Questa agevolazione statale è un salvagente a cui le famiglie in difficoltà economica si aggrappano per far fronte al pagamento delle bollette roventi di luce e gas. Su SOStariffe.it la mappa con beneficiari, valore economico e modalità per ottenerlo a Novembre 2022 .

Bonus Luce e Gas Novembre 2022: requisiti e richiesta per avere lo sconto in bolletta

I bonus sociali luce e gas assicurano uno sconto in bolletta alle famiglie in difficoltà economica o al cui interno ci siano persone in gravi condizioni di salute, aiutandole a sostenere le spese di elettricità e metano. Queste agevolazioni statali, calcolate sulla base di alcuni parametri indipendenti dal consumo, sono un salvagente a cui le famiglie italiane più vulnerabili si aggrappano per superare questo periodo di emergenza energetica.

Ecco perché i bonus luce e gas ordinari sono stati a più riprese “irrobustiti” dal Governo negli ultimi 12 mesi, non solo aumentandone l’importo ma ampliando anche la platea dei beneficiari. Il potenziamento di questi aiuti statali, in scadenza al 31 dicembre 2022, potrebbe essere confermato anche nel 2023 e finanziato da una porzione del “tesoretto” da 23 miliardi di euro che il nuovo esecutivo Meloni intende destinare agli aiuti contro il caro bolletta nella prossima manovra di bilancio.

Di seguito, gli esperti di SOStariffe.it hanno messo a punto una mappa aggiornata a Novembre 2022 per aiutare i consumatori a capire quali siano i requisiti per accedere ai bonus e quali passi compiere per ottenerli.

Bonus luce e gas: le agevolazioni disponibili a Novembre 2022

BONUS LUCE E GAS: LE DOMANDE BONUS LUCE E GAS: LE RISPOSTE Quali sono le agevolazioni statali oggi previste? Al bonus ordinario se ne è aggiunto uno straordinario per garantire un extra sconto in bolletta alle famiglie vulnerabili

per garantire un extra sconto in bolletta alle famiglie vulnerabili Il tetto ISEE per accedere al bonus è più alto: si è passati da una soglia di 8.265 euro annui a 12mila euro annui Chi sono i beneficiari dello sconto in bolletta? Nuclei familiari con ISEE non superiore a 12.000 euro

Famiglie numerose (4 figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000 euro

(4 figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000 euro Percettori di reddito o pensione di cittadinanza

o Famiglie un cui componente soffre di patologie gravi e certificate e necessita di apparecchiature elettromedicali salvavita Qual è il valore dello sconto nel IV trimestre 2022? Bonus luce da 264,10 euro a 378,57 euro

Bonus gas da 126,04 euro e 2.058,96 euro Fino a quando sono in vigore le misure straordinarie? Fino al 31 dicembre 2022

Di seguito accendiamo i riflettori su questa agevolazione statale così da offrire una panoramica di chi siano i destinatari, a quanto ammonti il suo valore e quali siano le modalità per ottenerlo.

Potenziamento dei bonus sociali: le misure oggi in vigore

A novembre 2022 sono attive le seguenti misure straordinarie di sostegno per le famiglie in condizioni di disagio economico e fisico:

al bonus “ordinario” elettrico e gas è affiancato un bonus “integrativo” (o straordinario) garantito fino al 31 dicembre 2022;

garantito fino al 31 dicembre 2022; la platea dei beneficiari del bonus è più ampia, in quanto tutte le famiglie in difficoltà con tetto ISEE fino a 12mila euro potranno ottenerlo (sempre fino al 31 dicembre 2022).

Bonus luce e gas: chi sono i beneficiari a Novembre 2022

Di seguito una panoramica dei destinatari del bonus elettrico e gas:

nuclei familiari con un indicatore ISEE non superiore a 12mila euro annui;

annui; nuclei familiari numerosi (con almeno 4 figli a carico) con un indicatore ISEE non superiore a 20mila euro annui;

annui; fruitori di un reddito o pensione di cittadinanza ;

; utenti in gravi condizioni di salute che necessitino di apparecchiature elettromedicali salvavita.

È bene ricordare che i bonus luce e gas sono riconosciuti in automatico. Da gennaio 2021, infatti, è attivo un sistema che consente alle famiglie in possesso di tali requisiti di vedersi lo sconto accreditato in automatico in bolletta previa presentazione annuale della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), documento necessario per l’ottenimento dell’ISEE.

Bisogna, invece, avanzare un’apposita richiesta (ai Comuni o ai CAF abilitati) per ottenere l’agevolazione da disagio fisico, subordinata alla presentazione di una certificazione Asl che attesti la necessità di utilizzare un apparecchio elettromedicale per il sostentamento della vita.

Bonus luce e gas: a quanto ammonta il sostegno nel IV trimestre 2022

Come indicato sul sito di ARERA, il bonus elettrico per disagio economico erogato nel trimestre 1° ottobre – 31 dicembre si traduce in un risparmio in bolletta che ammonta a:

264,10 euro per famiglie in difficoltà economica con uno o due componenti al suo interno (se si considera una sola mensilità, il risparmio è pari a 86,1 euro);

per famiglie in difficoltà economica con uno o due componenti al suo interno (se si considera una sola mensilità, il risparmio è pari a 86,1 euro); 321,42 euro per i nuclei familiari con 3-4 componenti (con 104,7 euro di risparmio mensile);

per i nuclei familiari con 3-4 componenti (con 104,7 euro di risparmio mensile); 378,57 euro per le famiglie con oltre quattro componenti (123,3 euro al mese di risparmio).

Queste somme includono sia l’importo del bonus ordinario sia quello straordinario.

Per quanto riguarda il Bonus Gas per disagio economico, l’importo complessivo (ordinario + straordinario) è compreso tra i 126,04 euro e i 2.058,96 euro. Il valore del bonus cambia in base al numero di componenti del nucleo familiare, del tipo di uso del gas e dalla zona climatica in cui si trovi la fornitura.

Ecco, di seguito, il risparmio in bolletta che accumulano invece coloro che hanno diritto al Bonus elettrico per disagio fisico nel IV trimestre 2022:

per la fascia fino a 600 kWh/anno di extra consumo rispetto a un utente tipo (2700/kWh/anno), il risparmio in bolletta varia da 117,76 euro (fino a 3 kW di potenza) a 181,24 euro da 4,5 kW in su;

(fino a 3 kW di potenza) da 4,5 kW in su; per la fascia tra 600 e 1.200 kWh/anno di extra consumo, il bonus va da 207,92 euro (fino a 3 kW di potenza) a 270,48 euro (4,5 kW in su);

(fino a 3 kW di potenza) (4,5 kW in su); per la fascia oltre 1.200 kWh/anno di extra consumo, gli importi sono compresi tra i 303,6 euro (fino a 3 kW) e i 359,72 euro (da 4,5 kW in su).

