso semestrale partiranno dal giorno successivo al termine del procedimento.

Un Cashback speciale

Oltre alle due versione, cashback e extra rimborso natalizio, il Governo ha previsto un premio speciale che ha definito Super Cashback. Si tratta del riconoscimento di un premio, che può arrivare a 1500 euro e viene dato a chi effettua il maggior numero di transazioni in 6 mesi. Il maxi rimborso secondo le stime il premio interesserà fino a 150 mila utenti.

Si tratta di un ulteriore strumento che il Governo ha previsto per incentivare ulteriormente gli utenti all’uso delle carte. Una volta effettuate le 50 transazioni minime infatti chi vuole tentare di ottenere il Super bonus sugli acquisti sarà spinto a continuare ad usare le carte per fare i pagamenti.

Come partecipare al programma Cashback

Gli utenti che non hanno ancora aperto un conto corrente o che non hanno una carta di credito possono scegliere tra molti prodotti a zero spese. Per individuare lo strumento migliore per le proprie esigenze possono usare il comparatore di SOStariffe.it per scoprire quali sono i migliori conti correnti con carte abbinate a canone zero.

Si possono anche sottoscrivere i contratti per richiedere le carte prepagate con IBAN. Sull’App IO è presente una pagina che riporta tutte tutte le carte supportate e valide per il Cashback. Non è possibile partecipare a questo programma con una carta intestata ad un’altra persona, né fornire un conto intestato a familiari o amici.