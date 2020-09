Bonus connessione: che cosa è e come ottenerlo

Una guida a tutte le novità sul bonus per l'acquisto di abbonamenti per connessioni di banda ultra larga e per pc. Il ministro Pisano ha ribadito che la misura per le famiglie a basso reddito dovrebbe essere disponibile già da fine settembre. Ecco gli aggiornamenti sul bonus e le informazioni su come richiedere il contributo

Ancora nessuna data precisa sull’introduzione del bonus per abbonamenti internet casa e per l’acquisto di nuovi personal computer. Il ministro all’Innovazione, Paola Pisano, ha però ripetuto solo qualche giorno fa, durante un’audizione alla Camera, che entro fine Settembre dovrebbero arrivare i primi fondi per questo incentivo.

Il contributo pc e connessione sarà inizialmente riservato solo alle famiglie a basso reddito, il limite posto per la prima tranche del bonus è di un ISEE inferiore a 20 mila euro l’anno. Poi, e se ci saranno abbastanza soldi a disposizione, si dovrebbe estendere un bonus per abbonamenti internet casa anche a chi ha un ISEE compreso tra 20 mila e 50 mila euro l’anno.

L’agevolazione per il passaggio da un collegamento a banda larga (quindi ADSL a 20 Mega) ad una connessione a banda ultra larga (si intendono tecnologie che permettano una velocità di navigazione superiore a 30 Mega) dovrebbe anche riguardare le pmi.

Il bonus per le imprese è ancora in fase di studio e potrebbe avere un valore compreso tra i 500 e i 2 mila euro a seconda delle dimensioni dell’azienda e delle innovazioni apportate. Non sono ancora stati però forniti dei dati più precisi in merito a questa agevolazione.

Nel discorso tenuto alla Camera il ministro Pisano ha anche sottolineato che le risorse del Recovery Found potrebbero essere un fattore di spinta per investire su e-commerce e valorizzazione delle pmi italiane, sopratutto “quelle che operano nelle aree svantaggiate”.

Come funzionerà il bonus connessione

Il bonus per permettere ai cittadini a basso reddito di sottoscrivere un abbonamento internet casa e di acquistare un nuovo pc sarà complessivamente pari a 500 euro, di cui 200 euro per la connessione di banda ultra larga e 300 euro per il dispositivo fisso o portatile.

Il doppio contributo per il momento sarà riconosciuto solo a chi ha un reddito ISEE inferiore a 20 mila euro. Queste famiglie non riceveranno un voucher, bensì uno sconto sul canone di abbonamento internet e sull’acquisto del pc.

Stando alle anticipazioni del Governo, a potersi iscrivere alla piattaforma appositamente istituita saranno gli operatori di rete fissa. I cittadini dovranno poi interfacciarsi con il gestore di telefonia per avere lo sconto per attivare l’offerta internet casa. Idem avverrà per il contributo pc.

Non risulta però al momento attivo il portale e non si sa con certezza entro quando si potrà iniziare a fare domanda per acquistare i servizi a costi scontati. E non è chiaro se i cittadini con attive offerte in fibra o con ADSL a 30 Mega potranno ottenere il contributo.

Quali offerte internet permettono di avere il contributo?

Le notizie diffuse sinora infatti parlano di un bonus applicato a chi:

attiva una connessione almeno a 30 Mega (se non si ha già un contratto a banda ultra larga)

passa al servizio di rete fissa da 100 Mega e fino ad 1 Gigabit/s

Lo sconto di 200 euro quindi dovrebbe essere valido per coloro che attivano per la prima volta un abbonamento ai servizi di connessione a banda ultra larga.

Per le famiglie a basso reddito sono inoltre previsti 300 euro come aiuto per l’upgrade dei dispositivi personali o il primo acquisto di pc o tablet. I cittadini aventi diritto non dovranno rivolgersi ai negozi di elettronica.

Anche per il bonus pc infatti il Governo ha stabilito che l’erogazione dell’agevolazione avverrà tramite gli operatori di telefonia. L’utenti quindi si interfaccerà con il gestore e otterrà uno sconto diretto al momento della scelta del pc o del tablet. Per il momento questa misura dovrebbe essere accessibile solo per i cittadini con un ISEE inferiore a 20 mila euro.

Pmi e famiglie con ISEE fino a 50.000 euro

Quello del contributo per le famiglie a basso reddito sarà un provvedimento che interesserà, almeno potenzialmente, quasi 173.090 famiglie. Le intenzioni del Governo sono poi di estendere il bonus connessione anche ai nuclei familiari con un ISEE superiore.

Se il primo scaglione di risorse sarà destinato ai cittadini con un reddito fino a 20 mila euro, la seconda tranche dovrebbe riguardare le famiglie con un ISEE compreso tra 20 mila e 50 mila euro. Le famiglie interessate da questa seconda ondata di bonus dovrebbero essere più di 1 milione e 600 mila.

C’è poi il fascicolo che interessa la digitalizzazione e il passaggio delle pmi alla banda ultra larga, per agevolare questa transizione il ministero vorrebbe aprire il bonus connessione anche alle imprese.

Il valore del contributo per le pmi avrà delle caratteristiche e dei requisiti di assegnazione differenti, anche queste condizioni non sono state ancora rese note ufficialmente. Dalle informazioni il bonus per le aziende potrebbe avere un importo minimo di 500 euro e massimo di 2 mila euro. I criteri di ripartizione non sono ancora disponibili

Come trovare le migliori offerte Casa

Per ottenere lo sconto sugli abbonamenti internet casa gli aventi diritto dovranno rispettare dei requisiti tecnici ben precisi. Innanzitutto, come accennato, potranno richiedere lo sconto solo coloro che attivino un collegamento di banda ultra larga.

