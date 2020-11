Bonus PC e Internet Vodafone: come richiedere il Voucher Connettività

Anche Vodafone aderisce al Bonus PC e Internet. L'operatore, infatti, ha appena annunciato la sua adesione al piano voucher promosso dal Governo ed attivo a partire dal 9 novembre per quanto riguarda la "fase 1" che mette a disposizione dei beneficiari un voucher da 500 Euro per la connessione Internet e l'acquisto di un PC/tablet. Ecco la nuova offerta Vodafone per il Bonus PC e Internet.

Vodafone presenta la sua offerta per il Bonus PC e Internet. Tutti i beneficiari dell’agevolazione potranno usare il voucher da 500 Euro, previsto per chi rispetta i requisiti della “fase 1” dell’iniziativa, per sottoscrivere un nuovo abbonamento Internet casa con Vodafone ad un prezzo ridotto e, contestualmente, acquistare un tablet con condizioni particolarmente vantaggiose.

Ecco i dettagli dell’offerta Vodafone per il Bonus PC e Internet.

Come usare il voucher da 500 Euro con Vodafone

Tutti i beneficiari del voucher da 500 Euro previsto per la “fase 1” del Bonus PC e Internet potranno fare riferimento alla nuova offerta Vodafone. L’operatore permetterà di utilizzare il voucher in questo modo:

un contributo di 240 Euro per l’attivazione della connessione in fibra ottica ; il cliente potrà attivare un abbonamento Internet casa con uno sconto di 10 Euro al mese per 24 mesi che sarà corrisposto direttamente in fattura; il canone mensile dell’abbonamento sarà di 19,90 Euro al mese per 24 mesi (successivamente 29,90 Euro al mese)

; il cliente potrà attivare un abbonamento Internet casa con uno sconto di 10 Euro al mese per 24 mesi che sarà corrisposto direttamente in fattura; il canone mensile dell’abbonamento sarà di 19,90 Euro al mese per 24 mesi (successivamente 29,90 Euro al mese) un contributo di 260 Euro per l’acquisto di un tablet da effettuare contestualmente alla sottoscrizione dell’abbonamento Internet casa; per il momento, Vodafone non ha rilasciato ancora informazioni in merito al dispositivo abbinabile all’abbonamento Internet casa

La nuova offerta Vodafone per i beneficiari del voucher da 500 Euro prevede:

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega in download; in alternativa, la connessione potrà avvenire con tecnologia FTTC sino a 200 Mega oppure con tecnologia FWA con almeno 30 Mega di velocità in download

tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega in download; in alternativa, la connessione potrà avvenire con tecnologia FTTC sino a 200 Mega oppure con tecnologia FWA con almeno 30 Mega di velocità in download per i clienti che attivano l’offerta con FTTH è incluso nell’abbonamento anche la Vodafone Station Wi-Fi 6, il modem di ultima generazione in grado di garantire prestazioni superiori a tutti gli altri modem proposti dall’operatore

Da notare, inoltre, che l’offerta Vodafone per il Bonus PC e Internet è valida anche per i già clienti dell’operatore. In questo caso, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, è opportuno passare ad un’offerta con almeno 30 Mega di velocità massima in download. Se già in possesso di tale tecnologia, bisognerà passare alla fibra ottica FTTH da 1000 Mega.

La nuova offerta Vodafone, per il momento, può essere richiesta direttamente dal sito dell’operatore, tramite l’apposita sezione dedicata all’agevolazione. Per maggiori dettagli è possibile contattare il servizio clienti Vodafone tramite i vari canali disponibili per gli utenti.

Ricordiamo che Vodafone non è l’unico operatore ad aver presentato un’offerta per la “fase 1” del Bonus PC e Internet. Cliccando sul link qui di sotto, infatti, è possibile seguire accedere ad una panoramica completa delle offerte disponibili per tutti i beneficiari dell’agevolazione.

Scopri tutte le offerte per il Bonus PC e Internet »

I requisiti per attivare l’offerta di Vodafone

Per poter attivare l’offerta di Vodafone sfruttando il voucher da 500 Euro sono i seguenti:

certificazione I SEE inferiore a 20.000 Euro (per la Fase 1)

(per la Fase 1) il nuovo abbonamento Internet casa deve avere una velocità massima di almeno 30 Mbps in download e 15 Mbps in upload

chi ha già una connessione da almeno 30/15 Mbps potrà utilizzare il voucher solo se la nuova connessione presenta una velocità di 1 Gbps (tramite tecnologia FTTH)

Le offerte Internet casa di Vodafone per chi non può accedere al bonus

Gli utenti che non rientrano nei requisiti previsti per la Fase 1 del Bonus PC e Internet non potranno ottenere il voucher da 500 Euro per l’attivazione di un nuovo abbonamento Internet casa. In questi casi, è possibile puntare sull’offerta “standard” di Vodafone. La tariffa in questione si chiama Internet Unlimited e presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega; in caso di indisponibilità della FTTH, la connessione potrà avvenire tramite fibra mista rame FTTC sino a 200 Mega oppure tramite ADSL sino a 20 Mega

per chi è raggiunto dalla FTTH: nel canone mensile sono inclusi la Vodafone TV e 12 mesi di abbonamento ad Amazon Prime senza costi aggiuntivi

al costo di 5 Euro in più al mese è possibile aggiungere una SIM dati con 150 GB al mese

con l’opzione Giga Family, i già clienti Vodafone su mobile ricevono sino a 100 GB extra ogni mese senza costi aggiuntivi attivando l’abbonamento Internet casa

Internet Unlimited presenta un costo periodico di 29,90 Euro al mese con un contributo di attivazione (1 Euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (6 Euro al mese per 48 mesi) già inclusi. Dopo i primi 24 mesi, il canone scenderà a 28,90 Euro al mese mentre dopo 48 mesi ci sarà un ulteriore ribasso ed il canone sarà di 22,90 Euro al mese.

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone »