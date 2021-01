Bonus PC e Internet con Vodafone: le offerte di Gennaio 2021

Vodafone per coloro che possono accedere al bonus PC e Internet propone un'offerta con navigazone illimitata fino a 1 Gigabit al secondo, senza costi di attivazione e con modem e Wi-Fi optmizer inclusi. Scopri i requisiti per accedere all'incentivo e tutti i dettagli sulla tariffa del provider

Dal 9 novembre è possibile far richiesta per il bonus PC e Internet del Ministero dello Sviluppo Economico. Questa iniziativa permette di ottenere un voucher fino a 500 euro per l’acquisto di strumenti digitali utili in questo momento storico in cui molti lavoratori e studenti sono rispettivamente in smart working e didattica a distanza.

Bonus PC e Internet: requisiti ed entità del voucher

Il bonus PC e Internet permette di ottenere un voucher suddiviso in 200 euro per la sottoscrizione di un’offerta Internet casa da oltre 30 Mbps e 300 euro per l’acquisto di un PC o tablet. Potete facilmente verificare la copertura disponibile nel vostro Comune utilizzando lo strumento gratuito di SOStariffe.it. Il dispositivo scelto viene consegnato in comodato d’uso e quindi se ne diventerà proprietari dopo 12 mesi. La caratteristiche tecniche minime dei terminali sono state stabilite da Infratel, la società che si occupa della distribuzione dell’incentivo.

I requisiti per accedere al bonus sono un reddito ISEE inferiore ai 20.000 euro e l’assenza di una linea fissa da almeno 30 Mbps già attiva. Nella seconda fase il voucher verrà esteso anche alle aziende e alle famiglie con reddito ISEE inferiore ai 50.000 euro, che potranno utilizzarlo per acquistare un’offerta fibra ottica.

Bonus PC e Internet con Vodafone

Vodafone è stato tra i primi operatori ad aderire al bonus PC e Internet realizzando un’offerta ad hoc. L’offerta può essere sottoscritta in negozio od online. Nel secondo caso basta accedere al sito dell’operatore e cliccare su Vantaggi Vodafone > Bonus PC e Internet. Fatto questo si deve cliccare su Ti chiamiamo gratis per essere contattati da un operatore che verificherà il possesso o meno dei requisiti per accedere al voucher.

Al momento della sottoscrizione l’utente dovrà fornire i propri dati, una copia del documento d’identità e codice fiscale e la domanda di ammissione al contributo compilata in ogni sua parte. Il tablet deve essere ritirato in negozio.

Internet Unlimited bonus

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in dowload e 200 Mbps in upload

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Chiamate a consumo

Attivazione inclusa (1 euro al mese per 24 mesi)

Vodafone Ready incluso

Modem Wi-Fi optimizer

L’offerta ha un costo di 19,90 euro al mese per 24 mesi. Allo stesso prezzo è possibile avere le chiamate incluse ma senza modem. La spesa per la disattivazione del servizio è di 28 euro. E’ possibile poi acquistare il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite a 99,99 euro o Lenovo Yoga Smart TAB con riconoscimento vocale a 360° a 19,99 euro. Per entrambi pagamento e ritiro sono previsti in negozio. Il primo dispositivo è dotato di:

Schermo immersivo con cornice sottile da 10.4″

64 GB di memoria

Nuova S Pen con Air Action inclusa

Doppio Speaker AKG con Dolby Atmos per un audio 3D

Lenovo Yoga Smart TAB offre invece le seguenti caratteristiche tecniche:

Schermo IPS Full HD (1920 x 1200) da 25,65 cm (10,1″)

Processore Qualcomm Snapdragon 439​

4 modalità esclusive

fino a 4 GB di RAM

fino a 64 GB di memoria

Batteria da 7000 mAh

2 altoparlanti JBL da 2 W, potenziati con Dolby Atmos

Webcam anteriore da 8 MP e posteriore da 5 MP

Tablet + hub smart home

Google Assistant (riconoscimento vocale a 360°)

Bonus Internet e PC: alcune raccomandazioni

Per quanto riguarda il bonus Internet e PC bisogna ricordare che i voucher verranno distribuiti fino all’esaurimento delle risorse predisposte dal Governo, ovvero 204 milioni di euro da suddividere per tutta Italia. Inoltre, sebbene l’incentivo sia disponibile per chiunque disponga degli appositi requisiti, alcune Regioni in sede di Comitato Banda Ultralarga (COBUL) hanno richiesto che possa essere distribuito solo tra i residenti di specifici Comuni:

