Bonus Internet Tiscali: come ottenere il voucher connettività

Anche Tiscali presenta la sua offerta riservata a tutti i beneficiari del Bonus PC e Internet ed, in particolare, alla Fase 1 dell'agevolazione che mette a disposizione un voucher da 500 Euro da utilizzare per semplificare l'accesso alla banda ultra larga. L'offerta di Tiscali prevede uno sconto sul canone mensile di un abbonamento Internet casa per il primo anno ed include il tablet Huawei MatePad 10.4. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova offerta Ultrainternet Fibra Voucher di Tiscali.

Tiscali presenta la nuova offerta dedicata a tutti i beneficiari del Bonus PC e Internet 2020, la nuova agevolazione prevista dal Governo per semplificare l’utilizzo della banda ultra larga in Italia anche tra le famiglie meno abbienti. La nuova offerta di Tiscali si chiama Ultrainternet Fibra Voucher ed è dedicata ai beneficiari del voucher da 500 Euro previsto dalla Fase 1 dell’agevolazione, accessibile a partire dal 9 novembre.

Ecco i dettagli completi dell’offerta:

Tiscali Ultrainternet Fibra Voucher

La nuova offerta Ultrainternet Fibra Voucher di Tiscali, disponibile per i beneficiari del voucher da 500 Euro della Fase 1 dell’agevolazione Bonus PC e Internet, presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonia con chiamate a consumo ; l’utente può richiedere l’attivazione di un’opzione per le chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali al costo di 2 Euro in più al mese

; l’utente può richiedere l’attivazione di un’opzione per le chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali al costo di 2 Euro in più al mese connessione illimitata tramite rete in fibra ottica fino a 1000 Mega oppure tramite fibra mista FTTC sino a 200 Mega

tramite rete in fibra ottica fino a 1000 Mega oppure tramite fibra mista FTTC sino a 200 Mega tablet Huawei MatePad 10.4” Wi-Fi + 4G incluso nel prezzo senza alcun costo aggiuntivo iniziale; il tablet può contare su di un display da 10.4 pollici, il processore Kirin 810, 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno

incluso nel prezzo senza alcun costo aggiuntivo iniziale; il tablet può contare su di un display da 10.4 pollici, il processore Kirin 810, 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno 2 mesi di Infinity inclusi nel canone senza costi aggiuntivi

inclusi nel canone senza costi aggiuntivi attivazione e modem Wi-Fi inclusi senza costi aggiuntivi

Grazie al voucher da 500 Euro, è possibile attivare Ultrainternet Fibra Voucher con:

uno sconto di 18 Euro al mese per 12 mesi (per un totale di 216 Euro)

il tablet Huawei MatePad 10.4 incluso senza costi aggiuntivi

L’offerta di Tiscali presenta un canone mensile di 9,95 Euro per i primi 12 mesi che diventano 11,95 Euro al mese per 12 mesi scegliendo di attivare l’opzione “full” che aggiunge anche le chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali all’abbonamento. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al prezzo di 27,95 Euro al mese (29,95 Euro al mese scegliendo le chiamate incluse). Sia l’attivazione che il modem Wi-Fi sono inclusi e non prevedono costi extra.

Ricordiamo che, oltre a Tiscali, anche altri operatori hanno presentato delle offerte compatibili con la nuova agevolazione. Per tutte le offerte disponibili ed i dettagli completi sul bonus è possibile cliccare sul link qui di sotto ed approfondire tutti gli aspetti dell’agevolazione.

Scopri tutte le offerte per il Bonus PC e Internet »

Chi non può richiedere il Bonus PC e Internet, per il mancato rispetto dei requisiti che andremo ad analizzare di seguito, ha la possibilità di attivare una delle migliori soluzioni presenti sul mercato per minimizzare i costi dell’abbonamento Internet. Per una panoramica completa è possibile fare riferimento al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure all’App di SOStariffe.it disponibile su smartphone e tablet Android, su iPhone e su iPad.

I requisiti

I requisiti per poter attivare l’offerta di Tiscali sono quelli fissati dalla normativa che definisce le caratteristiche della Fase 1 del Bonus PC e Internet. Per poter richiedere il bonus è necessario:

poter contare su di una certificazione ISEE inferiore a 20.000 Euro (per la Fase 1); per la Fase 2, non ancora partita, tale valore salirà sino a 50.000 Euro

(per la Fase 1); per la Fase 2, non ancora partita, tale valore salirà sino a 50.000 Euro possibilità di attivare un nuovo abbonamento Internet per la propria casa in grado di garantire una velocità massima di almeno 30 Mbps in download e 15 Mbps in upload

per la propria casa in grado di garantire una velocità massima di almeno chi ha già una connessione da almeno 30/15 Mbps può utilizzare il voucher solo per attivare un abbonamento con velocità della connessione di 1 Gbps (tramite tecnologia FTTH)

Come attivare l’offerta di Tiscali per il Bonus PC e Internet

La nuova offerta Ultrainternet Fibra Voucher di Tiscali può essere attivata esclusivamente da chi rispetta tutti i requisiti dell’agevolazione presentando una certificazione ISEE inferiore a 20.000 Euro. L’operatore permette di attivare l’offerta presso tutti i suoi canali di vendita. I beneficiari del bonus, quindi, potranno richiedere l’attivazione dell’offerta tramite il sito Tiscali, chiamando il numero 130 oppure recandosi in uno dei negozi Tiscali sparsi sul territorio.