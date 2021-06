Bonus PC TIM: le novità di Giugno 2021

Il Bonus PC e Internet è un'agevolazione riservata alle famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro che possono accedere ad un voucher da 500 euro per attivare un abbonaemnto Internet casa ed acquistare, direttamente dall'operatore di telefonia e contestualmente all'attivazione dell'abbonamento, un PC o un tablet. TIM è uno dei principali operatori che ha aderito all'iniziativa rendendo disponibile un'offerta riservata a tutti gli aventi diritto. Ecco tutte le novità di giugno 2021 per ottenere il Bonus PC TIM e quali sono le offerte da sfruttare.

TIM è tra gli operatori che hanno aderito al Bonus PC e Internet e consente a tutti gli aventi diritto di poter accedere ad offerte dedicate per sfruttare il voucher da 500 euro previsto dal bonus. In occasione del mese di giugno 2021 si registrano alcune importanti novità per il Bonus PC TIM. L’operatore, infatti, ha rinnovato la sua offerta dedicata, TIM SUPER Voucher Fibra, ma deve fare i conti con la limitazioni dei fondi per l’iniziativa. Non tutti gli aventi diritto potranno attivare quest’offerta. Ecco i dettagli:

Bonus PC e Internet: requisiti e fondi disponibili

Per poter accedere al Bonus PC e Internet (con TIM o con qualsiasi altro operatore accreditato) è necessario rispettare i seguenti requisiti previsti dalla normativa:

avere un ISEE inferiore a 20.000 euro

avere la possibilità di attivare un abbonamento Internet casa da almeno 30 Mbps in download e 15 Mbps in upload; per chi ha già una connessione con queste caratteristiche, sarà necessario passare alla fibra FTTH da almeno 1 Gbps per ottenere il voucher

Il Bonus PC e Internet dà diritto ad un voucher da 500 euro che va così suddiviso:

sconto sul canone o sull’attivazione di un abbonamento Internet casa ; lo sconto deve essere compreso tra un minimo di 200 euro o ad un massimo di 400 euro

; lo sconto deve essere compreso tra un minimo di 200 euro o ad un massimo di 400 euro sconto sull’acquisto di un PC o un tablet fornito direttamente dall’operatore e rispondente a specifiche tecniche minime previste dalla normativa; lo sconto deve essere compreso tra un minimo di 100 euro e un massimo di 300 euro

Per poter accedere al Bonus PC e Internet, inoltre, è necessario che ci siano fondi disponibili nella propria regione. Come analizzato dal recente approfondimento sui fondi disponibili per il bonus realizzato da SOStariffe.it, al momento più del 57% dei fondi totali stanziati per il voucher da 500 euro (200 milioni di euro) sono ancora disponibili. C’è da segnalare però il caso della Lombardia in cui si è registrato l’esaurimento dei fondi.

Per i residenti in Lombardia, quindi, non sarà possibile attivare l’offerta di TIM o una qualsiasi altra offerta per accedere al Bonus.

Bonus PC TIM: l’offerta di Giugno 2021

L’offerta di TIM attivabile con il Bonus PC e Internet di TIM è TIM SUPER Voucher Fibra. Si tratta di un’offerta davvero molto conveniente che permette di sfruttare il voucher da 500 euro previsto dall’agevolazione per dare un taglio netto al canone mensile ed ottenere un PC o un tablet a prezzo scontato. L’offerta in questione potrà essere attivata da tutti gli aventi diritto (è necessario rispettare i requisiti indicati) anche se già clienti TIM. E’ necessario, però, verificare la disponibilità dei fondi nella propria regione.

Richiedendo TIM SUPER Voucher Fibra si attiverà un abbonamento Internet casa così costituito:

linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH di TIM (disponibile in oltre 200 comuni italiani) con velocità massima di 1.000 Mega in download e 100 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra FTTH all’indirizzo di casa dell’utente la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload

tramite rete in fibra ottica FTTH di TIM (disponibile in oltre 200 comuni italiani) con velocità massima di 1.000 Mega in download e 100 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra FTTH all’indirizzo di casa dell’utente la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload Modem TIM Hub+ con supporto al Wi-Fi 6 incluso in comodato d’uso gratuito

TIM SUPER Voucher Fibra presenta un costo di 19,90 euro al mese per i primi 20 mesi di abbonamento. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo standard di 29,90 euro al mese. Da notare che nel canone mensile è già incluso il contributo di attivazione (12 euro al mese per 20 mesi). In caso di recesso o passaggio ad altra offerta TIM prima della fine dei primi 20 mesi non saranno addebitate le rate residue dell’attivazione.

A completare i vantaggi di TIM SUPER Voucher Fibra c’è la possibilità di sfruttare la restante parte del voucher da 500 euro per l’acquisto di un PC o un tablet. I dispositivi proposti da TIM sono tre. Il cliente, in base alle sue esigenze, è libero di scegliere quale dispositivo abbinare al proprio abbonamento Internet casa. Ecco i dettagli dei dispositivi disponibili:

Lenovo Tab P11 Wi-Fi 64 a 0 euro; si tratta di un tablet Android 10 dotato di processore Snapdragon 662, 4 GB di memoria RAM, 64 GB di storage interno e display da 11 pollici con risoluzione di 2000 x 1200 pixel oltre che di fotocamera posteriore da 13 Megapixel e fotocamera anteriore da 8 Megapixel

si tratta di un tablet Android 10 dotato di processore Snapdragon 662, 4 GB di memoria RAM, 64 GB di storage interno e display da 11 pollici con risoluzione di 2000 x 1200 pixel oltre che di fotocamera posteriore da 13 Megapixel e fotocamera anteriore da 8 Megapixel Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi 64 GB a 29,90 euro al mese ; si tratta di un tablet Android 11 con display da 10.4 pollici e risoluzione 1200 x 2000 pixel, processore Exynos 9611, 4 GB di memoria RAM, 128 GB di storage interno, fotocamera posteriore da 8 Megapixel e fotocamera anteriore da 5 Megapixel

