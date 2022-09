Bollette luce e gas raddoppiate 2022: come risparmiare con le offerte di Settembre 2022

Offerte in evidenza A2A Easy Luce 1.024,67 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 1.069,19 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

È corsa contro il tempo per risparmiare in bolletta. Le famiglie italiane non vogliono farsi trovare impreparate dall’arrivo della stagione fredda, quando le spese di luce e metano potrebbero subire nuovi rialzi.

In questo momento, uno degli “scudi” di protezione più affidabili per chi è a caccia di convenienza è il passaggio al Mercato libero, che assicura margini di risparmio maggiori rispetto al regime di Maggior Tutela. Questo è reso possibile dal fatto che, nel Mercato libero, è il fornitore stesso (e non ARERA) a stabilire il prezzo della componente energia o del gas, quella che è direttamente collegata al consumo di elettricità e metano e, quindi, alla porzione più cospicua della bolletta.

Per scegliere l’offerta luce e gas più vantaggiosa, è disponibile gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Questo tool digitale è una finestra spalancata sulle promozioni che possono essere attivate a Settembre 2022. Non solo. Esso consente di effettuare delle simulazioni a partire dai propri dati di consumo reale, oppure utilizzando i filtri disponibili al suo interno, così da individuare l’offerta “cucita” sul proprio profilo di consumo e fabbisogno energetico.

Le offerte luce e gas più vantaggiose a Settembre 2022

FORNITORE OFFERTA PREZZO LUCE/GAS COSTO 1 wekiwi Energia alla Fonte

Gas alla Fonte 0,543 €/kWh

2,3714 €/Sm 74,60 euro al mese

147,93 euro al mese 2 A2A A2A Easy Luce

A2A Easy Gas 0,543 €/kWh

2,4714 €/Smc 77,01 euro al mese

146,13 euro al mese 3 Pulsee Luce RELAX Index

Gas RELAX Index 0,543 €/kWh

2,4714 €/Smc 80,69 euro al mese

155,67 euro al mese

Di seguito analizziamo nel dettaglio le soluzioni luce e gas che il comparatore di SOStariffe.it ha incoronato “regine” della convenienza a Settembre 2022 per un nucleo familiare con un consumo annuale di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas naturale. Il riferimento ai prezzi di luce e gas elencati in tabella si riferisce al valore dell’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) e PSV (Punto di Scambio Virtuale) relativi al mese di Agosto 2022, l’ultimo a disposizione.

Come vedremo in seguito, le promozioni analizzate sfruttano l’accesso ai prezzi all’ingrosso per l’energia elettrica e il gas, aiutando così i clienti domestici a minimizzare le spese in bolletta. In aggiunta a questa carta vincente, le tre offerte segnalate di seguito possono essere attivate in modalità Dual Fuel, cioè sottoscrivendo uno stesso contratto di fornitura per la luce e per il gas. Quest’ultima può essere un’opzione molto vantaggiosa se si considera che diversi gestori di energia e gas offrono sconti all’attivazione di entrambe le utenze. Infine, le tre soluzioni (tutte con energia verde inclusa) sono accomunate da una gestione 100% digitale delle fornitura, con area clienti online e App dedicata, così da azzerare burocrazia e semplificare le procedure amministrative.

Energia e Gas alla Fonte

wekiwi, il brand digitale dell’energia nato nel 2015 da una startup del gruppo Tremagi, propone questa offerta:

tariffa indicizzata in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) scontato di 10 centesimi a Smc per quanto concerne quella del gas;

per quanto concerne quella del gas; bonus di benvenuto (pari a 30 euro) con il codice sconto SOSW22;

(pari a 30 euro) con il codice sconto SOSW22; 10% di sconto sull’acquisto di prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi, la piattaforma digitale dove comprare gadget per la casa, l’illuminazione a led e l’elettronica;

sull’acquisto di prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi, la piattaforma digitale dove comprare gadget per la casa, l’illuminazione a led e l’elettronica; energia rinnovabile inclusa nel prezzo.

La “famiglia tipo” che volesse attivare questa promozione spenderebbe 74,60 euro al mese per le bollette luce e 147,93 per quelle del gas.

A2A Easy Luce e Gas

Anche A2A Energia scala la vetta del risparmio con una promozione che prevede:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas senza costi extra ;

; contributo fisso mensile, pari a 12 euro, gratis per i primi 6 mesi di fornitura;

opzione di personalizzazione dell’offerta con un pacchetto di ricarica per i veicoli elettrici (Easy Moving);

possibilità di attivazione della fornitura anche con Whatsapp;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Con questa promozione, la “famiglia tipo” dovrebbe prevedere una spesa mensile per la luce di 77,01 euro e di 146,13 euro per il gas.

Pulsee Luce e Gas RELAX Index

Pulsee, la energy company italiana 100% digital e paperless (è un marchio di Axpo Italia), propone un’offerta con queste caratteristiche:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi aggiuntivi ;

; bonus di benvenuto di 35,04 euro in bolletta con il codice sconto “SOS35!” (corrisposto in 12 rate durante il primo anno di fornitura);

di 35,04 euro in bolletta con il codice sconto “SOS35!” (corrisposto in 12 rate durante il primo anno di fornitura); contributo fisso mensile pari a 12 euro al mese (anziché 15 euro al mese) a fornitura, con attivazione dell’offerta entro il 30 Settembre 2022;

possibilità di personalizzare l’offerta con l’opzione Cost Sharing per dividere la bolletta con i propri coinquilini (a 1,50 euro in più al mese) e Zero Carbon Footprint per azzerare le proprie emissioni di CO₂, al costo di 3 euro in più al mese.

Attivando questa soluzione la “famiglia tipo” spenderebbe 80,69 euro al mese per le bollette della luce e di 155,67 euro al mese per quelle del gas.

