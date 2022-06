Bollette luce e gas online: le migliori offerte di Giugno 2022

Offerte in evidenza Energia 3.0 Light Mono 24 Mesi 997,38 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Luce Flex Web 957,20 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 953,52 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Ricevere le bollette di luce e gas via e-mail o consultarle su un’App sta diventando un “benefit” irrinunciabile per le famiglie italiane. Perché? Innanzitutto, perché fa risparmiare denaro. È infatti in continua crescita il numero di fornitori di energia elettrica e gas naturale che propone sconti in bolletta ai clienti che rinunciano alla fatturazione cartacea. Non solo. La bolletta digitale mette anche al riparo dal rischio di spedizione tardiva del documento cartaceo, evitando sorprese sgradite come l’obbligo di pagamento degli oneri di mora.

L’appeal della bolletta elettronica è anche legato alla sua “leggerezza” e versatilità: con essa si può dire “addio” agli ingombranti faldoni ricolmi di ricevute di pagamento e dare il benvenuto a documenti in PDF che possono essere facilmente gestiti con un semplice click. Senza dimenticare il volto “sostenibile” della fatturazione elettronica: il risparmio di carta si traduce in alberi salvati e minori emissioni nocive in atmosfera.

Utilizzando il comparatore per luce e gas di SOStariffe.it, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android ed iOS, abbiamo elaborato una selezione delle migliori offerte di luce e gas digitali del Mercato Libero a Giugno 2022. Obiettivo? Accompagnare i consumatori alla scoperta delle promozioni che fanno della bolletta digitale uno dei loro punti di forza.

La classifica delle migliori offerte digitali di Giugno 2022

NOME DELL’OFFERTA TIPOLOGIA OFFERTA CARATTERISTICHE Engie Energia 3.0 Light Mono 24 mesi Luce prezzo bloccato per 24 mesi (0,2522 €/kWh, tariffa monoraria)

(0,2522 €/kWh, tariffa monoraria) buoni fino a 300 euro se porti amici in Engie

se porti amici in Engie assicurazione assistenza casa di Axa inclusa per 12 mesi

assistenza di Axa per 12 mesi bolletta elettronica

gestione fornitura online con Area Clienti e App Engie Italia Energia e Gas alla Fonte wekiwi Luce e Gas prezzo indicizzato in base al PUN per la luce e PSV per il gas (scontato di 10 centesimi a Smc)

in base al PUN per la luce e PSV per il gas (scontato di 10 centesimi a Smc) bonus di benvenuto di 30 euro con il codice sconto SOSW22

bolletta online

gestione fornitura su Area clienti e App wekiwi Sorgenia Next Energy Sunlight Luce e Gas Dual Luce e Gas prezzo indicizzato in base al PUN per la luce e TTF per il gas

in base al PUN per la luce e TTF per il gas sconto fino a 3.000 euro se porti amici

se porti amici gestione bollette 100% digital: Area clienti e App MySorgenia Prezzo Chiaro A2A Luce prezzo indicizzato in base al PUN

in base al PUN 1 anno di contributo al consumo pagato da A2A Energia con attivazione online

da A2A Energia con attivazione online servizio bollett@mail per gestire online la fornitura

per gestire online la fornitura Area clienti e App MYA2A Pulsee Luce RELAX Fix Luce prezzo bloccato per 24 mesi

tariffa monoraria (0,2808 €/kWh)

sconto di benvenuto di 20 euro con il codice SOS20

di benvenuto con il codice SOS20 bolletta elettronica

gestione online fornitura con Area clienti e App Pulsee Energy

Setacciando il comparatore di SOStariffe.it, abbiamo individuato le offerte più vantaggiose di Giugno 2022 in cui la bolletta elettronica è “regina” del risparmio.

La convenienza delle promozioni è calcolata sulla base del profilo di una “famiglia tipo” che faccia registrare un consumo annuo di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

È bene, infatti, tenere presente che non esistono promozioni più vantaggiose in assoluto. Per ottenere margini di risparmi in bolletta è indispensabile fare un confronto tra le offerte di energia elettrica e gas disponibili, partendo però dai dati reali di consumo di ciascuna utenza, così da focalizzarsi sulle tariffe che più si adattano al proprio fabbisogno. Ecco perché il comparatore di SOStariffe.it è uno strumento che aiuta i titolari di utenze domestiche a scegliere l’opzione su misura per le proprie esigenze.

Entriamo ora nel dettaglio delle promozioni digitali da tenere d’occhio a Giugno 2022.

