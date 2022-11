Bonus 150 euro su RDC: quando deve arrivare l’accredito a Novembre 2022

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA My Genius Green ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Il bonus 150 euro per i percettori di reddito di cittadinanza sarà caricato in questi giorni sulla carta per il Reddito gestita da Poste Italiane. A scandire i tempi dell’erogazione di questa indennità una tantum contro il caro energia (prevista dal decreto Aiuti ter) è l’Inps, con la circolare numero 127 del 16 novembre 2022.

Nelle sue 20 pagine, il documento snocciola le “istruzioni applicative e contabili” legate all’elargizione del contributo sociale di 150 euro per pensionati, beneficiari di reddito di cittadinanza, titolari di trattamenti di natura assistenziale e altre categorie di destinatari della misura una tantum. Secondo quanto si legge nella circolare, che stabilisce anche la tabella di marcia dei pagamenti, il bonus 150 euro per i percettori di reddito di cittadinanza sarà corrisposto nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza.

Gli esperti di SOStariffe.it hanno messo a punto un vademecum con le informazioni utile da conoscere per sapere quando, come e con quali modalità sarà erogato il contributo sociale a quanti ricevono il reddito di cittadinanza (2,33 milioni di persone a ottobre 2022 secondo l’Osservatorio dell’Inps sul sussidio contro la povertà).

Bonus 150 euro su RDC: quando e come sarà erogato a Novembre 2022

BONUS 150 EURO PER BENEFICIARI DI RDC: DOMANDE BONUS 150 EURO PER BENEFICIARI DI RDC: RISPOSTE Che cosa è il bonus 150 euro? È un’indennità una tantum prevista dal decreto Aiuti ter per aiutare le famiglie ad affrontare le spese di luce e gas Quando sarà liquidato? Ai percettori di reddito di cittadinanza, il bonus sarà liquidato in questi giorni di novembre 2022, in concomitanza con l’erogazione della rata mensile di competenza Con quali modalità sarà erogato? Il bonus una tantum per i beneficiari di reddito di cittadinanza sarà elargito d’ufficio: non serve fare alcuna domanda per ottenerlo. La somma sarà caricata direttamente sulla Carta Reddito di cittadinanza emessa da Poste Italiane

Come detto, il pagamento del bonus 150 euro per i beneficiari di reddito di cittadinanza avverrà in questi giorni, in concomitanza con la liquidazione mensile, che avviene di solito a cavallo del 27 di ogni mese. La somma sarà quindi versata, insieme alla carica di novembre 2022, sulla Carta Reddito di cittadinanza, che è l’apposita carta di pagamento elettronica emessa da Poste Italiane.

Il bonus anti-inflazione, che aiuterà le famiglie italiane a sostenere il pagamento delle bollette di luce e gas e l’incremento generalizzato del carrello della spesa, sarà erogato d’ufficio: non sarà, dunque, necessaria la presentazione di alcuna domanda per il suo ottenimento.

Non sarà però elargito il bonus di 150 euro ai percettori di reddito di cittadinanza che vivano in una famiglia i cui componenti abbiano già beneficiato (o beneficeranno) della stessa indennità. Qualche esempio? I pensionati (che si sono già visti accreditare il contributo sociale nella pensione di questo mese) o i lavoratori dipendenti (che se lo vedranno erogare con la busta paga di questo mese, o al massimo, del mese di dicembre 2022).

A questo proposito, l’Inps, come si legge nella circolare 127/2022, “procederà a effettuare i necessari controlli, anche a campione, al fine di assicurare la sussistenza dei requisiti e la spettanza delle indennità erogate”.

