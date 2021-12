Bollette luce e gas: tutti i dettagli sul pagamento in 10 rate disponibile da gennaio 2022

I nuovi aumenti sulle bollette di luce e gas sono sempre più vicini . A partire dal prossimo 1° gennaio 2022, infatti, entreranno in vigore le nuove condizioni tariffarie delle forniture energetiche che porteranno ad un aumento dei costi per gli utenti finali. L'entità di tale aumento verrà annunciata nei prossimi giorni da ARERA. Nel frattempo, in attesa del pacchetto di contromisure su cui il Governo è al lavoro da tempo, è già confermato un primo intervento a sostegno dei consumatori. Le bollette dei primi quattro mesi del 2022 potranno essere pagate a rate, senza alcun costo aggiuntivo. Vediamo i dettagli:

La nuova opzione per il pagamento rateale delle bollette di luce e gas riguarderà le bollette emesse nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 ed andrà a sommarsi a tutte le misure per il contenimento dei rincari in arrivo che il Governo metterà in atto per tutelare gli utenti finali. Il pagamento a rate delle bollette rappresenta un’opzione in più per gli utenti e potrà essere richiesto in modo facoltativo. In questi ultimi giorni sono emersi ulteriori dettagli su questa nuova opportunità.

Come funzionerà il pagamento a rate delle bollette di luce e gas

Diventa sempre più chiaro il funzionamento del nuovo sistema di pagamento a rate delle bollette di luce e gas. Per le fatture emesse fino al 30 aprile 2022, infatti, gli utenti potranno richiedere il pagamento rateale in 10 mesi. La possibilità di richiedere la rateizzazione della bolletta dovrà essere indicata chiaramente dal fornitore all’interno della bolletta stessa, sia se l’utente riceve la fattura cartacea che in caso di ricezione della bolletta digitale.

Nella comunicazione dovrà essere indicata, inoltre, tutta la procedura da seguire per richiedere la rateizzazione delle bollette. Da notare, inoltre, che la normativa a relativa a quest’opzione verrà definita da ARERA nel corso delle prossime settimane. Per gli utenti ci sarà la possibilità di richiedere la rateizzazione della bolletta direttamente online, sfruttando gli strumenti digitali messi a disposizione dal proprio fornitore.

Come già chiarito la scorsa settimana, quando la nuova misura è diventata di dominio pubblico, la rateizzazione è senza interessi e costi aggiuntivi. In sostanza, l’importo della bolletta, emessa nel corso dei primi quattro mesi del 2022, verrà suddiviso in 10 mesi senza alcuna aggiunta al costo che l’utente pagherebbe in caso di saldo in un’unica soluzione della fattura.

Ci sono altri aspetti da sottolineare per quanto riguarda il pagamento delle bollette di luce e gas a rate. Tale opportunità sarà disponibile per tutti i clienti domestici (al momento non ci sono informazioni per quanto riguarda le imprese che potrebbero beneficiare di soluzioni ad hoc) e sarà facoltativa (gli utenti potranno sempre decidere di pagare le bollette in un’unica soluzione).

Da notare che i beneficiari del Bonus Sociale (l’agevolazione prevista per le famiglie meno abbienti) potranno accedere senza problemi alla rateizzazione. I bonus, infatti, si traducono in uno sconto sull’importo della bolletta. Tale importo (già comprensivo dell’applicazione del bonus) verrà poi dilazionato in un totale di 10 rate sulla base delle indicazioni fornite dall’autorità competente.

La rateizzazione delle bollette, nel caso in cui l’emergenza legata ai prezzi dell’energia continui, potrebbe diventare una soluzione da proporre anche successivamente al mese di aprile 2022, in modo da garantire agli utenti degli strumenti aggiuntivi per poter contrastare il continuo incremento dei costi delle forniture energetiche che va avanti da diversi mesi oramai.

Tutti i dettagli sulla rateizzazione verranno definiti da ARERA e, molto probabilmente, già a gennaio 2022 sarà possibile scoprire il meccanismo dettagliato del sistema di pagamento rateale delle bollette.

Come contrastare gli aumenti con le migliori offerte luce e gas

La rateizzazione delle bollette è un’opportunità per dilazionare il pagamento delle fatture della prima parte del 2022, in modo da ammortizzare le spese nel tempo. Per ridurre al minimo le spese per le bollette, però, è necessario agire immediatamente e scegliere le soluzioni migliori per abbassare il prezzo dell’energia che rappresenta l’unico parametro su cui è possibile intervenire per risparmiare.

Quest’opportuno è facilmente accessibile grazie alle migliori tariffe del Mercato Libero. Sfruttando la comparazione online delle offerte, accessibile utilizzando il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, disponibile al link qui di sotto oppure tramite l’App di SOStariffe.it, sarà possibile individuare facilmente le tariffe più vantaggiose da attivare per massimizzare il risparmio.