Energia 3.0 Light Mono 24 mesi

L’offerta di Engie, multinazionale francese tra i primi produttori al mondo di elettricità, offre ai propri clienti la possibilità di ricevere la bolletta via mail e gestire in autonomia la propria fornitura grazie a due strumenti digitali: l’Area Clienti e l’App Engie Italia, disponibile per dispositivi Android e iOS. In queste due “stanze” virtuali è possibile consultare i consumi, verificare le bollette da pagare, comunicare l’autolettura e contattare il servizio clienti.

Ecco le altre caratteristiche dell’offerta:

prezzo bloccato per 24 mesi (tariffa monoraria: 0,2522 €/kWh);

(tariffa monoraria: 0,2522 €/kWh); buoni fino a 300 euro se porti amici in Engie;

se porti amici in Engie; assicurazione assistenza casa di Axa inclusa per 12 mesi;

assistenza di Axa inclusa per 12 mesi; bolletta unificata con attivazione di tariffa Dual Fuel (luce e gas);

(luce e gas); energia prodotta proviene al 100% da fonti rinnovabili.

Attivando questa promozione, la “famiglia tipo” spenderebbe in media 75 euro al mese, con un risparmio annuo di 212 euro rispetto a un contratto di Tutela.

SCOPRI ENERGIA 3.0 LIGHT MONO 24 MESI »

Energia e Gas alla Fonte wekiwi

La web company wekiwi offre uno sconto ai clienti che scelgono di gestire la propria fornitura tramite l’Area Clienti e l’app di wekiwi per dispositivi mobili. Monitorare consumi e pagamenti, comunicare l’autolettura e richiedere assistenza personalizzata saranno, dunque, operazioni che faranno anche risparmiare tempo.

L’offerta prevede anche:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas; il prezzo dell’indice PSV per il gas è scontato di 10 centesimi per Smc

(Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e al (Punto di Scambio Virtuale) per il gas; il prezzo dell’indice PSV per il gas è bonus di benvenuto di 30 euro con il codice sconto SOSW22;

l’energia prodotta proviene al 100% da fonti rinnovabili.

Annunci Google

Attivando questa promozione, la “famiglia tipo” spenderebbe 77 euro al mese per la luce e di 167 euro per il gas (con un risparmio annuo di 183 euro in bolletta per la luce e 60 euro per il gas rispetto al mercato tutelato).

SCOPRI ENERGIA E GAS ALLA FONTE WEKIWI »

Next Energy Sunlight Luce e Gas Dual

Anche Sorgenia, uno degli operatori di riferimento in Italia per la commercializzazione di elettricità e gas, assicura una gestione 100% digital delle bollette. Come? Grazie all’accesso all’Area clienti online e all’App My Sorgenia.

Tra le caratteristiche aggiuntive della promozione ci sono:

prezzo indicizzato in base al PUN per l’energia elettrica e al PSV per il gas;

Sconto fino a 3.000 euro in bolletta se porti amici in Sorgenia.

In media il prezzo sulle bollette della luce per la “famiglia tipo” è pari a 80 euro (con un risparmio di 153 euro annui rispetto a un contratto di Tutela), mentre quelle del gas di 187 euro.

SCOPRI NEXT ENERGY SUNLIGHT LUCE E GAS DUAL »

Prezzo Chiaro A2A

Con A2A Energia, la bolletta può essere ricevuta via mail o consultata dall’Area Clienti o dall’app ufficiale MYA2A. L’offerta prevede anche:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale);

solo con attivazione online, 1 anno di contributo al consumo pagato;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili

attivazione anche tramite WhatsApp.

La spesa stimata per la “famiglia tipo” è di 80 euro al mese (con un risparmio annuo di 153 euro).

SCOPRI PREZZO CHIARO A2A »

Pulsee Luce RELAX Fix

Pulsee, marchio di Axpo Italia, fa dell’approccio “digital” il suo punto di forza. Ecco perché i suoi clienti potranno trarre vantaggio dalla gestione autonoma della propria fornitura grazie all’Area personale del sito ufficiale e l’app Pulsee Energy,

con l’eliminazione di intermediari, costi aggiuntivi per la fatturazione cartacea e perdite di tempo.

Con l’offerta Pulsee Luce RELAX Fix i clienti beneficeranno anche di:

prezzo bloccato per 24 mesi

tariffa monoraria (0,2808 €/kWh);

sconto di benvenuto di 20 euro con il codice SOS20.

La spesa sulle bollette della luce inciderebbe sulla “famiglia tipo” per una cifra di 80 euro al mese (risparmio stimato annuo: 142 euro).

Scopri Pulsee Luce RELAX Fix »