Con la definizione banda ultra larga si intendono le connessioni che permettono una navigazione superiore ai 30 Mega. Si dovrà dunque passare da un collegamento ADSL alla fibra ottica a 1 Gigabit/s.

Il problema potrebbe essere legato alla copertura del servizio, non in tutte le città infatti è al momento disponibile la tecnologia più veloce. Nessun problema, ai fini del bonus sono validi anche gli abbonamenti alle reti FWA o FTTC.

Queste tipologie di connessione portano la velocità di navigazione intorno ai 100 Mega, a volte anche 200 Mega. Queste caratteristiche dunque sarebbero in linea con le disposizioni previste per il bonus pc.

Per individuare le migliori offerte internet tra cui è possibile scegliere per ottenere lo sconto è bene dare uno sguardo ai piani proposti dagli operatori di rete fissa. I prezzi delle attuali promozioni consentirebbero, più o meno, agli utenti di risparmiare circa 7 mesi di canone.

Per facilitarvi la ricerca e capire quali sono le tariffe internet casa compatibili con il bonus e scegliere la più conveniente potete utilizzare il comparatore di SosTariffe.it. Questo strumento vi permette di inserire l’indirizzo di residenza e indica nei risultati della ricerca la velocità massima di collegamento garantita da ogni promozione.

Confronta i piani internet casa per avere il bonus connessione

Le promozioni in banda ultra larga

A Settembre 2020, le 5 migliori offerte casa che rispettino la condizione dei 30 Mega di banda sono:

Super Fibra Unlimited di WindTre a 28,98 euro

Internet Unlimited + Chiamate di Vodafone a 29,90 euro

Super Fibra di TIM a 29,90 euro

Eolo più a 29,90 euro

Fastweb Casa a 29,95 euro

1. Super Fibra Unlimited

Il piano di WindTre nel canone proposto include:

internet senza limiti alla massima velocità disponibile (1 Gigabit/s in fibra ottica o 100 Mega in FTTC)

modem con Super Wifi

attivazione

chiamate verso i numeri nazionali

12 mesi di Amazon Prime

Giga illimitati sul numero mobile dell’intestatario (se contatto WindTre) e su altre due sim della famiglia

Attiva Super Fibra Unlimited »

2. Internet Unlimited + Chiamate di Vodafone

Per avere la fibra di Vodafone, o la connessione FTTC del gestore, il piano proposto offre:

Vodafone Station con Vodafone Ready

attivazione

chiamate verso i numeri fissi e mobile nazionali

internet senza limiti in fibra

6 mesi di Amazon Prime

sistema di ottimizzazione del collegamento

attivazione Vodafone Tv e sconti per i piani NOW Tv Intrattenimento o Sport

Per i primi 4 anni questa promozione prevede un costo di 29,90 euro al mese, dal 5° anno il canone passerà a 20,90 euro.

Scopri Internet Unlimited + Chiamate »

3. Super Fibra di TIM

L’offerta per avere la connessione in banda ultra larga di TIM propone ai nuovi clienti:

modem TIM HUB con garanzia illimitata

attivazione

TIMVision, tv in streaming del gestore

chiamate verso i numeri nazionali (2 anni +2), solo per chi attiva il piano online

Per chi attivi il collegamento internet casa con TIM è anche previsto un prezzo speciale per acquistare un pacchetto tv che comprende abbonamento Netflix, Disney Plus e TIMVision a 14 euro, anziché 24 euro.

Attiva Super Fibra di TIM »

4. Eolo più

Anche Eolo offre una promozione internet compatibile con i requisiti richiesti per ottenere il bonus pc e connessione. Il piano di Eolo più garantisce l’attivazione di un pacchetto internet a 100 Mega o 1 Gigabit/s, a seconda della disponibilità sul territorio.

L’offerta del gestore include nel canone:

chiamate illimitate, sempre verso numeri nazionali

Eolo RouterEVO

assistenza dedicata (con garanzia risposta in 3 minuti)

un pacchetto a scelta tra Intrattenimento/Studio e Lavoro/Sicurezza

L’attivazione del piano Intrattenimento permette di avere 6 mesi di DAZN gratis o 6 mesi di NOW Tv Intrattenimento e include una configurazione ottimizzata della rete per la visione di contenuti streaming o di gioco online.

Con il pacchetto Lavoro e Studio i tecnici Eolo installeranno una linea con le migliori caratteristiche per programmi di lavoro o per le piattaforme di didattica online. Sarà inoltre incluso il software Microsoft 365 Professional.

L’ultimo piano attivabile è quello Sicurezza, con questo pacchetto si potrà avere antivirus e sistema di parental control installati sulla propria rete domestica.

Scopri l’offerta Eolo più adatta alle tue esigenze »

5. Fastweb Casa

Infine, il gestore Fastweb l’offerta casa propone un canone mensile di 29,95 euro. Il pacchetto attivabile con l’operatore include:

connessione internet in fibra fino a 1 Gigabit/s

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali

attivazione

modem FastGate

3 mesi di DAZN gratis (facoltativo)

My Fastweb, assistenza

WOW Space, spazio in cloud senza limiti

WOW FI sistema per connettersi alle reti Fastweb anche fuori casa

Attiva Fastweb Casa »

