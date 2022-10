Bollette luce e gas online: le migliori offerte digitali di Ottobre 2022

Offerte in evidenza A2A Easy Luce 1.703,41 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.679,99 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 1.746,84 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Alleata del portafogli e paladina dell’ambiente: la bolletta online ha sempre più appeal sui clienti domestici che la scelgono non solo per comodità, ma anche per risparmiare. Infatti, la maggior parte dei fornitori di luce e gas propongono bonus e sconti ai clienti che rinunciano alla fattura cartacea recapitata all’indirizzo di casa. Una scelta non casuale: l’invio di una semplice mail o la consultazione direttamente in App della bolletta alleggerisce gli operatori del comparto energetico dei costi di stampa e spedizione.

Utilizzando il comparatore di SOStariffe.it, abbiamo scattato una fotografia delle offerte luce e gas digitali più vantaggiose del Mercato Libero a Ottobre 2022. Obiettivo? Accompagnare i titolari di utenze domestiche alla scoperta delle promozioni che fanno della bolletta digitale il loro biglietto da visita.

La classifica delle migliori offerte digitali di Ottobre 2022

FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE/GAS COSTO MENSILE 1 Edison Energia World Luce Plus

World Gas Plus 0,4299 €/kWh

1,9410 €/Smc 140,88 euro

319,15 euro 2 A2A Energia Easy Luce

Easy Gas 0,4299 €/kWh

1,9410 €/Smc 142,46 euro

316,86 euro 3 Pulsee Luce RELAX Index

Gas RELAX Index 0,4299 €/kWh

1,9410 €/Smc 146,08 euro

326,29 euro 4 Iberdrola EcoTua Index Casa Promo Luce

EcoTua Index Casa Promo Gas 0,4299 €/kWh

1,9410 €/Smc 149,96 euro

327,54 euro

Setacciando il comparatore di SOStariffe.it, abbiamo individuato le offerte di Ottobre 2022 in cui la bolletta elettronica è “regina” del risparmio. La convenienza delle promozioni è calcolata sulla base del profilo di una “famiglia tipo” che faccia registrare un consumo annuo di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

Edison World Luce e Gas Plus

Consultabile da tutti i dispositivi digitali (smartphone, tablet, pc), la bolletta online di Edison Energia è sempre a portata di click sia accedendo alla propria area personale sul sito web del fornitore, sia aprendo l’App My Edison. Quest’ultima è un concentrato di funzionalità, grazie alle quali è possibile eseguire l’autolettura del contatore, monitorare i consumi, attivare un sistema di promemoria per gestire i pagamenti ed evadere le fatture direttamente in app. Sono anche a portata di mano i consigli da seguire su come ottimizzare i propri consumi.

Di seguito una panoramica dell’offerta:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas senza alcun sovrapprezzo ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas ; 50% di sconto sul contributo fisso mensile, che ammonta a 7,50 euro (anziché 15 euro) a fornitura;

sul contributo fisso mensile, che ammonta a 7,50 euro (anziché 15 euro) a fornitura; accesso gratuito al servizio EDISONRisolve;

al servizio EDISONRisolve; attivazione gratuita online, con un semplice click;

possibilità di attivare l’offerta in modalità Dual Fuel (unico contratto per luce e gas con Edison Energia);

(unico contratto per luce e gas con Edison Energia); energia 100% green.

La “famiglia tipo” che volesse sottoscrivere questa soluzione Edison dovrebbe mettere a budget una spesa mensile di 140,88 euro per le bollette della luce e di 319,15 euro per quelle del metano.

Per entrare nel dettaglio della promozione luce di Edison Energia clicca al link di seguito:

Cliccando sul pulsante verde qui sotto, invece, sono a disposizione ulteriori dettagli sulla promozione gas di Edison Energia:

A2A Easy Luce e Gas

L’invio della bolletta tramite posta elettronica è solo una delle funzionalità 100% digitali che A2A Energia assicura ai propri clienti per garantire loro una gestione autonoma della fornitura di luce e gas. Grazie all’App MyA2A è possibile consultare le bollette, tenere sotto controllo le spese, verificare lo storico dei propri importi e lo stato dei pagamenti.