; si tratta di un tablet Android 11 con display da 10.4 pollici e risoluzione 1200 x 2000 pixel, processore Exynos 9611, 4 GB di memoria RAM, 128 GB di storage interno, fotocamera posteriore da 8 Megapixel e fotocamera anteriore da 5 Megapixel ONDA Oliver Plus 15.6″ a 99,90 euro; si tratta di un PC Windows 10 con processore Intel N3450 Quad-Core, 8 GB di memoria RAM, 256 GB di storage SSD, display da 15.6 pollici con risoluzione 1920 x 1080 pixel, camera integrata 1080p + WebCam esterna HD da 8 Megapixel

Sfruttando l’offerta TIM per il Bonus PC e Internet, quindi, il voucher da 500 euro viene così suddiviso:

sconto di 200 euro sul canone di abbonamento Internet casa; lo sconto viene erogato in modo dilazionato (10 euro al mese di sconto per 20 mesi)

sconto di 300 euro sul prezzo d’acquisto di un PC o un tablet a scelta tra i modelli presenti in listino; lo sconto viene erogato immediatamente, al momento dell’attivazione dell’offerta e del contestuale acquisto del prodotto

Le altre offerte per il Bonus PC e Internet

La tabella qui di seguito va a riepilogare alcune delle offerte più vantaggiose per il Bonus PC e Internet. Ricordiamo che solo gli operatori accreditati hanno la possibilità di presentare offerte per l’attivazione del voucher da 500 euro che potrà essere richiesto esclusivamente rispettando i requisiti minimi previsti dalla normativa e solo in caso di disponibilità dei fondi su base regionale per l’iniziativa. Ecco le principali offerte a disposizione:

Operatore Offerta Linea telefonica e Internet PC/Tablet incluso Canone mensile Fastweb Fastweb NeXXt Casa chiamate a consumo, Internet illimitato sino a 2500Mega (FTTH) o 200 Mega (FTTC) Huawei MediaPad 10.4” Wi-Fi incluso nell’offerta senza alcun costo aggiuntivo 7,95 euro al mese per 12 mesi (poi 27,95 euro al mese) WINDTRE Super Fibra chiamate a consumo, Internet illimitato sino a 1000 Mega (FTTH) o 200 Mega (FTTC) Lenovo Yoga Smart TAB ZA3V0011SE a 0 euro oppure Lenovo TAB M10 FHD Plus (2nd Gen) a 0 euro oppure Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi a 29,90 Euro 7,31 o 12,31 euro al mese per 12 mesi in base al tablet scelto (poi 28,98 euro al mese) Tiscali Ultrainternet Fibra Voucher chiamate a consumo, Internet illimitato sino a 1000 Mega (FTTH) o 200 Mega (FTTC) Huawei MediaPad 10.4” 4G 14,95 euro al mese per 12 mesi (poi 32,95 euro al mese) Vodafone Internet Unlimited chiamate a consumo Internet illimitato sino a 1000 Mega (FTTH) o 200 Mega (FTTC) Lenovo Yoga Smart TAB a 19,99 euro 19,90 Euro al mese per 24 mesi (poi 29,90 Euro al mese)

Le offerte Internet casa per chi non può richiedere il Bonus PC e Internet

I clienti che non possono accedere al Bonus PC e Internet (per indisponibilità dei fondi o per il mancato rispetto dei requisiti) potranno ugualmente attivare un abbonamento Internet ad alta velocità e con condizioni vantaggiose. Tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure dall’App di SOStariffe.it scaricabile gratuitamente su Android e iOS, è possibile individuare facilmente le soluzioni più convenienti da attivare per la connessione di casa.

La tabella di seguiti riepiloga quelle che sono le offerte più vantaggiose di giugno:

Offerte Linea telefonica e connessione ad Internet Costi Note aggiuntive Fastweb NeXXt Casa linea telefonica con chiamate a consumo (+2 euro per le chiamate gratis) e Internet illimitato fino a 2.500 Mega 19,95 euro al mese per 12 mesi; poi 27,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis SIM Fastweb con minuti illimitati e 100 GB a 7,95 euro al mese Sky WiFi linea telefonica con chiamate a consumo (+5 euro per le chiamate gratis) e Internet illimitato fino a 1.000 Mega 24,90 euro al mese per 18 mesi, poi 29,90 euro al mese con attivazione di 29 euro e modem Wi-Fi gratis attivabile solo da clienti Sky TV Super Fibra Unlimited di WINDTRE linea telefonica con chiamate gratis e Internet illimitato fino a 1.000 Mega 24,99 euro al mese con attivazione gratuita e modem incluso nel canone Giga illimitati per i già clienti WINDTRE; un anno di abbonamento ad Amazon Prime Internet Unlimited di Vodafone linea telefonica con chiamate a consumo e Internet illimitato fino a 1.000 Mega 25,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis fino a 100 GB al mese per i clienti Vodafone su mobile TIM Super Fibra linea telefonica con chiamate gratis e Internet illimitato fino a 1.000 Mega primi due mesi gratis; successivamente 29,90 euro al mese con attivazione e modem inclusi nel canone mensile Giga illimitati per i già clienti TIM su mobile