Bonifico istantaneo: le banche che lo propongono a Giugno 2022

Bonifico istantaneo gratuito o con pagamento di una commissione? È questa la domanda che sempre più risparmiatori si pongono quando stanno decidendo quale conto corrente aprire, se un conto tradizionale oppure un conto corrente online.

Per rispondere al quesito, il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it (disponibile anche nella versione App di SOStariffe.it per Android e iOS) mette a confronto le banche che a Giugno 2022 offrono il cosiddetto servizio di instant payment, di pagamento immediato, senza costi o con commissioni molto basse.

Analizzare le caratteristiche dei bonifici istantanei vuol dire anche prendere in esame i conti corrente online, i conti ormai più gettonati perché la maggior parte ha costi fissi di gestione pari a zero.

Che cos’è un bonifico istantaneo e come funziona

BONIFICO ISTANTANEO: VANTAGGI BONIFICO ISTANTANEO: SVANTAGGI La transazione avviene in pochi secondi Molto spesso è a pagamento, con l’applicazione di una commissione a costi variabili in base al proprio conto corrente ll beneficiario avrà la disponibilità immediata della somma inviata, anziché attendere i 3 giorni di un bonifico ordinario È impossibile revocare il pagamento: data la rapidità con cui è eseguito il trasferimento di denaro (in media entro 10 secondi), una volta confermata l’operazione non si può più tornare indietro È un servizio disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, inclusi i festivi È un servizio limitato ai Paesi in area SEPA, dove sono accettati pagamenti in euro

Il bonifico istantaneo, eseguibile sia allo sportello che anche online, è un servizio offerto dalle banche per effettuare un pagamento immediato: una somma è trasferita dal conto del mittente a quello del beneficiario nel giro di appena una manciata di secondi (in media non più di 10). Quindi, con il bonifico istantaneo si abbattono i tempi di attesa di un bonifico ordinario (in media 3 giorni) per il trasferimento di una somma.

Il bonifico istantaneo, attivo dal 2017 e per un importo massimo di 100 mila euro, è eseguibile anche per pagamenti all’estero, in tutti quei Paesi rientranti nella cosiddetta area SEPA (Single Euro Payments Area), ossia 36 Paesi d’Europa in cui sono accettati i pagamenti in euro, anche se hanno una moneta corrente differente dall’euro.

Ricordiamo infine che la procedura per eseguire un bonifico istantaneo è uguale all’operazione per effettuare un bonifico ordinario. Ed è così riassumibile:

nome e IBAN del beneficiario;

importo e causale;

autorizzazione dell’operazione con un PIN, o riconoscimento facciale o digitale.

Bonifico istantaneo: le offerte delle banche a Giugno 2022

CONTO CORRENTE ONLINE BONIFICO ORDINARIO BONIFICO ISTANTANEO Conto BBVA Gratuito importo massimo 6.000 euro Gratuito importo massimo 1.000 euro Conto Widiba Start Gratuito 1,50 euro Conto My Genius UniCredit Gratuito 2,50 euro Conto IBL Banca ControCorrente Semplice 1 al mese gratuito, successivi 0,40 euro

ControCorrente Particolare 3 al mese gratuiti, successivi 0,40 euro

ControCorrente Originale gratuiti illimitati

ControCorrente Straordinario gratuiti illimitati ControCorrente Semplice 1,50 euro

ControCorrente Particolare 1,25 euro

ControCorrente Originale 0,90 euro

ControCorrente Straordinario 0,75 euro Conto Crédit Agricole Gratuito 0,05% dell’importo con spesa minima 0,90 euro

Con il comparatore di SOStariffe.it vediamo quali sono le banche che offrono un bonifico istantaneo a canone zero oppure con commissioni molto basse. Le proposte più convenienti sono abbinate a un conto corrente online che ricordiamo può essere gestito sia tramite Internet che App, mentre per la sua apertura online occorrono un documento di identità, una webcam o una fotocamera e, di solito, sono necessari un cellulare con numero italiano e un indirizzo e-mail.

