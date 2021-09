Bonus PC e Internet: ultimi giorni per richiedere il voucher da 500 euro

A quasi un anno di distanza dalla partenza sta per terminare il Bonus PC e Internet , l'agevolazione che mette a disposizione delle famiglie meno abbienti un voucher da 500 euro per coprire i costi di un abbonamento Internet casa e dell'acquisto di un PC o un tablet. La Fase 1 del Piano Voucher, infatti, sarà disponibile per gli aventi diritto ancora per pochi giorni. Ecco, quindi, come fare per richiedere il Bonus PC e Internet prima della scadenza.

Ci sono ancora pochi giorni di tempo per richiedere il voucher da 500 euro previsto dal Bonus PC e Internet, ovvero dalla Fase 1 del Piano Voucher varato dal Governo Conte lo scorso anno per sostenere la diffusione della banda ultra-larga tra le famiglie meno abbienti. C’è tempo fino al prossimo 1° ottobre 2021 per fare richiesta dell’agevolazione e poter utilizzare il voucher per coprire i costi di un nuovo abbonamento Internet casa e dell’acquisto di un PC o di un tablet.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’agevolazione e come richiedere il bonus:

I requisiti del Bonus PC e Internet

Il voucher da 500 euro non è disponibile ma presenta precisi requisiti da rispettare. Per l’accesso all’agevolazione è necessario:

avere un ISEE inferiore a 20.000 euro

poter attivare un nuovo abbonamento Internet casa con velocità minima di 30 Mega in download e 15 Mega in upload; chi ha già un abbonamento di questo tipo e rispetta il limite ISEE previsto dalla norma potrà richiedere il bonus passando alla fibra ottica FTTH da almeno 1 Gbps

La richiesta del Bonus PC e Internet dà accesso ad un voucher da 500 euro che va suddiviso tra la copertura del costo di un abbonamento Internet casa (della durata di almeno un anno) e di un PC o di un tablet, fornito direttamente dall’operatore di telefonia e rispondente a precisi requisiti tecnici minimi. Il voucher viene così suddiviso:

da un minimo di 200 euro ad un massimo di 400 euro per la copertura dei costi di un abbonamento Internet casa (canone mensile e/o attivazione)

da un minimo di 100 euro ad un massimo di 300 euro per la copertura del costo d’acquisto di un PC o un tablet

Naturalmente, la somma dei due importi in cui viene suddiviso il voucher non potrà superare i 500 euro.

Da notare, inoltre, che il PC o il tablet incluso nell’offerta proposta dall’operatore deve rispondere a precise specifiche tecniche minime. Tali specifiche possono essere raggiunte anche con l’utilizzo di accessori esterni che, però, dovranno essere forniti senza costi aggiuntivi. Ecco le specifiche:

Tablet PC CPU: 4 core; 2 GHz o superiori (oppure 8 core; 1 GHz o superiori)

RAM: 4 GB o superiori

Dimensioni Schermo: maggiore di 10 pollici

Risoluzione Schermo: Full-HD o superiori

Memoria interna: 64 GB o superiori

Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, USB

Fotocamera: 8 Mpx ƒ/1.9

Batteria: 6000 mAh o superiore CPU: 4 core; 2 GHz o superiori

RAM: 8 GB o superiori

Dimensione Schermo: maggiore di 14 pollici

Risoluzione Schermo: HD (1366×768) o superiori

Memoria interna (disco o SSD): 256 GB o superiori

Connettività: Wi-Fi, Bluetooth, USB

Fotocamera: 8 Mpx ƒ/1.9

Autonomia: 8 ore o superiore

Audio integrato

Come richiedere il Bonus PC e Internet

La richiesta del Bonus PC e Internet va fatta direttamente all’operatore di telefonia con cui si vuole attivare un nuovo abbonamento (che dovrà rispettare i requisiti visti in precedenza). Tocca all’operatore gestire la pratica per l’accesso al voucher da 500 euro che potrà essere richiesto soltanto per attivare offerte compatibili con il bonus stesso. È possibile utilizzare il voucher sia con l’operatore con cui si ha già un abbonamento attivo (nel caso in cui il provider in questione abbia presentato offerte compatibili con il voucher) che passando ad un nuovo operatore.

L’erogazione del voucher avverrà sottoforma di sconto sul canone e sul costo d’acquisto di un PC o un tablet. Da notare che i fondi della Fase 1 del Piano Voucher vengono suddivisi su base regionale. Attualmente, in ogni caso, più del 50% dei fondi complessivi su base nazionale sono ancora disponibili e solo una regione (la Lombardia) ha superato il 90% di fondi utilizzati. Richiedere il bonus in questi ultimi giorni, quindi, non sarà un problema in quanto in tutta Italia sono ancora disponibili risorse sufficienti per l’erogazione dei voucher.

Per poter utilizzare il voucher da 500 euro bisognerà, quindi, scegliere l’offerta compatibile con il bonus e contattare l’operatore di telefonia che la propone. Ricordiamo che, soprattutto per chi non può accedere al bonus, c’è la possibilità di consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte fibra ottica per scoprire le migliori promozioni in corso.

Le offerte per utilizzare il voucher da 500 euro del Bonus PC e Internet

Per accedere al Bonus PC e Internet è necessario richiedere le offerte compatibili con l’agevolazione. Ecco le migliori proposte degli operatori di telefonia disponibili in questo momento:

Operatore Offerta Linea telefonica e Internet PC/Tablet incluso Canone mensile Fastweb Fastweb Casa chiamate a consumo, Internet illimitato sino a 2500Mega (FTTH) o 200 Mega (FTTC) Huawei MediaPad 10.4” Wi-Fi incluso nell’offerta senza alcun costo aggiuntivo 7,95 euro al mese per 12 mesi (poi 27,95 euro al mese) TIM TIM Super Voucher chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali, Internet illimitato sino a 1000 Mega (FTTH) o 200 Mega (FTTC) Lenovo Tab P11 a 0 euro oppure Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi a 29,90 euro oppure PC Onda Oliver Plus 15.6′‘ a 99,90 euro 19,90 euro al mese per 20 mesi (poi 29,90 euro al mese) Tiscali Ultrainternet Fibra Voucher chiamate a consumo, Internet illimitato sino a 1000 Mega (FTTH) o 200 Mega (FTTC) Lenovo Tab M10 incluso a 0 euro 0 euro al mese per 12 mesi con attivazione di 119,40 euro Vodafone Internet Unlimited chiamate a consumo Internet illimitato sino a 1000 Mega (FTTH) o 200 Mega (FTTC) Lenovo Yoga Smart TAB a 19,99 euro 19,90 euro al mese per 24 mesi (alla scadenza l’operatore proporrà un nuovo prezzo al cliente) WINDTRE Super Fibra chiamate a consumo Internet illimitato sino a 1000 Mega (FTTH) o 200 Mega (FTTC) Samsung Galaxy TAB S6 LITE a 159 euro oppure Lenovo TAB M10 FHD Plus (2nd Gen) a 0 euro 12,31 euro al mese per 12 mesi (poi 28,98 euro al mese) con tablet Samsung e 7,31 euro al mese per 12 mesi (poi 28,98 euro al mese) con tablet Lenovo