Bonus Luce e Gas: nuovo importo e limite ISEE più alto da aprile 2022

I Bonus Luce e Gas sono delle importanti agevolazioni che garantiscono alle famiglie in difficoltà economica la possibilità di ottenere uno sconto sulle bollette di luce e gas, indipendentemente dai consumi. Tali agevolazioni sono state potenziate dal Governo per contrastare l'emergenza energetica. Da aprile , quindi, i bonus hanno un nuovo importo e nuovi requisiti per l'accesso. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle nuove agevolazioni.

Per contrastare l’emergenza energetica in corso, il Governo ha scelto di potenziare i Bonus Luce e Gas, le agevolazioni riconosciute sotto forma di sconti in bolletta alle famiglie in difficoltà economica. A differenza di quanto fatto tra ottobre 2021 e marzo 2022, in cui i bonus sono stati affiancati da un contributo integrativo, da aprile le cose cambiano con un allargamento dei beneficiari.

In via transitoria, per tutto il 2022, si registra un incremento dei requisiti di accesso ai Bonus Luce e Gas con un limite ISEE più alto che andrà ad aumentare il numero di famiglie che potranno ricevere lo sconto in bolletta. Resta confermata, inoltre, la presenza del bonus “integrativo” che andrà a sommarsi al bonus ordinario per incrementare il valore complessivo dell’agevolazione in bolletta.

Vediamo, invece, i dettagli relativi ai bonus ed alle novità di aprile.

Bonus Luce e Gas da aprile: i nuovi requisiti

Come annunciato già sul finire del mese di marzo, cambiano i requisiti per l’accesso ai Bonus Luce e Gas per disagio economico, ovvero le agevolazioni riconosciute alle famiglie con un valore ISEE inferiore ad una certa soglia. A partire da questo mese e fino alla fine dell’anno, infatti, i bonus saranno riconosciuti a tutte le famiglie con ISEE inferiore a 12 mila euro. In precedenza, il limite fissato dalla normativa era di 8.265 euro.

Da notare che resta il riconoscimento automatico delle agevolazioni per i percettori di reddito o pensione di cittadinanza. Per quanto riguarda le famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico), invece, non ci sono novità di alcun tipo. Il limite ISEE, in questo caso, resta fissato a 20.000 euro. Per tutti gli aventi diritto ai bonus sociali, quindi, lo sconto sarà riconosciuto in automatico in bolletta.

I nuovi importi dei Bonus Luce e Gas 2022

Grazie allo stanziamento previsto dal Governo si registra un nuovo potenziamento per i Bonus Luce e Gas. Oltre agli importi ordinari, infatti, è previsto il rilascio di un bonus straordinario che andrà a sommarsi alla versione standard dell’agevolazione per garantire un contributo maggiore in bolletta agli aventi diritto. L’importo di tale bonus dipende da vari fattori.

Per quanto riguarda il Bonus Luce ordinario è previsto un contributo di 132,86 euro che sale a 177 euro per le famiglie con più di 4 componenti. Per quanto riguarda il contributo integrativo, invece, l’importo è di 132,86 euro oppure di 155,61 euro per le famiglie con più di 4 componenti. Non sono previsti ulteriori livelli per l’agevolazione.

Il Bonus Gas, invece, dipende da un numero maggiore di fattori. Oltre al numero di componenti del nucleo familiare, infatti, si considera anche la zona climatica (dalla A alla F) dove è ubicata la fornitura ed il tipo di utilizzo del gas (l’utilizzo del gas per il riscaldamento domestico comporterà un aumento dell’importo dell’agevolazione).

In questo caso, quindi, è necessario valutare di volta in volta l’importo effettivo del bonus considerando la composizione del nucleo familiare, il comune di residenza e il tipo di utilizzo del gas naturale. L‘importo integrativo del Bonus Gas, in ogni caso, potrà arrivare fino a 85,54 euro per trimestre.

C’è anche il Bonus Luce per disagio fisico

Da segnalare anche un potenziamento del Bonus Luce per disagio fisico. Quest’agevolazione viene riconosciuta a tutte le famiglie che, per motivi sanitari, sono costrette ad utilizzare un’apparecchiatura elettromedicale necessaria per il sostentamento della vita. Anche per quest’agevolazione (slegata dal reddito ISEE e cumulabile con il Bonus Luce per disagio economico) è prevista una compensazione integrativa che può arrivare fino a 90,09 euro all’anno. L’importo effettivo dipende dall’extra consumo dovuto all’utilizzo dell’apparecchiatura elettromedicale. Per l’accesso al bonus in questione e per determinare l’extra consumo è necessario il rilascio di un certificato ASL.

Come richiedere i Bonus Luce e Gas ad aprile 2022

Non cambiano, invece, le modalità di erogazione dei Bonus Luce e Gas. Le agevolazioni (anche quelle integrative previste dal nuovo decreto) sono riconosciute in automatico alle famiglie aventi diritto. Per registrare l’accredito del bonus in bolletta, sotto forma di sconto sul totale da pagare, sarà sufficiente aver richiesto l’ISEE tramite la presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica).

I bonus saranno così riconosciuti in modo automatico, garantendo uno sconto extra in bolletta. Solo per il riconoscimento del Bonus Luce per disagio fisico è necessario presentare una domanda, rivolgendosi al comune di residenza o ad un CAF. Con la nuova normativa, l’aumento del limite ISEE è valido fino alla fine dell’anno in corso.