Conto BBVA

Aprendo un conto corrente online, la banca multinazionale spagnola BBVA permette di eseguire un bonifico istantaneo gratuito con queste caratteristiche:

importo minimo per operazione di 0,01 euro;

importo massimo di 1.000 euro per ogni transazione;

per ogni transazione; importo massimo giornaliero di 3.000 euro ;

; importo massimo mensile di 15.000 euro al mese;

al mese; massimo 30 transazioni al giorno;

massimo 100 transazioni al mese.

Così com’è senza costi anche il bonifico ordinario per una somma limite di 6.000 euro.

Un doppio vantaggio per chi decidesse di dotarsi di un conto BBVA, un conto che offre anche:

zero spese (canone annuo e imposta di bolla gratuiti) per sempre per il mantenimento del conto;

(canone annuo e imposta di bolla gratuiti) per sempre per il mantenimento del conto; accredito di stipendio o pensione;

attivazione della domiciliazione bancaria delle utenze;

addebitato di abbonamenti e pagamenti ricorrenti;

cashback del 10% BBVA, fino a 50 euro su tutti gli acquisti, valido sui primi 500 euro del mese;

BBVA, fino a 50 euro su tutti gli acquisti, valido sui primi 500 euro del mese; carta di debito (fisica o digitale, circuito Mastercard) senza costi con collegamento a Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

(fisica o digitale, circuito Mastercard) senza costi con collegamento a Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay; operazioni illimitate per il prelievo di contanti agli sportelli ATM di qualsiasi banca in Italia e in tutta la zona Euro;

agli sportelli ATM di qualsiasi banca in Italia e in tutta la zona Euro; nessuna commissione per prelievi di importi pari o superiori a 100 euro; per prelievi di importi inferiori si applica una commissione di 2 euro.

Per una panoramica dell’offerta di BBVA:

Scopri il conto BBVA »

Conto Banca Widiba

Bonifico istantaneo con un costo di 1,50 euro, mentre il bonifico ordinario è gratuito: ecco che cosa prevede Banca Widiba per chi apre il conto online Widiba Start.

Si tratta di un conto bancario a zero canone per il primo anno, poi si paga un costo di mantenimento di 3 euro al mese. Tuttavia Banca Widiba permette ai titolari di questo conto online di azzerarne i costi fissi di gestione con una serie di soluzioni:

3 euro in meno se si hanno meno di 30 anni;

se si hanno meno di 30 anni; 1 euro in meno con l’accredito dello stipendio (o pensione);

con l’accredito dello stipendio (o pensione); 1 euro in meno se il patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro;

se il patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro; 2 euro in meno se si hanno 10.000 euro investiti in risparmio gestito (per esempio, una polizza assicurativa);

se si hanno 10.000 euro investiti in risparmio gestito (per esempio, una polizza assicurativa); 1 euro in meno se si hanno 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (per esempio, dei titoli obbligazionari).

Detto di queste agevolazioni, va ricordato che Banca Widiba, con questo conto che si apre via SPID o webcam, include anche i seguenti servizi gratuiti:

carta di debito collegata a Google Pay, Apple Pay e Bancomat Pay;

collegata a Google Pay, Apple Pay e Bancomat Pay; estratto conto;

password vocale per accedere al conto da App;

per accedere al conto da App; prelievi bancomat oltre i 100 euro;

PEC e la firma digitale;

possibilità di effettuare trading online;

servizio di portabilità WidiExpress, che permette di trasferire dal vecchio conto tutte le operazioni a esso collegate: stipendio, utenze, bonifici.

Banca Widiba offre invece facoltativamente ma a pagamento:

una carta prepagata (10 euro);

una carta di credito facoltativa (20 euro).

Per una panoramica dell’offerta di Banca Widiba:

Scopri conto Widiba »

Conto My Genius UniCredit

Con il conto online My Genius di UniCredit si paga una commissione di 2,50 euro per i bonifici istantanei a differenza dei bonifici ordinari che sono gratuiti, mentre allo sportello i bonifici hanno un costo di 7,25 euro.

