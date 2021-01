Bonus PC e Internet: canone azzerato per un anno con la nuova offerta Tiscali

Il Bonus PC e Internet continua . La Fase 1 dell'iniziativa, partita lo scorso novembre, ha ancora fondi disponibili con la possibilità, per chi rientra nei requisiti fissati dalla normativa, di poter accedere al voucher da 500 euro per coprire i costi della connessione Internet casa e acquistare un PC o un tablet. Tiscali, uno degli operatori che ha aderito al progetto, h a rinnovato la sua offerta proponendo un canone azzerato per un anno per chi sceglierà di utilizzare il voucher con l'operatore.

Tiscali rinnova la sua offerta riservata agli aventi diritto al voucher da 500 euro previsto dalla Fase 1 del Bonus PC e Internet che, a distanza di due mesi dal lancio, può contare ancora su fondi disponibili per le famiglie italiane. La nuova offerta presentata da Tiscali prevede un azzeramento del canone mensile per un anno ed include il tablet Huawei MatePad 10.4 dotato di connettività Wi-Fi e 4G LTE.

A differenza dell’offerta precedenza, il cliente dovrà pagare un contributo di attivazione iniziale pari a 119,40 euro. Si tratta, quindi, di una modifica dei costi che prima erano distribuiti in 12 mesi ed adesso sono concentrati nella fase iniziale di sottoscrizione. Da notare, inoltre, che per tutti i clienti che scelgono l’offerta Tiscali è incluso il modem Wi-Fi gratis. Come bonus aggiuntivo ci sono 2 mesi di Infinity gratis.

L’abbonamento proposto da Tiscali include:

una linea telefonica fissa con chiamate a consumo

una connessione Internet senza limiti tramite rete FTTH con velocità massima di 1 Giga in download oppure tramite rete FTTC con velocità massima di 200 Mega

Da notare, inoltre, che è possibile attivare la versione FULL dell’offerta che include le chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali. Anche in questo caso il canone mensile è azzerato mentre il contributo di attivazione sale a 143,40 euro da versare in fase di sottoscrizione dell’abbonamento. Entrambe le versioni dell’offerta Tiscali per il Bonus PC e Internet non presentano alcun obbligo di rinnovo.

Entro 45 giorni precedenti alla scadenza dell’abbonamento annuale, Tiscali proporrà il rinnovo dell’offerta ad un prezzo di 27,95 euro al mese (o 29,95 euro al mese in caso di offerta FULL). Il cliente sarà libero di scegliere se attivare o meno l’abbonamento.

Scopri tutto quello che c’è da sapere sul Bonus PC e Internet»

Bonus PC e Internet: i requisiti

Per poter richiedere il voucher da 500 euro per la Fase 1 del Bonus PC e Internet è necessario rispettare i seguenti requisiti:

ISEE inferiore a 20.000 euro

possibilità di attivare una connessione Internet casa da almeno 30 Mbps in download e 15 Mbps in upload

se giù disponibile una connessione da 30 Mbps: possibilità di passare alla fibra ottica da 1 Gbps

Il voucher può essere utilizzato per coprire i costi dell’abbonamento Internet casa e di un PC o un tablet che dovrà essere fornito direttamente dall’operatore con cui si attiva l’abbonamento. Ricordiamo che nelle prossime settimane è prevista la partenza della Fase 2 dell’iniziativa che permetterà alle famiglie con ISEE inferiore a 50.000 euro di poter ottenere un voucher da 200 euro per la copertura dei costi dell’abbonamento Internet casa da almeno 30 Mbps.

Scopri qui le migliori offerte Internet casa »

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

Le offerte per la Fase 1 del Bonus PC e Internet

Oltre alla nuova offerta di Tiscali, i beneficiari del Bonus PC e Internet possono sfruttare anche altre offerte. Ci sono, infatti, diversi operatori accreditati che mettono a disposizione offerte specifiche per il voucher. Ricordiamo che il voucher è utilizzabile solo per attivare offerte specifiche proposte da operatori accreditati. A gestire l’intera operazione è Infratel Italia. Sul portale ufficiale di Infratel Italia è possibile verificare i fondi disponibili per la Fase 1.

Ecco alcune delle migliori proposte del momento.

Scopri qui le offerte per il Bonus PC e Internet»

Operatore Offerta Linea telefonica e Internet PC/Tablet incluso Canone mensile Fastweb Fastweb Casa chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali, Internet illimitato sino a 1000 Mega (FTTH) o 200 Mega (FTTC) Huawei MatePad 10.4 incluso nell’offerta senza alcun costo aggiuntivo 9,95 euro al mese per 12 mesi (poi 29,95 euro al mese) TIM TIM Super Voucher chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali, Internet illimitato sino a 1000 Mega (FTTH) o 200 Mega (FTTC) Lenovo Tab P11 Wi-Fi a 0 euro invece che 300 euro oppure Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi a 29,90 Euro invece che 329,90 Euro oppure PC Onda Oliver Plus 15.6′‘ a 99,90 Euro invece di 399,90 Euro 19,90 Euro al mese per 20 mesi (poi 29,90 Euro al mese) Vodafone Internet Unlimited chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali, Internet illimitato sino a 1000 Mega (FTTH) o 200 Mega (FTTC) Samsung Galaxy Tab S6 Lite a 99,99 Euro (260 Euro di sconto Voucher + 100 Euro di sconto Vodafone) oppure Lenovo Yoga Smart TAB a 19,99 euro 19,90 Euro al mese per 24 mesi (poi 29,90 Euro al mese) WINDTRE Super Fibra chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali, Internet illimitato sino a 1000 Mega (FTTH) o 200 Mega (FTTC) Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE a 159,90 Euro oppure Lenovo Yoga Smart TAB ZA3V0011SE senza costi aggiuntivi 12,31 Euro al mese per 12 mesi (con il tablet Samsung o con il tablet Lenovo); poi 28,98 Euro al mese