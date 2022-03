Bonus Psicologo 2022: è ancora possibile richiederlo a marzo?

Il Bonus Psicologo è una delle novità previste da decreto Milleproroghe e punta a diventare un importante contributo per accedere ad una terapia psicologia andando a ridurre, il più possibile, i costi da sostenere. L'agevolazione nasce con l'obiettivo di aiutare i cittadini italiani ad affrontare un disagio mentale anche nel caso in cui questi non abbiano la possibilità economica di pagare le sedute da uno specialista privato iscritto all'albo degli psicoterapeuti. Ecco come funziona, quanto vale e come richiedere il nuovo Bonus Psicologo 2022.

Con il decreto Milleproroghe è stato approvato il Bonus Psicologo 2022. L’agevolazione può contare su circa 20 milioni di euro di fondi pubblici, stanziati per consentire ai cittadini italiani la possibilità di accedere, a costi ridotti, a cure specialistiche per migliorare la propria salute mentale grazie al supporto di specialisti privati, iscritti all’albo degli psicoterapeuti.

Si tratta, quindi, di un’importantissima agevolazione che punta a semplificare l’accesso a sedute di psicoterapia a tutti i cittadini che, altrimenti, non potrebbero richiedere questo tipo di supporto a causa di limitate disponibilità economiche. Vediamo come richiedere e a quanto ammonta il Bonus Psicologo 2022 e, più in generale, tutto quello che c’è da sapere su questo nuovo ed importante bonus.

È disponibile il Bonus Psicologo 2022?

Il nuovo Bonus Psicologo è stato incluso nel decreto Milleproroghe con l’obiettivo di dar vita ad una misura di sostegno per semplificare l’accesso alle cure con l’obiettivo di migliorare la salute mentale dei cittadini. L’agevolazione, però, pur essendo definita dalla nuova normativa, con tanto di stanziamento dei fondi necessari, non è ancora partita ufficialmente. Entro la fine del mese di marzo, infatti, è atteso il decreto attuativo che andrà a definire tutte le caratteristiche del Bonus Psicologo e, soprattutto, le modalità d’accesso alla nuova agevolazione.

Complessivamente, il bonus può contare su fondi complessivi pari a 20 milioni di euro. Per l’accesso all’agevolazione viene fissato un limite ISEE che, di fatto, rappresenterà l’unica limitazione all’accesso al bonus andando anche a definire quello che sarà l’importo del bonus stesso. Per poter accedere al bonus, quindi, sarà necessario richiedere l’ISEE in modo da verificare la possibilità di ottenere l’agevolazione.

Qual è il limite ISEE per il Bonus Psicologo 2022 e come richiederlo?

Il Bonus Psicologo 2022 potrà essere richiesto da tutti i cittadini italiani ma, per l’accesso all’agevolazione, viene fissato un limite ISEE di 50 mila euro. Soltanto chi ha un ISEE inferiore a tale soglia potrà ottenere quest’agevolazione. Per l’accesso al bonus non sarà necessario presentare una richiesta. La necessità di sedute di psicoterapia, infatti, sarà prescritta dal proprio medico curante. A questo punto sarà possibile avviare l’iter che porterà all’erogazione del bonus, utilizzabile per coprire, integralmente o parzialmente, i costi di sedute di psicoterapia presso specialisti privati iscritti all’albo degli psicoterapeuti.

Solo in questo modo si potrà accedere all’agevolazione. Da notare che non sono previsti limiti d’età per questo bonus che, quindi, potrà essere richiesto anche da minorenni (con il consenso dei genitori) e da persone anziane. Gli unici vincoli saranno rappresentati dall’ISEE e dalla prescrizione del medico curante, necessaria per l’erogazione del bonus. La procedura esatta e definitiva per poter ottenere il Bonus Psicologo sarà stabilita dal nuovo decreto attuativo che renderà effettivo quanto definito dal recente decreto Milleproroghe.

Quanto vale il Bonus Psicologo 2022?

Il Bonus Psicologo 2022, nella sua definizione attuale, presenta un importo massimo di 600 euro. Anche in questo caso, sarà necessario attendere il decreto attuativo per l’agevolazione che andrà a definire l’importo effettivo del bonus che sarà legato al valore dell’ISEE. Di conseguenza, possiamo aspettarci un importo decrescente al crescere del valore ISEE. I dettagli aggiuntivi sulla questione dovranno però essere valutati prossimamente.

Complessivamente, le stime anticipano che il bonus sarà in grado di coprire fino ad un massimo di 10-12 sedute di psicoterapia con un professionista abilitato. Da notare, inoltre, che l’agevolazione riguarderà una platea di beneficiari limitata anche e soprattutto per via dei fondi stanziati ridotti. Con lo stanziamento previsto dal Milleproroghe, infatti, è possibile stimare l’erogazione di circa 16 mila bonus per altrettanti cittadini aventi diritto.

Nel futuro, soprattutto in caso di elevata richiesta da parte dei cittadini, è possibile un rifinanziamento del Bonus Psicologo in modo da incrementare i fondi disponibili per l’accesso all’agevolazione. Il rifinanziamento potrebbe arrivare nel corso dell’anno, dopo che verranno definite tutte le caratteristiche complete del bonus e sarà stato verificato il suo effettivo impatto sui cittadini.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione del bonus, in attesa di chiarimenti con il decreto attuativo, è già possibile ipotizzare quello che sarà il sistema per l’accesso a quest’agevolazione. Il bonus verrà erogato direttamente al professionista. Il cittadino che riceve l’agevolazione, quindi, potrà usufruire delle sessioni di psicoterapia che verranno, di fatto, pagate tramite il bonus. L’erogazione dell’agevolazione non avverrà in contanti.

Fino a quando si può richiedere il Bonus Psicologo 2022?

Il nuovo bonus entrerà in vigore con il decreto attuativo atteso entro 30 giorni dal Decreto Milleproroghe. L’agevolazione non dovrebbe prevedere una scadenza a breve termine. Si tratterà, infatti, di un bonus disponibile fino ad esaurimento dei fondi disponibili che, come abbiamo visto in precedenza, sono particolarmente limitati. Di conseguenza, per accedere a questo bonus sarà necessario, a partire dal primo giorno di validità dell’agevolazione, muoversi rapidamente per poter essere sicuri di farne richiesta in tempo.

È consigliabile iniziare a contattare il proprio medico curante per esporre il problema legato alla salute mentale e valutare tutte le possibili soluzioni. Contestualmente, si potrà già iniziare a prendere contatti per le sessioni di psicoterapia da richiedere con il supporto del bonus. Maggiori dettagli sull’effettiva disponibilità dell’agevolazione arriveranno nel corso delle prossime settimane.