Per coloro che apriranno My Genius entro il 30 giugno 2022 beneficeranno della promozione “costo zero” per la gestione del conto (con un risparmio di 4 euro al mese sul canone di mantenimento), ma anche di giroconti online senza spese e di una carta di debito internazionale MyOne (circuito Visa) a zero spese di attivazione e spedizione, con un risparmio di 3,50 euro. Una carta con collegamenti a Samsung Pay, Google Pay ed Apple Pay per effettuare pagamenti online sicuri.

Con il conto online di UniCredit si pagano invece:

il prelievo bancomat da altra banca (2 euro);

il prelievo allo sportello (3.50 euro).

Il conto My Genius di Unicredit può anche essere cointestato, semplicemente compilando un modulo online. Così com’è possibile anche indicare una filiale di riferimento a cui rivolgersi in caso di necessità o urgenza.

Per una panoramica dell’offerta My Genius UniCredit:

Scopri conto My Genius UniCredit »

Conto IBL Banca

Più articolata la proposta di IBL Banca che, insieme al conto corrente online ControCorrente disponibile in 4 pacchetti, offre un bonifico istantaneo e un bonifico ordinario con un costo decrescente rispetto al canone crescente di mantenimento del conto corrente, come sintetizzato in questo schema:

ControCorrente Semplice (canone sempre gratuito, bonifico istantaneo 1,50 euro, bonifico ordinario 1 al mese gratuito, successivi 0,40 euro);

(canone sempre gratuito, bonifico istantaneo 1,50 euro, bonifico ordinario 1 al mese gratuito, successivi 0,40 euro); ControCorrente Particolare (canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 1 euro al mese, bonifico istantaneo 1,25 euro, bonifico ordinario 3 al mese gratuiti, successivi 0,40 euro);

(canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 1 euro al mese, bonifico istantaneo 1,25 euro, bonifico ordinario 3 al mese gratuiti, successivi 0,40 euro); ControCorrente Originale (canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 2 euro al mese, bonifico istantaneo 0,90 euro, bonifici ordinari illimitati);

(canone gratuito i primi 6 mesi, poi un costo di 2 euro al mese, bonifico istantaneo 0,90 euro, bonifici ordinari illimitati); ControCorrente Straordinario (canone gratuito i primi 6 mesi e poi un costo di 3 euro al mese, bonifico istantaneo 0,75 euro, bonifici ordinari illimitati).

I quattro ControCorrente di IBL Banca hanno anche le seguenti caratteristiche:

interessi lordi fino a 0,50% per sei mesi;

canone scontabile a 0 euro con 5.000 euro di giacenza o vincolo attivo;

possibilità di vincolare somme per ottenere un rendimento più alto;

per ottenere un rendimento più alto; carta di debito inclusa, con tecnologia contactless, collegata a Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay.

Per una panoramica dell’offerta IBL Banca:

Scopri conto IBL banca »

Conto Crédit Agricole

È anche vantaggioso il bonifico istantaneo per i correntisti di Crédit Agricole. Per chi è titolare di un conto corrente online con questa banca, è possibile fare bonifici istantanei online con un costo di soli 0,05% dell’importo del bonifico con una commissione minima 0,90 euro. Mentre i bonifici ordinari online sono gratuiti.

Per i clienti di Crédit Agricole, il conto online assicura anche i seguenti servizi gratuiti:

canone annuo di gestione del conto;

di gestione del conto; domiciliazione bancaria di bollette e utenze;

accredito di stipendio o pensione;

carta di debito (circuito Mastercard) collegata a Google Pay e Apple Pay;

(circuito Mastercard) collegata a Google Pay e Apple Pay; numero di prelievi illimitati da sportello ATM di Crédit Agricole, i primi 24 gratuiti anche su bancomat di altre banche, poi 2,10 euro di commissione.

Per una panoramica dell’offerta di Crédit Agricole:

Scopri conto credit agricole »

