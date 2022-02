Bonifico istantaneo: le banche che lo propongono a Febbraio 2022

Prima del 2017 per poter inviare denaro immediatamente e pagare una spesa ti saresti dovuto recare in banca, da qualche anno hai invece la possibilità di selezionare l’opzione bonifico istantaneo. Ci sono diverse carta conto con IBAN che ti permettono di effettuare questa tipologia di pagamento.

Per inoltrare il denaro dovrai avere i dati del destinatario, l’IBAN a cui indirizzare il pagamento e dovrai selezionare la data del pagamento. Il vantaggio di questo servizio è di poter effettuare il versamento in qualsiasi momento, a prescindere dal giorno e dall’orario in cui compi la transazione. Il contro riguarda invece la possibilità di revoca, in genere quando ordini un bonifico ordinario hai diverse ore per annullare il pagamento (che sarà effettuato entro 3 giorni) ma con un bonifico istantaneo viene emesso in meno di 10 secondi.

Ecco i dettagli sulle caratteristiche dei bonifici istantanei, quali sono i costi e gli istituti bancari o gli emittenti che ti consentiranno di utilizzare questo servizio di pagamento.

Bonifico istantaneo, come funziona

L’invio e la ricezione dei bonifici istantanei è possibile con le carta con IBAN, per questa tipologia di pagamenti valgono le stesse regole e limiti applicati per i normali bonifici. Non si può quindi pagare con un’unica transazione una somma maggiore di 100 mila euro, nei primi tempi di attivazione del servizio il limite era molto più basso (circa 15 mila euro). I vincoli in termini economici però dipendono dalla banca o dall’emittente che possono personalizzare queste condizioni.

Puoi verificare che il prodotto che ti interessa sia abilitato per i bonifici ordinari e istantanei leggendo il Foglio Informativo sui siti degli istituti e controllare banca per banca quali sono i costi proposti per operare i bonifici istantanei. Oppure puoi monitorare quali carte ti offrono il servizio di bonifico immediato con il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento che automatizza il confronto di costi e condizioni. Il servizio è gratuito e non sarai impegnato alla sottoscrizione di una delle offerte.

Per inoltrare un pagamento con questa tipologia di bonifico dovrai conoscere nome e cognome o intestazione del beneficiario, è indispensabile indicare anche l’IBAN e i bonifici istantanei possono essere inoltrati solo verso Paesi SEPA. In filiale per effettuare il bonifico immediato devi esplicitare la volontà di fare la transazione in modo istantaneo.

Se utilizzi invece il servizio di home banking o mobile banking puoi fare l’operazione spuntando l’apposita casella. Come per ogni transazione digitale, per completare il pagamento online dovrai inserire il PIN e un codice di verifica temporanea.

La storia dei bonifici istantanei

Come accennato, i bonifici immediati non era possibili prima del 2017 ed è stato in quel periodo e grazie all’ European Payments Council (EPC) che è stato introdotto questo servizio. Le transazioni all’interno di questo sistema inizialmente erano ammesse solo in Austria, Estonia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi e Spagna.

Allo stato attuale delle cose invece sono 38 gli Stati che hanno adottato il sistema e che sono entrati in questo consiglio. Adesso puoi effettuare un bonifico istantaneo verso conti dei 27 Stati membri dell’Unione europea, in Islanda, Norvegia, Liechtenstein e verso 8 Paesi extra comunitari – come Città del Vaticano, Guernsey, Jersey, Isola di Man, Principato di Andorra, Principato di Monaco, San Marino, Svizzera.

Ci sono più di 2.300 emittenti e banche che tra i servizi digitali che offrono ai propri clienti includono anche il bonifico immediato. Si tratta di un servizio sempre più apprezzato dai clienti che operano con le carte e i conti digitali, i bonifici istantanei sono saliti al 10,35% nel 2021 dal 7,5% del 2020.

Chi ti permette di fare un bonifico immediato

Ecco un elenco aggiornato di quelle che sono le banche o gli emittenti che ti consentiranno di fare transazioni istantanee:

ABN AMRO Bank;

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria;

Banca Intesa Sanpaolo;

Banca BPM;

Banca Crédit Agricole;

Banca Patrimoni Sella;

Banca Sella Holding SpA;

Banco de Sabadell;

Bankia S.A.;

Banca Widiba;

Banco Verso;

BNL Pratico

COME SEB Bank;

CaixaBank;

Erste Group Bank AG;

Hype;

ING;

MPS;

N26;

Poste Italiane;

Revolut;

UniCredit.

Le condizioni operative per poter effettuare le transazioni digitali in presenza o in filiale possono essere personalizzate in base al prodotto e all’emittente con cui sottoscrivi il contratto.