Ecco le caratteristiche della promozione:

prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica (agganciato all’indice PUN – Prezzo Unico Nazionale) e del gas (agganciato all’indice PSV – Punto di Scambio Virtuale) senza costi extra ;

dell’energia elettrica (agganciato all’indice PUN – Prezzo Unico Nazionale) e del gas (agganciato all’indice PSV – Punto di Scambio Virtuale) senza ; contributo fisso mensile (pari a 12 euro a fornitura) gratis per i primi tre mesi dalla sottoscrizione del contratto;

per i primi tre mesi dalla sottoscrizione del contratto; possibilità di scelta tra tariffa monoraria e bioraria;

attivazione della fornitura anche con Whatsapp;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Scegliendo questa offerta, la “famiglia tipo” spenderebbe 142,46 euro per le bollette della luce e 316,86 euro al mese per le fatture del gas.

Maggiori informazioni sono disponibili cliccando al link di seguito:

Pulsee Luce e Gas RELAX Index

Pulsee, marchio di Axpo Italia, fa dell’approccio “digital” il suo punto di forza. Ecco perché i clienti di questa energy company 100% paperless potranno trarre vantaggio dalla gestione autonoma della propria fornitura grazie all’Area personale del sito ufficiale e l’App Pulsee Energy, con l’eliminazione di intermediari, costi aggiuntivi per la fatturazione cartacea e perdite di tempo.

Di seguito i pilastri su cui si fonda l’offerta:

prezzo dell’energia elettrica e del gas del mercato all’ingrosso senza costi aggiuntivi : l’indice a cui è agganciato il prezzo luce è il PUN (Prezzo Unico Nazionale) e quello a cui è agganciato il prezzo gas è il PSV (Punto di Scambio Virtuale);

dell’energia elettrica e del gas : l’indice a cui è agganciato il prezzo luce è il PUN (Prezzo Unico Nazionale) e quello a cui è agganciato il prezzo gas è il PSV (Punto di Scambio Virtuale); sconto del 20% sul contributo fisso mensile (da 15 euro a 12 euro) per fornitura con sottoscrizione entro il 5 Novembre 2022 . Nel caso di tariffa Dual Fuel (luce e gas attivate insieme), è prevista una riduzione del 30% sul contributo fisso mensile gas (da 15 euro a 10,50 euro);

sul contributo fisso mensile (da 15 euro a 12 euro) per fornitura con sottoscrizione entro il . Nel caso di tariffa (luce e gas attivate insieme), è prevista una riduzione del 30% sul contributo fisso mensile gas (da 15 euro a 10,50 euro); energia proveniente da fonti rinnovabili;

opzioni di personalizzazione dell’offerta: Cost Sharing (+ 1,50 euro al mese) per ripartire il costo delle bollette tra coinquilini e Zero Carbon Footprint (azzeramento della propria impronta digitale, +3 euro al mese).

La promozione Pulsee costerebbe alla “famiglia tipo” 146,08 euro al mese per la luce. Per il gas, invece, la spesa si attesterebbe sui 326,29 euro al mese.

Un quadro completo della promozione luce è disponibile cliccando al link di seguito:

Per saperne di più sulla soluzione gas Pulsee, il pulsante da cliccare è quello qui sotto:

EcoTua Index Casa Promo Luce e Gas

Anche Iberdrola, la multinazionale spagnola con sede a Bilbao, consente ai propri clienti di avere a portata di smartphone la bolletta elettronica, grazie all’App Iberdrola Clienti. Qui il ventaglio delle funzionalità include la verifica dei propri consumi, il download delle bollette in formato Pdf, l’opzione di cambio offerta e il pagamento delle fatture.

Ecco l’identikit della promozione:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas senza costi aggiuntivi ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas ; corrispettivo fisso pari a 78 euro l’anno per la luce e 135 euro per il gas;

possibilità di attivare i servizi Tuttofare Luce e Tuttofare Gas spendendo 2,95 euro al mese in più: assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per emergenze ai propri impianti di casa.

Con questa offerta, le bollette della luce inciderebbero sul budget della “famiglia tipo” per una spesa di 149,96 euro al mese, mentre per le fatture del gas avrebbero un impatto economico pari a 327,54 euro (esclusi i servizi Tuttofare).

Per conoscere l’offerta luce firmata Iberdrola nel dettaglio, clicca al link qui sotto:

Ulteriori dettagli sulla promozione Iberdrola per la fornitura gas, clicca sul pulsante verde di seguito:

