Bollette luce e gas online: le migliori offerte digitali di Agosto 2022

La bolletta elettronica è sinonimo di risparmio, rapidità, sicurezza e sostenibilità. Ecco perché sempre più famiglie sono alla ricerca di offerte di energia elettrica e gas naturale che prevedano una gestione 100% online della propria fornitura.

Utilizzando il comparatore di SOStariffe.it, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android ed iOS, abbiamo elaborato una selezione delle migliori offerte di luce e gas digitali del Mercato Libero ad Agosto 2022. Obiettivo? Aiutare i consumatori a orientarsi tra le promozioni che fanno dei servizi digitali le loro carte vincenti.

Offerte luce di Agosto 2022: il risparmio in un click

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO LUCE COSTO wekiwi Energia alla Fonte 0,26700 €/kWh 83,25 € al mese A2A Energia A2A Easy Luce 0,27131 €/kWh 85,70 € al mese Edison Energia Edison World Luce Plus 0,26180 €/kWh 86,26 € al mese Eni Plenitude Trend Casa Luce 0,26180 €/kWh 93,72 € al mese

Di seguito presentiamo alcune delle offerte luce di Agosto 2022 che includono il servizio di bolletta elettronica. Le stime di spesa indicate per ciascuna offerta si riferiscono a una simulazione effettuata sul profilo di consumo di una “famiglia tipo” che utilizza (in un anno) 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW).

Energia alla Fonte wekiwi

Con questa offerta luce il risparmio non è solo nel portafogli. Grazie agli strumenti digitali messi a disposizione dalla web company wekiwi, i titolari di utenze domestiche possono contare anche su una gestione semplificata della propria fornitura di luce e gas. La bolletta online wekiwi è infatti una sorta di mino-sito in cui trovare, tra l’altro, una sintesi degli importi, lo storico dei consumi o l’andamento dei consumi stessi nelle diverse fasce orarie.

Le caratteristiche della promozione sono:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + contributo al consumo di 0,0052 €/ kWh ;

sconto di benvenuto di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22;

sconto del 10% su ll’acquisto di prodotti relativi a illuminazione a led, domotica e altri accessori elettronici sull’e-shop wekiwi ;

pagamento tramite RID.

Affidandosi a questa soluzione, la “famiglia tipo” spenderebbe 83,25 euro al mese per la bolletta della luce.

Per saperne di più, clicca al link di seguito:

A2A Easy Luc e

Bollett@mail (il servizio per ricevere la bolletta direttamente in mail, evitando l’invio cartaceo) è solo una delle funzionalità 100% digitali che A2A Energia mette a disposizione dei propri clienti. L’App MyA2A (così come l’area Clienti) sono infatti finestre virtuali sulla propria fornitura: permettono di consultare i dettagli della bolletta, tenere sotto controllo le spese, verificare lo storico dei propri importi e controllare lo stato dei pagamenti.

Di seguito la panoramica dell’offerta:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra ;

opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria ;

50% di sconto sul contributo fisso annuo, che ammonta a 12 euro ;

voucher Unieuro del valore di 50 euro inserendo il codice SUMMER22 al momento della sottoscrizione online;

del valore di inserendo il codice SUMMER22 al momento della sottoscrizione online; possibilità di aggiunta di un pacchetto di ricarica per quanti viaggiano con un veicolo elettrico;

luce 100% green.

Con questa offerta, la spesa mensile stimata per la “famiglia tipo” è pari a 85,70 euro.

Per saperne di più, clicca al link di seguito:

Edison World Luce Plus

Anche Edison Energia percorre la strada della tecnologia per far camminare a braccetto risparmio e gestione digitale della propria fornitura. Grazie al servizio di bolletta elettronica, all’area Privata My Edison e all’App ufficiale My Edison, è sempre possibile avere a portata di click tutte le informazioni relative alle propria fornitura.

Ecco un quadro completo dell’offerta:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra ;

opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria ;

e ; servizio EDISONRisolve gratuito;

attivazione della promozione in modalità Dual Fuel (sottoscrivendo anche un contratto per la fornitura del gas).

Attivando questa promozione, la “famiglia tipo” dovrebbe preventivare un budget di spesa pari a 86,26 euro al mese.