Le commissioni sui bonifici istantanei

Per poter scegliere una delle carta conto più convenienti se sai di dover effettuare diversi bonifici istantanei il fattore da considerare è il costo delle commissioni applicate ad una singola operazione immediata. Questo servizio spesso ha un costo più elevato rispetto a quello applicato per una transazione ordinaria.

Non esiste un costo fisso ed uguale da pagare per fare un bonifico, la commissione viene imposta dall’istituto di riferimento e può essere di pochi centesimi o di diversi euro. Se attivi un conto corrente o una carta conto spesso il servizio per effettuare bonifici tradizionali ha un costo maggiore di quello imposto per i bonifici digitali ordinari, mentre le commissioni da pagare per inviare istantaneamente il pagamento sono più elevate anche se si usa la piattaforma telematica o l’app della banca.

Ecco quali sono i costi che applicano ai bonifici istantanei i principali istituti di credito in Italia:

Unicredit 2,50 euro;

BNL 1,50 euro;

Banca Sella 2,30 euro;

Fineco 0,85 euro;

Intesa Sanpaolo 0,60 euro;

Banca Widiba 1,50 euro;

MPS 1 euro per bonifici fino a 5 mila euro, 2 euro altri importi;

N26 impone un costo di 0,99 euro;

Revolut gratis.

Ci sono diversi casi in cui in base al tipo di profilo utente che attivi come correntista o sottoscrivendo la carta conto potrai avere il servizio di bonifico immediato gratis o a pagamento. Si tratta per esempio delle offerte proposte da Hype ai nuovi clienti, con gli account base come Start e Next potrai attivare i bonifici istantanei ma per ogni transazione spenderai 2 euro mentre con il profilo Premium potrai effettuare le operazioni gratuitamente (ma il canone della carta sarà di 9,90 euro al mese)

Le migliori carte per fare bonifici

Ecco con quali carte conto potrai operare i tuoi bonifici e quali sono i servizi e le condizioni che questi prodotti offrono ai nuovi clienti a Febbraio.

N26

Come cliente N26 avrai la possibilità di inviare e ricevere denaro in modo istantaneo con ogni tipologia di carta attivata e con ogni profilo (da Standard a Metal), quello che cambiano saranno i costi per effettuare le operazioni e i limiti operativi.

Poniamo che tu attivi un account Standard e che tu voglia fare un bonifico immediato, il costo sarà di 0,99 euro se l’IBAN dell’altro conto è italiano, francese o se rientra tra i Paesi dell’Unione europea. Ci sono però delle eccezioni, per Germania ed Austria la commissione applicata sarà di soli 0,49 euro, mentre per la Spagna salirà fino a 1,99 euro.

Ci sono delle altre condizioni che riguardano invece i limiti di bonifico per tutti i clienti. Non potrai superare i 2 mila euro come quota da inviare con un bonifico istantaneo e in un giorno questo tipo di operazione puoi ripeterla solo 5 volte (quindi l’importo massimo che puoi pagare non può superare i 10 mila euro).

Hype

Un altro emittente di carte conto che ti offre la possibilità di fare bonifici istantanei è Hype. Con questa società sono previste condizioni differenti in base a quali delle tre offerte decidi di attivare tra:

Start – canone gratis

Plus – canone 3,90 euro

Premium – canone 9,90 euro

Visto che l’unico tra gli account che ti consentirà di accedere al servizio di bonifici immediati gratuitamente è quello del conto Premium vediamo quali altre condizioni ti imporrà questo prodotto. Il canone del profilo Premium è di 9,90 euro e potrai ricaricare la carta gratuitamente, non pagherai commissioni per i bollettini, i RAV, i MAV e le altre operazioni digitali e potrai anche avere:

polizze per viaggi, acquisti

garanzia copertura furti ATM

assistenza prioritaria

emissione gratuita carta di debito World Elite Mastercard

Con questa carta inoltre potrai prelevare senza costi aggiuntivi, anche se ti trovi all’estero e usi valuta straniera.

Se invece attivi un profilo Start ogni bonifico istantaneo ti costerà 2 euro, mentre con Next hai un bonus per effettuare fino a 10 operazioni senza commissioni.

Revolut

L’ultima carta che analizziamo insieme è la Revolut, anche questo è un prodotto con IBAN che ti consentirà quindi di inviare e ricevere denaro. La carta è disponibile con un account Standard, Plus, Premium o Metal.

Se scegli di diventare un cliente Revolut Premium potrai avere il cashback sugli acquisti, con Plus avrai invece una polizza che assicurerà i tuoi acquisti fino a 1000 euro.

Il sistema di bonifici con questa soluzione è ancora più semplice, una volta scaricata l’app potrai scansionare il QR code e procedere al pagamento. Con Revolut i pagamenti verso altri clienti dell’emittente o fatti con carta sono istantanei. ne.

Per approfondire i profili Revolut puoi cliccare qui in basso.

