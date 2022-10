Bonifico senza conto corrente: le alternative di Ottobre 2022

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA My Genius Green ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

È possibile eseguire un bonifico senza avere un conto corrente? Sì, è possibile. Per farlo occorre avere una carta prepagata dotata di codice IBAN, la quale si differenzia da una semplice carta ricaricabile proprio per il fatto di avere le coordinate bancarie riportate nel codice alfanumerico (l’IBAN appunto) utilizzato nelle transazioni di denaro, come il bonifico per esempio. Inoltre, questo tipo di carte permettono anche l’accredito dello stipendio o della pensione sulla carta stessa.

Una carta prepagata con IBAN è sempre una carta ricaricabile ed è anche detta “carta conto” poiché può di fatto sostituire in tutto e per tutto un tradizionale conto corrente bancario con il suo ventaglio di operazioni. Con il vantaggio, però, che la carta prepagata con IBAN consente di risparmiare tagliando le spese di tenuta di un conto e le commissioni che possono essere applicate sulle principali operazioni.

Per sapere quali siano le migliori carte prepagate con IBAN disponibili sul mercato a ottobre 2022, c’è il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it (consultabile anche tramite l’App di SOStariffe.it in versione Android e iOS) che ha messo a confronto le proposte più convenienti per i risparmiatori.

Carte prepagate con IBAN: le offerte più vantaggiose di Ottobre 2022

BANCA E CARTA COSTO DELLA CARTA CARATTERISTICHE 1 Banca Widiba – Carta prepagata Maxi 10 euro di canone annuale codice IBAN

circuito Visa

ricarica online gratuita

10.000 euro di fido giornaliero

1.000 euro di limite di prelievo al giorno

collegamenti con Apple Pay, Bancomat Pay, Google Pay 2 UniCredit – Genius Card 5 euro di costo emissione

2 euro di canone mensile

gratuita se si hanno meno di 30 anni codice IBAN

gratuita se si hanno meno di 30 anni

prelievo di contanti

pagamenti contactless

pagamenti online

Analizziamo le due proposte di carte prepagate con codice IBAN disponibili attualmente sul mercato bancario e selezionate da SOStariffe.it in quanto più vantaggiose per i risparmiatori.

Banca Widiba: carta prepagata Maxi

Essendo dotata di IBAN, permette di effettuare un bonifico: in 36 Paesi dell’area gratuito, in area extra SEPA con commissione di 10 euro. È spedita a casa con posta prioritaria nel giro di 7 giorni lavorativi dal momento della richiesta, è una carta ricaricabile ed appartiene al circuito Visa. La Carta prepagata Maxi offerta da Banca Widiba è a zero costo di attivazione e prevede un canone annuale di 10 euro. Inoltre, include i seguenti servizi:

ricaricabile gratuitamente fino a 10.000 euro anche dall’app;

anche dall’app; 1.000 euro di limite massimo di prelievo al giorno da sportello ATM;

10.000 euro di limite massimo di spesa giornaliero;

di limite massimo di spesa giornaliero; collegamento ai wallet digitali di Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

versamenti di contanti e assegni circolari da sportelli ATM evoluti;

invio dell’estratto conto mensile gratuito;

notifiche tramite SMS ed e-mail per ogni pagamento e prelievo.

I titolari della Carta prepagata Maxi, che ha una validità di 3 anni, possono usare l’app della banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi beneficiando dei servizi locator per trovare gli ATM e le filiali più vicine, così come del servizio per avere lista movimenti e saldo della carta anche sull’app.

La Carta prepagata Maxi può essere richiesta dai clienti del conto corrente Widiba Start: è un conto online a canone zero per il primo anno se lo si apre entro il 2 novembre, mentre dal secondo anno si applica un canone mensile di 3 euro, che però è azzerabile con una serie di promozioni offerte da Banca Widiba. Il conto Widiba include una carta di debito gratuita, la possibilità di effettuare bonifici ordinari senza costi, una casella PEC da 1 Giga e firma digitale gratis. Inoltre questo conto consente un maxi-prelievo fino a 1.550 euro al giorno presso gli ATM del gruppo MPS e il deposito titoli gratuito.

Per ulteriori dettagli sull’offerta di Banca Widiba clicca il link qui di seguito:

Scopri conto Widiba »

UniCredit: Genius Card

Avendo il codice IBAN consente sia di effettuare bonifici, sia di accreditare stipendio o pensione, che di domiciliare le utenze. E ancora: di pagare tasse universitarie, MAV, RAV e REP, così come di prelevare contante a tutti gli sportelli ATM di UniCredit in Italia. Per assicurare questa gamma di servizi, il “gigante” bancario milanese mette a disposizione dei risparmiatori Genius Card, una carta prepagata ricaricabile che sostituisce il conto corrente e permette di pagare gli acquisti online e nei negozi di tutto il mondo (anche in modalità contactless).

Questa carta prepagata con IBAN è consigliata per coloro che desiderano avere una carta prepagata che consenta di effettuare prelievi di contante e pagamenti con la massima semplicità senza avere il conto corrente; oppure per coloro che hanno già un conto corrente e desiderano un secondo prodotto semplice e conveniente per la gestione delle loro spese quotidiane.

L’importo massimo del plafond di Genius Card è di 50.000 euro, mentre il prelievo di contanti agli sportelli ATM ha un limite massimo giornaliero di 750 euro prelevabili anche in una singola operazione. Dotata di tecnologia contactless, è una carta che è possibile utilizzare sia nei negozi di tutto il mondo sia per gli acquisti online (anche da smartphone con collegamento ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e BANCOMAT Pay), così come in modalità PagOnline e nei negozi convenzionati con il circuito Mastercard;

Genius Card ha un costo di emissione di 5 euro e un canone mensile di 2 euro. Canone che è azzerato se si hanno meno di 30 anni di età. Dall’App Mobile Banking e dal servizio Banca via Internet è possibile controllare i movimenti delle spese e, in caso di furto o smarrimento, è possibile bloccarla autonomamente. Per quanto riguarda le modalità per ricaricare la carta Genius Card, esse sono:

in contanti, nelle filiali e presso tutti gli sportelli automatici (ATM) di UniCredit in Italia abilitati ad effettuare l’operazione;

con addebito in conto corrente presso le filiali di UniCredit in Italia;

con bonifico SEPA;

con carta di debito emessa da UniCredit in Italia;

mediante il Servizio di Banca Multicanale (compresa l’App Mobile Banking, Banca via Internet e Banca via telefono) e nei punti vendita Mooney.

Insieme a questa carta Unicredit consente anche di avere il conto corrente online a zero spese per sempre My Genius Green. Si tratta di un conto a canone annuo gratuito che include la carta di debito internazionale MyOne (in versione fisica in materiale ecosostenibile e in versione digitale con collegamento ai principali wallet) e la possibilità di effettuare bonifici ordinari gratuitamente e giroconti senza spese di commissione.

Per conoscere maggiori dettagli sull’offerta di UniCredit, vai al link qui sotto:

SCOPRI MY GENIUS GREEN DI UNICREDIT »