Per saperne di più, clicca al link di seguito:

Trend Casa Luce

Mai più bollette in ritardo, smarrite o dimenticate: anche con Eni Plenitude (ex Eni Gas e Luce) ricevere la fattura elettronica delle spese di luce e gas è semplice, veloce, gratuito ed eco-sostenibile. Inoltre, la bolletta online è sempre disponibile per la consultazione dall’Area personale e dall’App Eni Plenitude, così come lo storico degli ultimi 24 mesi.

Di seguito, i pilastri su cui si fonda la promozione:

opzione di scelta tra tariffa monoraria o bioraria ;

o ; prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) + un contributo al consumo pari a 0,0132 €/kWh ;

sconto in bolletta (1 euro al mese per 2 anni) con domiciliazione bancaria ;

(1 euro al mese energia verde inclusa.

Attivando Trend Casa Luce, la “famiglia tipo” dovrebbe prevedere un budget di 93,72 euro al mese.

Per saperne di più, clicca al link di seguito:

Offerte gas di Agosto 2022: la convenienza a portata di mano

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO GAS COSTO wekiwi Gas alla Fonte 0,93353 €/Smc 141,54 € al mese A2A Energia A2A Easy Gas 1,0865 €/Smc 141,60 € al mese Edison Energia Edison World Gas Plus 0,98353 €/Smc 150,81 € al mese Iberdrola EcoTua Index Casa Promo Gas 0,98353 €/Smc 160,47 € al mese

Le stime di spesa riferite alle promozioni riportate in tabella e qui sotto si basano su una simulazione effettuata su una “famiglia tipo” con un consumo annuo di 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

Gas alla Fonte wekiwi

Anche per la fornitura di gas, wekiwi propone un’offerta che punta sui servizi digitali, oltre che sulla possibilità di sottoscrivere l’opzione Dual Fuel, che consiste nell’attivazione di un unico contratto di fornitura per luce e gas.

Di seguito, i dettagli dell’offerta:

prezzo indicizzato in base al l’ indice PSV scontato di 0,05 €/Smc ;

l’ sconto di benvenuto di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22 ;

sconto del 10% sull’acquisto di prodotti nell’e-shop wekiwi;

pagamento tramite RID.

Affidandosi a tale soluzione, la “famiglia tipo” spenderebbe 141,54 euro al mese per la bolletta del gas.

Per saperne di più, clicca al link di seguito:

A2A Easy Gas

Un ventaglio di funzionalità digitali anche per la fornitura di gas in A2A Energia. Ecco una sintesi dell’offerta:

prezzo indicizzato in base al PSV ( Punto di Scambio Virtuale ) senza costi extra ;

50% di sconto sul contributo fisso annuo, che ammonta a 12 euro ;

voucher Unieuro del valore di 50 euro con sottoscrizione online (codice SUMMER22)

del valore di con sottoscrizione online (codice SUMMER22) energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili;

gestione digitale della fornitura gas con Area clienti online e App My A2A.

La “famiglia tipo” dovrebbe preventivare una spesa mensile di 141,60 euro se scegliesse questa soluzione.

Per saperne di più, clicca al link di seguito:

Edison World Gas Plus

L’offerta gas di Edison Energia sposa la convenienza del prezzo all’ingrosso del gas naturale alla gratuità dei servizi digitali per la gestione della fornitura.

L’offerta scommette su:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo di 0,03 € /Smc ;

attivazione gratuita online, con un semplice click;

servizio EDISONRisolve gratuito;

possibilità di domiciliazione bancaria della bolletta.

Con questa promozione, la “famiglia tipo” riceverebbe bollette del gas pari a 150,81 euro al mese.

Per saperne di più, clicca al link di seguito:

EcoTua Index Casa Promo Gas

Grazie all’App Iberdrola Clienti, la multinazionale spagnola con sede a Bilbao consente ai propri clienti di avere a portata di smartphone funzionalità come la verifica dei propri consumi, il download delle bollette in formato PDF, l’opzione di cambio offerta e il pagamento delle fatture.

Tra i punti di forza della sua promozione ci sono:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi extra ;

possibilità di attivare il servizio Tuttofare Gas spendendo 2,95 euro al mese in più: assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per emergenze all’impianto elettrico e visita annuale senza costi per la chiamata e 3 ore di lavoro di un idraulico/termoidraulico incluse .

Con questa offerta, le bollette del gas avrebbero un impatto economico sul budget mensile della “famiglia tipo” pari a 160,47 euro (il servizio Tuttofare Gas è escluso da questa somma).

